«Ударился головой - в результате рак»: новосибирские врачи спасают 11-летнего вундеркинда из Казахстана

Мальчик завоевывал награды в спорте и приносил пятерки из школы. Фото: Предоставлено мамой Ольгой Ткачевой

11-летний Платон жил с родителями в Казахстане. Мальчик побеждал в олимпиадах, был командиром отряда в детском лагере, занимался карате. В апреле после экзаменов он ударился дома о полку с наградами. Шишка не проходила, и родители забили тревогу. Оказалось, последствием травмы стала редкая и сложная опухоль. Из-за очередей в больницах Казахстана оперативное лечение было недоступно, поэтому Платона повезли лечить в Новосибирск.

Платон готовился быть президентом детского лагеря, но помешала болезнь. Фото: Предоставлено мамой Ольгой Ткачевой

ШИШКА НА ЛБУ

Платон рос в семье отличников. В родном Петропавловске старался успеть везде: с 4 лет ходил на карате и получал медали, завоевал три кубка. Ходил на футбол, робототехнику, шахматы - и в конце концов стал обыгрывать даже 24-летнего тренера. В школу пошел в 6 лет и стал лучшим учеником, в результате мальчика взяли в областную гимназию для одаренных детей. Мама гордилась, ведь сын пошел по стопам старшего брата - золотого медалиста, борца и аспиранта НГУ Егора.

- Платону всегда все было надо. Продленка - пойду, везде пойду. Как в стихах Агнии Барто: «драмкружок, кружок по фото, хоркружок - мне петь охота». В 7 лет мы отправили сына в летний лагерь, где его сделали командиром отряда. Руководитель говорит: «Сегодня был урок игры на домбре, у Платона очень хорошо получается». Называли вундеркиндом, - рассказала КП-Новосибирск мама Ольга Ткаченко. - Даже ругать его было не за что, растили в свое удовольствие.

В 11 лет Платон выигрывал городские школьные конкурсы, построил модель космической станции на Марсе и защитил проект. Летом 2022 года отличник планировал стать президентом детского лагеря в Казахстане: готовил предвыборную программу, вербовал сторонников, писал речи и подсчитывал бюджет.

Жизнь семьи перевернулась в один миг. В апреле мальчик прибежал домой с пятерками, кинулся в комнату - спешил переодеться перед карате - и сильно ушибся о полку, на которой хранятся кубки и награды. На лбу вылезла здоровенная шишка, которая не проходила неделю. А потом у Платона началось головокружение и головные боли.

- Я фельдшер по образованию, поэтому забеспокоилась и пошла по врачам. Подняла свои знания, изучила книги и поняла, что есть риск гистиоцитоза. Это коварная, не изученная болезнь, к тому же редкая - всего от 1 до 24 случаев на миллион детей. Платон и тут отличился… Мне стало страшно: врачи нашей больницы пожимали плечами, никто не брался вырезать опухоль, - объяснила КП-Новосибирск Ольга Ткаченко.

Ученик четвертого класса сделал модель космической станции на Марсе. Фото: Предоставлено мамой Ольгой Ткачевой

РЕШИЛИ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ И МАШИНУ

Родители встали в очередь на бесплатную консультацию онколога в Астане, но ее назначили на начало июля. Однако родители понимали: медлить нельзя, и на помощь пришел старший брат - теплофизик Егор. Навел справки, позвал брата с отцом на лечение в Новосибирск.

- Гистиоцитоз разрушает кость, и опухоль могла бы буквально проделать дырку в голове Платону. С таким диагнозом ждать 1,5 месяца было нельзя. 1 июня, в День защиты детей, мы попали на прием к детскому онкологу в Новосибирске. Он сказал, что надо срочно ложиться на операцию. Через 3 дня нас уже прооперировали в центре детской нейрохирургии при Новосибирской областной больнице, - продолжает Ольга Ткаченко.

На этом лечение не закончилось: чтобы болезнь не прогрессировала, нужны курсы химиотерапии. Семья стала собирать деньги на лечение: выставили на продажу квартиру и свою, и бабушки, решили продать машину и даже пошли в ломбард. Мама осталась работать в Казахстане, а Платон с папой попали в Новосибирскую областную клиническую больницу на первые 6 недель химиотерапии.

Родители привезли мальчика на операцию в Новосибирск, дальше обследования и химиотерапия.Платон готовился быть президентом детского лагеря, но помешала болезнь. Фото: Предоставлено мамой Ольгой Ткачевой

- Врач сказал, из-за гормонов за это время сын сильно поправится. Из-за лекарств дети тормозят в росте, другие побочки - ухудшение зрения, риск сахарного диабета. Но врачи убеждают нас, что все будет хорошо, - говорит Ольга Ткаченко. - Платон не нытик, но кричит: «Как я не поеду в лагерь? Как я угодил в этот миллион? Как я умудрился лето пропустить?». Весь на эмоциях, но верит, что все будет хорошо. И мы верим в него.

После завершения первого курса лечения нужен будет новый. В Москве сделали гистологию - дорогой и подробный анализ, но остался долг за процедуру, и семья попросила помощи. Благотворительный фонд «Защити Жизнь» объявил сбор средств на оплату исследования - 22,7 тысячи рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер