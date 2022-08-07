«Дети в слезах, педагоги — тоже»: в новосибирской школе за четыре месяца уволились девять учителей

По словам родителей, учителя уходят из-за неадекватного руководства, которое не следит за школой. Фото: предоставлено героиней публикации.

До 1 сентября осталось меньше месяца, но в новосибирской школе №32 ко Дню знаний, похоже, не готовы. За последние четыре месяца из нее ушли девять учителей. Некоторые родители переводят детей в другие школы, но те, кто решил остаться, надеются коллективными жалобами остановить череду увольнений. В чем причина, разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

МАЛО УЧИТЕЛЕЙ, МНОГО ТАРАКАНОВ

— Еще три года назад, когда мои дети перевелись в эту школу, все увольнялись. Говорили, что учителей там страшно зажимают. Уходили даже те, у кого большой стаж - под 30 лет. Тоже было и с новенькими. Придет новый учитель, пару месяцев поработает — уволится. С апреля ушли учителя по истории, географии, биологии, физкультуре, два учителя русского языка и литературы и три учительницы начальных классов. Учителей информатики и ОБЖ два года нет вообще. Мои дети остались без классных руководителей, — рассказала КП-Новосибирск мама двух школьников (имя и фамилия собеседницы есть в редакции).

По словам женщины, расписание уроков также не соответствует реальности. У детей может совсем не быть уроков физкультуры, а в качестве компенсации могут поставить дополнительные уроки математики. Следить за оценками детей женщине тоже сложно: в кабинетах недостаточно компьютеров, и не все учителя заносят «пятерки» и «двойки» в электронный дневник.

Еще одна весомая проблема школы: антисанитария.

В кабинетах и туалетах бегают тараканы. Фото: предоставлено героиней публикации.

— В классах бардак, нам часто приходится приходить и все отмывать самим. Еще и стоит холод, только сейчас начался ремонт и устанавливают пластиковые окна после обращения родительского комитета к депутатам. Один раз я зашла в школьный туалет, включила свет и меня чуть инфаркт не схватил. Тараканы бросились врассыпную: по полу, по раковинам, по стенам, даже по потолку! Поняла, почему дети в школе вынуждены терпеть и не отпрашиваются в уборную. Они просто боятся. Оказалось, что при школе раньше была пристройка. Ее дворник битком забивал мешки с мусором. Когда туда перестали влезать мешки, он стал носить их в подвал. И тараканы расползлись, они и в классах есть, и в гардеробной. Дети уже тараканам стали имена давать, — жалуются родители и показывают фото.

По словам родителей, они долго пытаются решить проблему: уже отправлены жалобы в районную администрацию, в департамент образования и лично мэру Анатолию Локтю. Помогает им и председатель совета ТОС «Добролюбовский» Валентина Чудеса. Однако этой помощи не достаточно, учителей пока нет.

«ИДИТЕ В БИЗНЕС»

Одна из уволившихся учительниц анонимно рассказала КП-Новосибирск, почему педагоги массово покидают школу. Причина — конфликт с начальством.

— Начальство ставит одних работников выше других. К завучу, соцпедагогу и психологу отношение принципиально иное, чем к другим учителям. Я лично столкнулась с неприязнью. Когда устраивалась на работу два года назад, мне обещали достойную зарплату, не считая президентских выплат. Но, работая в две смены за два класса, я получала 32 тысячи. Когда я подняла вопрос о зарплате, мне ответили: «Если вас что-то не устраивает, идите в бизнес». Но бизнес мне не нужен, я люблю детей и свою профессию. Ничего не получив, я ушла. И здоровье не позволяет, и такое отношение. Но детей жалко больше всего, очень не хотелось их оставлять. Они в слезах были, но и учителя — тоже, — рассказала КП-Новосибирск педагог.

По словам педагога, в последующий год работы директор позволяла себе не разговаривать с ней и не здороваться. На контакт с родителями тоже не шла: если в классе случались конфликты с трудными детьми, приходилось их улаживать с департаментом образования.

— На тараканов или запах плесени в столовой у директора одна реакция: «Где вы видите антисанитарию?» Нет уважения, стимулов и действий, желания построить коллектив. Когда я увольнялась, мне еще и угрожали: «Земля круглая, не боитесь, что мы с вами встретимся?» Это полное безобразие, — считает педагог.

Мы спросили директора школы №32 Людмилу Ширинскую, как она видит проблему. На претензии родителей и бывших сотрудников она ответила лаконично:

— Учителя увольняются в любых школах, не только в моей. Если они пишут заявление по собственному желанию, как я могу их удержать? Таково наше трудовое законодательство. Остальные ведь продолжают работать. Я считаю, ничего такого в нашей школе не происходит. Родители просят провести проверку — вот как она пройдет, так и станет ясно, есть ли проблемы, — ответила Людмила Ширинская корреспонденту КП-Новосибирск.

Мы отправили запрос в министерство образования региона с просьбой прокомментировать ситуацию.

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