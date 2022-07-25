«Кожа на лице отслоилась!»: парень-модель показал, как его изуродовали черные косметологи

Федор после неудачной процедуры остался без заказов. Фото: предоставлено Федором Швецом.

Федор Швец - новосибирский стилист, а в прошлом - модель. Путь на съемки и подиумы ему отрезала неудачная косметологическая процедура, после которой с ним отказались работать фотографы. Парню пришлось потратить почти миллион на оплату неустойки и новую операцию. Свою историю Федор рассказал КП-Новосибирск.

«ЗАГНАЛИ ПОД КОЖУ ОГРОМНУЮ КАНЮЛЮ»

К косметологу Федор пошел после разговора со своей подругой: парень пожаловался перед съемками, что на фото его лицо кажется крупнее, чем есть. Она и посоветовала обратиться к косметологу, которого рекомендовали ее знакомые.

Так Федор выглядел до вмешательства косметологов. Фото: предоставлено Федором Швецом.

- Начали искать в соцсетях - нашли страничку косметолога примерно с таким же ником, как вспомнила подруга. Только потом выяснилось, что у нужного специалиста был похожий ник, а я попал к совершенно другому человеку. Повелся на красивые фото работ, - поделился с КП-Новосибирск Федор. - Принимали меня в обычной квартире две женщины в возрасте: говорили, что у них отличный опыт. Мне бы уйти оттуда в тот же момент, но я решился на процедуру - нужно было убрать часть жировой прослойки.

Стоила липосакция на дому около 20 тысяч. Операцию Федору делали под местной анестезией: он слышал и видел, что происходило.

Федору провели липосакцию на квартире. Фото: предоставлено Федором Швецом.

- Мне загнали под кожу огромную канюлю - из-за нее, как мне потом объяснил хирург, и произошло отслоение кожи и подбородок обвис примерно на сантиметр, - объяснил Федор. - Чтобы кожа «приросла» обратно, я по рекомендации косметолога носил повязку - ничего не помогло! Кожа только отслоилась!

Попытались ли косметологи как-то связаться с Федором и предложить помощь? Парень уверяет, что нет.

- Они мне начали угрожать, мол, у них все схвачено, - жалуется парень-модель. С журналистами они тоже не общаются.

«ВРАЧ БЫЛ В УЖАСЕ ОТ ТОГО, ЧТО СО МНОЙ СДЕЛАЛИ»

Но это была меньшая из проблем Федора: с ним отказались работать заказчики.

- Мне пришлось заплатить 200 тысяч рублей неустойки фотографам, съемки с которыми были запланированы, - говорит Федор.

После процедуры у Федора отслоилась кожа. Фото: предоставлено Федором Швецом.

Примерно столько же он потратил на безуспешные попытки исправить то, что сделали горе-косметологи.

- Ставил нити - они не помогли, кожа на подбородке обвисла еще сильнее, - признается Федор.

На днях парень решился на серьезную операцию - подтяжку лица.

- Врач был в ужасе, когда увидел, что со мной сделали косметологи. Операция длилась 7 часов, сейчас мое лицо еще немного опухшее, но хирург сказал, что в течение полугода оно восстановится, - добавляет Федор.

За подтяжку Федор заплатил 500 тысяч рублей. Фото: предоставлено Федором Швецом.

Подавать иск к косметологам модель пока не хочет, но юристы советуют все же обратиться в суд.

- Я бы посоветовал парню написать заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру и подать на косметологов в суд. Раз процедура проводилась на дому, то могу предположить, что лицензии у них не было. Если получится возбудить уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества, принесших вред здоровью, то взыскать стоимость самой процедуры и компенсацию будет легче. Но опять же суд будет учитывать и то, что сам парень понимал, к кому обратился и что его принимают на дому, - пояснил юрист Константин Зиновьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У меня теперь валик под подбородком»: косметолог изуродовала лицо парню-модели

Процедуру ему делали на дому (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber