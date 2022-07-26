Школьные ярмарки в Новосибирске 2022: адреса, когда откроются, время работы

Ярмарки будут работать в трех районах.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Новосибирцы смогут совсем скоро начать покупать школьные принадлежности для детей к новому учебному году. В мэрии города назвали точки, где по невысоким ценам можно купить рюкзаки, канцтовары, спортивную одежду и школьную форму. Рассказываем, когда заработают школьные ярмарки в Новосибирске 2022.
Поскольку с 15 июля коронавирусные ограничения в Новосибирской области были отменены, соблюдать социальную дистанцию, измерять у посетителей температуру и обязывать всех носить маски не будут.
— Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярских товаров и принадлежностей к школе, сумки и рюкзаки, учебники. Посетителям ярмарки предоставят возможность купить товары по ценам ниже рыночных на 10%, — уточняет пресс-центр мэрии.
Покупателям предоставят большой выбор товаров для школы.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
АДРЕСА ШКОЛЬНЫХ ЯРМАРОК В НОВОСИБИРСКЕ
Школьные ярмарки пройдут в трех районах города — в Ленинском, Кировском и Первомайском районах. Первая ярмарка откроется уже к началу августа.
Ярмарка у ТЦ «Галерея Фантазия»
Когда: с 1 августа по 15 сентября с 10.00 до 20.00
Где: пл. К. Маркса, 2
Как добраться:
- метро: ст. «Площадь Маркса»
- автобусы: № 6, 28, 39, 45, 68, 88, 226 (ост. «Ватутина»)
- троллейбусы: № 7, 8 (ост. «Ватутина»)
- маршрутки: № 18, 63 (ост. «Ватутина»)
На ярмарках можно будет купить товары со скидкой 10%.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Ярмарка у ТЦ «Континент»
Когда: с 15 августа по 5 сентября с 10.00 до 19.00
Где: ул. Троллейная, 130а
Как добраться:
- автобусы: № 9, 28, 64, 101, 102, 103, 104, 122, 216, 217, 228, 233 (ост. «Автокомбинат»)
- трамваи: № 15, 16 (ост. «Автокомбинат»)
- маршрутки: № 29, 303, 323, 324 (ост. «Автокомбинат»)
Ярмарка у ТЦ Magellan
Когда: с 19 по 21 августа с 10.00 до 16.00
Где: ул. Комсомольская, 10
Как добраться:
- автобусы: № 9, 12, 29, 43, 49, 88, 96, 226 (ост. «Комсомольская»)
- маршрутка: № 29а (ост. «Ватутина»)
- электропоезд: железнодорожная станция Северо-Чемской
Первая школьная ярмарка откроется 1 августа.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Ярмарка у администрации Первомайского района
Когда: 26 августа с 9.00 до 15.00
Где: ул. Физкультурная, 7.
Как добраться:
- автобусы: № 21, 38, 50, 711 (ост. «Марии Ульяновой»), 170 (ост. «Баумана)
- маршрутка: № 25, 301, 350 (ост. «Марии Ульяновой»), 21, 307, 317, 317б, 322 (ост. «Баумана)
- электропоезд: железнодорожная станция Первомайская
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