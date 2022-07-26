В Новосибирской области из-за сильной засухи плохо уродилась трава

Из-за засухи в Новосибирской области - маленький урожай травы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирской области летом 2022 года неравномерная: где-то жара, где-то дожди. Но июнь и июль, несмотря на постоянные осадки в Новосибирске, оказались засушливыми месяцами в трех районах области, там плохо уродилась трава. Чем угрожает сухая погода и повлияет ли она на урожай еще больше? Мы постарались найти ответы на эти вопросы.

ПОСТРАДАЮТ КОРОВЫ

Засуха плохо влияет на рацион коров: проблемы с заготовкой кормов возникли в Купинском, Баганском и Карасукском районах. При этом в хозяйствах темпы далеко не отстающие. Так, в Баганском районе на условную голову скота заготовили 4 центнера корма, а в Купинском - 6.

- Сложности связаны с невысокой урожайностью зеленой массы многолетних трав. В первую очередь это сказалось на сельскохозяйственных организациях Кулундинской зоны, - сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

При этом, по словам министра, заготовлено только 40% от планируемого. Но это вовсе не значит, что домашнему скоту будет нечем питаться. Альтернативой траве может стать кукуруза - она также является кормовой культурой. Поэтому пока что беспокоиться о том, что животных нечем будет кормить осенью и зимой, не стоит.

КП-Новосибирск отправила в министерство сельского хозяйства запрос, чтобы узнать, сколько засеянных площадей пострадало.

ЗАСУХА ДО АВГУСТА

Синоптики предупреждают, что засушливая погода в области сохранится. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 28 по 29 июля в Купинском районе будет держаться чрезвычайная пожароопасность самого высокого, пятого класса. А по всей области - четвертого.

Парадоксально, ведь в самом Новосибирске последние недели, казалось бы, без дождей не прошло ни дня. Однако метеорологи говорят, этого сильно не хватает, чтобы восполнить нехватку влаги.

- Погода весной была аномально жаркой для Западной Сибири. Засуха стала одной из причин сокращения объемов воды в реке Оби, лесных пожаров и создает риски для аграриев. Дефицит осадков в юго-восточных районах Новосибирской области сохранится до конца июля, а к климатической норме придет в августе, - рассказала КП-Новосибирск начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

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