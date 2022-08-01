В Новосибирске к 1 сентября отремонтируют теплотрассу по улице Кропоткина

По словам СГК на участке выполнено уже порядка 30% работ. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В очередной раз представители СМИ и общественности посетили объекты капремонта теплосетей. На этой неделе теплоэнергетики показали, как идет замена коммуникаций по улице Кропоткина.

От этой теплотрассы запитаны 75 многоквартирных домов, 10 социальных объектов: 3 лечебных, 7 детских и 37 прочих потребителей. Диаметр теплотрассы - 700 мм, а год ее прокладки - 1968. За последние пять лет аварии здесь были ежегодно, последняя из которых, апрельская - с раскрытием трубы при гидравлических испытаниях.

- Сложность объекта в том, что теплотрасса пересекает сразу две большие дороги: улицу Кропоткина и Ипподромскую магистраль. Работы разбили на 6 этапов, чтобы не перекрывать полностью движение транспорта и пешеходов. Сейчас выполнено порядка 30% работ. Очень много времени ушло на подготовительные работы, подрядчики вскрыли землю, демонтировали железобетонные конструкции тепловых камер, канала, убрали основную часть старых трубопроводов и установили новое монолитное основание тепловой камеры, - прокомментировал заместитель главного инженера по ремонту теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Роман Моисеев.

Ремонт на участке планируют завершить до 30 августа, а до 15 сентября - благоустройство.

Игорь Украинцев: Ремонт теплотрассы на этом участке - спасение для всех жителей Заельцовского и Калининского районов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«ИГРА СВЕЧ СТОИЛА»

По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Игоря Украинцева ремонт теплотрассы на этом участке - спасение для всех жителей Заельцовского и Калининского районов.

- Мы находимся на одном из наиболее аварийных мест, которое за зиму доставляло, мягко говоря, дискомфорт жителям значительной части правобережья. Надеемся, что не только здесь, но и в других знаковых местах СГК проведет мероприятия должным образом, до отопительного сезона, и зиму мы проведем в более комфортных условиях. Когда только обсуждали переход города в ценовую категорию, глобальные инвестиции, было много споров на эту тему: а стоит ли игра свеч? Но вы видим, что объем деятельности и свежие трубы, которые придут на смену рухляди, поднятой из-под земли рабочими, говорит о том, что игра свеч стоила, – отметил депутат.

Напомним, что в этом году в Новосибирске меняют в 6 раз больше тепломагистралей, чем в прошлом. Ремонт идет на 20 участках общей протяжённостью 12 км. Заложить большой объем инвестиций на масштабные ремонты стало возможным после принятия решения федеральным правительством об отнесении Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения. Программа модернизации теплосетей рассчитана на 10 лет.