Школьные ярмарки в Новосибирске 2022: адреса, когда откроются, время работы

Ярмарки будут работать в трех районах. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирцы смогут совсем скоро начать покупать школьные принадлежности для детей к новому учебному году. В мэрии города назвали точки, где по невысоким ценам можно купить рюкзаки, канцтовары, спортивную одежду и школьную форму. Рассказываем, когда заработают школьные ярмарки в Новосибирске 2022.

Поскольку с 15 июля коронавирусные ограничения в Новосибирской области были отменены, соблюдать социальную дистанцию, измерять у посетителей температуру и обязывать всех носить маски не будут.

— Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярских товаров и принадлежностей к школе, сумки и рюкзаки, учебники. Посетителям ярмарки предоставят возможность купить товары по ценам ниже рыночных на 10%, — уточняет пресс-центр мэрии.

Покупателям предоставят большой выбор товаров для школы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

АДРЕСА ШКОЛЬНЫХ ЯРМАРОК В НОВОСИБИРСКЕ

Школьные ярмарки пройдут в трех районах города — в Ленинском, Кировском и Первомайском районах. Первая ярмарка откроется уже к началу августа.

Ярмарка у ТЦ «Галерея Фантазия»

Когда: с 1 августа по 15 сентября с 10.00 до 20.00

Где: пл. К. Маркса, 2

Как добраться:

- метро: ст. «Площадь Маркса»

- автобусы: № 6, 28, 39, 45, 68, 88, 226 (ост. «Ватутина»)

- троллейбусы: № 7, 8 (ост. «Ватутина»)

- маршрутки: № 18, 63 (ост. «Ватутина»)

На ярмарках можно будет купить товары со скидкой 10%. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ярмарка у ТЦ «Континент»

Когда: с 15 августа по 5 сентября с 10.00 до 19.00

Где: ул. Троллейная, 130а

Как добраться:

- автобусы: № 9, 28, 64, 101, 102, 103, 104, 122, 216, 217, 228, 233 (ост. «Автокомбинат»)

- трамваи: № 15, 16 (ост. «Автокомбинат»)

- маршрутки: № 29, 303, 323, 324 (ост. «Автокомбинат»)

Ярмарка у ТЦ Magellan

Когда: с 19 по 21 августа с 10.00 до 16.00

Где: ул. Комсомольская, 10

Как добраться:

- автобусы: № 9, 12, 29, 43, 49, 88, 96, 226 (ост. «Комсомольская»)

- маршрутка: № 29а (ост. «Ватутина»)

- электропоезд: железнодорожная станция Северо-Чемской

Первая школьная ярмарка откроется 1 августа. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ярмарка у администрации Первомайского района

Когда: 26 августа с 9.00 до 15.00

Где: ул. Физкультурная, 7.

Как добраться:

- автобусы: № 21, 38, 50, 711 (ост. «Марии Ульяновой»), 170 (ост. «Баумана)

- маршрутка: № 25, 301, 350 (ост. «Марии Ульяновой»), 21, 307, 317, 317б, 322 (ост. «Баумана)

- электропоезд: железнодорожная станция Первомайская

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