Новосибирец купил байк и сделал из него пиратский корабль

Александр делал байк полтора года. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Александр Отинов выглядит, как настоящий байкер: густая борода, футболка с черепом. И байк - что надо: диву даешься, сколько разных наворотов: и кожа, и куча металла. А, главное, не понять, какая перед тобой модель. В беседе с нами байкер признаётся: сделано сие чудо из мотоцикла "Ямаха". А дальше - пришлось приложить "золотые руки". Нет, дело не в том, что японцы не доработали, у них всё четко. Просто Саша - фанат пиратских историй.

- Не помню точно, сколько лет за рулём. 7-8, наверное. А это последний мой байк. Он строился в течение полутора лет, здесь, кроме рамы и двигателя - всё самодельное. Всё сделано руками, грубо говоря, молотком и болгаркой, - поделился Александр.

Любой желающий мог принять участие в фестивале. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Признается, любит работать руками, что-то постоянно улучшать и дорабатывать. Сам, к слову, называет себя вольным художником, хотя и имеет полиграфическую фирму. Хороший доход при таком хобби нужен: мотоцикл стоил четверть миллиона, а сейчас - больше миллиона рублей. И это без учета потраченных времени и сил.

- Здесь кожа, металл, дерево, всё настоящее. Пластика на нём практически нет, кроме кнопок, - уточнил байкер, добавив, что на учет такую машину приходится ставить перед переделкой. - Мотоцикл - это всегда понты. А в понтах мы толк знаем. Да и мотоцикл - это не только средство передвижения, а еще и средство самовыражения: показать своё отношение к жизни, свои ремёсла, так сказать.

Это был пятый фестиваль. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

К слову о ремёслах. Мастеров на "Хаммерфесте", который в этом году - юбилейный пятый по счету (два года не проводили из-за пандемии) - было хоть отбавляй. И прыгающие машины, и роскошные байки, и восстановленные - словно только с конвейера - "Волги", блестящие на солнце хромом ручек и зеркал заднего вида.

Примечательно, что фестиваль не оставили без внимания юные техники. Например, 15-летний парень выступил перед публикой с самодельным истребителем. Корпус из пластика, движок заказан на китайском маркетплейсе за копейки, а пульт управления - от детской игрушки. Собран он буквально на коленке, но летает неплохо.

Организаторы фестиваля как раз и говорят, мол, пробудить интерес к технике, к "кастомайзингу", оторвать детей и взрослых от смартфонов и пивнушек - вот цель мероприятия.

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