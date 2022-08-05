Как железная дорога меняет людей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Для того чтобы поезда двигались безопасно и по графику, необходимо содержать пути в исправном состоянии. За этим на железной дороге следит дистанция пути. Каждая дистанция делится на линейные участки, которыми руководят дорожные мастера.

Накануне Дня железнодорожника «Комсомольская правда» встретилась с Виктором Назаренко, дорожным мастером Чулымской дистанции пути на восьмом линейном участке. Железной дороге он отдал 30 лет. Какие качества раскрыла в нем работа и почему он старается не говорить о ней дома - в нашем материале.

Виктор Назаренко посвятил железной дороге 30 лет и ничуть не жалеет! Фото: Личный архив

«ДУМАЛ, БРОШУ, А ПОТОМ ВТЯНУЛСЯ!»

У Виктора всегда душа лежала к технике, железу. Он даже подумывал стать водителем, потому что ладил с механикой и быстро разбирался в устройстве разных механизмов. Но у судьбы на него были другие планы.

- Я отслужил в армии и вернулся домой в самый разгар кризиса в стране. В 1992 году работы нигде не было, зарплату не платили. В те времена, на мой взгляд, только на железной дороге ситуация оставалась стабильной: люди были и при работе, и при деньгах. Как сейчас помню, устроился я монтером в Каргатскую дистанцию пути 13 марта 1992 года, - вспоминает Виктор Анатольевич. Неоднозначная дата словно намекала, что не все будет гладко. - Честно скажу, поначалу было тяжело. Я как раз попал на добивку костылей (костыль - большой металлический гвоздь, который забивали в шпалу тяжелым молотком на длинной ручке. - Ред.). За день так намашешься, что наутро руки не поднимаются. Думал: нет, брошу, уволюсь. А потом втянулся, по характеру ведь я упертый. И вот уже 30 лет как на железной дороге работаю. Больше того скажу: ничуть об этом не жалею!

Монтером пути Виктор Назаренко отработал 3 года, потом его назначили бригадиром по станции Каргат. А спустя еще 3 года он стал дорожным мастером.

«СПАСИБО, МУЖИКИ!»

- В обязанности дорожного мастера входит обеспечение безопасного пропуска поездов. Особенно важно пассажирское движение, к нему особое внимание. Нужно следить за порядком, дисциплиной на закрепленном участке, правильно планировать работы, чтобы люди хорошо и безопасно отработали день и обеспечили все показатели, которые выдаются линейному участку, - объясняет Виктор Назаренко.

У него в подчинении 5 дежурных по переезду, 3 бригадира пути и 18 монтеров пути. Виктор Анатольевич считает свой коллектив лучшим на Чулымской дистанции.

- Я не хвалюсь, это реальность. Бригадиры и монтеры пути здесь очень сплоченные, трудолюбивые, особенно выделю бригадиров. По-честному вам говорю: они молодцы, просто молодцы! - гордится начальник подчиненными.

Со временем в его команде остались те, кто по-настоящему любит свою работу и делает ее с душой. За 30 лет у Виктора Анатольевича развилась чуйка на людей: говорит, сразу видит, подойдет человек для железной дороги или нет. На лентяев свое время не тратит - такие здесь не задерживаются. А тех, в ком видит потенциал, старается поддерживать и подталкивать к развитию. Дает задания посложнее, посерьезнее, там, глядишь, работник дорастает до новой должности.

- Железная дорога - место опасное. Здесь всякое бывает. Если происходит нештатная ситуация, нужно быстро реагировать. Считаю, что на железную дорогу судьба подтягивает схожих людей, нужных ей. Мой коллектив - это люди, которые при необходимости и после работы задержатся, и ночью выйдут. В любое время по звонку прибегут на работу. Такой подход к делу, конечно, зависит от склада характера человека, - считает Виктор Анатольевич. - Я очень доволен, что попал в РЖД, что у меня такой коллектив. Постоянно говорю: «Спасибо, мужики!» Как не сказать, если люди заработали доброе слово? Ну и если нужно построжиться, то ругаюсь. Но такое редко бывает, потому что команда отличная!

«ЕСЛИ БЫ НЕ НРАВИЛОСЬ, ДАВНО УВОЛИЛСЯ БЫ!»

Работа в РЖД по-своему меняет людей. Виктора Назаренко она научила дисциплине. Кроме того, он стал лучше разбираться в людях, понимать, на что те способны. Такая ответственная, непростая работа порой требует много личного времени.

- Семья меня видит чуть меньше, чем хотелось бы. Дома к этому привыкли, за это я получаю хорошую зарплату, да и то, чем я занимаюсь, мне очень нравится. Если бы не нравилось, давно уволился бы. Жена меня за задержки на работе никогда не укоряла, всегда во всем поддерживала. Железнодорожники своих жен считают самыми понимающими, и это правда. Они у нас как у военных: преданные, верные. С женой мы изначально договорились, что дома она меня о работе не расспрашивает. Это важно, потому что работа, прямо скажем, напряженная, сложная и дома хочется от нее передохнуть и отвлечься, - поделился Виктор Анатольевич.

У нашего героя двое детей. Старшая дочка решила стать врачом: впереди у девушки последний год в медицинском университете. А младший еще школьник, учится в седьмом классе. От отца сын унаследовал любовь к технике.

- Я технарь в душе. Очень люблю с железками возиться. Нравится разбирать, собирать, придумывать что-то. Сын, видимо, в меня пошел. Есть у нас с ним одна на двоих затея: второй год собираем своими руками квадроцикл, - признается Виктор Анатольевич.

Интересуемся, не подумывает ли сын продолжить заложенную отцом железнодорожную династию. Виктор Назаренко смеется в ответ: говорит, тот уже грозится пойти по отцовским стопам. Что будет дальше - покажет время. Железная дорога примагничивает к себе особых людей. И если сын Виктора Анатольевича - один из таких, от судьбы отвертеться у него не получится.