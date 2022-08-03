Под Новосибирском Академпарк строит новую производственную площадку

В поселке Ложок забили первые сваи «Кампуса Академпарка». Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Академпарк расположен в Академгородке, объединяет 334 компании-резидента на площади 120 тысяч «квадратов». Работает по таким направлениям, как информационные технологии, биотехнологии и биомедицина, нанотехнологии, приборостроение и наукоемкое оборудование. Со временем проект стал настолько успешным и востребованным, что потребовались новые площади.

Директор по строительству АО «Технопарк» новосибирского Академгородка Дмитрий Мальцев рассказал журналистам об особенностях первого здания. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

ГОТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Площадку, получившую рабочее название «Кампус Академпарка», строят в поселке Ложок рядом с Академгородком - местом концентрации квалифицированных кадров. Вокруг расположены комфортабельные современные поселки, так что с жильем у сотрудников нового кампуса проблем не будет.

Рядом с площадкой расположен комплекс «Горки Академпарка», где созданы все условия для комфортной жизни резидентов кампуса. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Одно из самых важных преимуществ новой площадки - вопрос с необходимой инженерной инфраструктурой решили до начала основных работ: построили дорогу и первую очередь очистных сооружений. На самой площадке Академпарк обеспечивает строительство всех необходимых коммуникаций и инженерных сетей. Будущим резидентам здесь предлагают выгодные условия.

- Наш основной расчет на инвесторов, которые хотят получить для строительства свих объектов полностью обустроенные земельные участки. Их мы предлагаем в аренду, по 300 тысяч рублей за сотку за весь период строительства, это 3 года. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию инвестор может выкупить участок по символической цене, - пояснил генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

Фото предоставлено АО «Академпарк».

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ

Строительство кампуса и обустройство инженерных сетей ведет АО «Академпарк». На территории площадью 3,1 гектара планируют возвести 11 административно-лабораторных зданий и производственных объектов. Первым строят корпус № 6.

- Это здание разделено на 5 модуль-боксов по 280 «квадратов». Они легко объединяются между собой, за счет чего увеличиваются необходимые для инвесторов и резидентов площади. Высота потолков будет 8 метров, можно выстроить антресоли и разместить на них дополнительные помещения, - рассказал директор по строительству АО «Академпарк» Дмитрий Мальцев.

Фото предоставлено АО «Академпарк».

Первое здание АО «Академпарк» строит на собственные средства. Помещения в здании будут сдаваться в аренду с возможностью выкупа. Сдача объекта запланирована на 2023 год.

«ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ»

Очень высоко оценила значимость старта строительства площадки кампуса вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее словам, Академпарк - один из главных налогоплательщиков региона, который обеспечивает 1,5 миллиарда рублей в областном бюджете.

- Главная заслуга резидентов Академпарка в том, что Новосибирская область стала лидером инновационного развития России, занимая второе место после Москвы. Сегодня, по сути, мы запускаем строительство второй очереди Академпарка. Это значимое событие не только для Новосибирской области, но и для всей страны, - подчеркнула вице-губернатор. Она уверена: работа резидентов Академпарка поможет в актуальном для региона и страны вопросе импортозамещения и развития высокотехнологичных производств.

На официальном старте строительства «Кампуса Академпарка» побывала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

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