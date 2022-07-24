В Новосибирске мужчина разбил лицо соседке из-за неправильно припаркованной машины

У женщины разбита бровь. Фото: предоставлено Александрой Веровой

В Новосибирске мужчина разбил бровь 29-летней соседке из-за неправильно припаркованной машины. Инцидент произошел в СНТ «Энергетик-1» в Кировском районе.

- Сосед живет тут только летом. Это участок его матери. Она тут была со своим гражданским мужем постоянно, а тут вот и ее сын начал появляться. Я работала в этом СНТ сторожем и часто видела его, - рассказала КП-Новосибирск Александра Верова, пострадавшая.

По словам женщины, конфликт начался еще в прошлом году. Соседа ограбили, и он начал обвинять сторожей, что те не досмотрели.

- В этом году все обострилось. Мой дядя, когда приезжает в гости или на обед, ставит машину возле нашего забора. Сосед живет через два участка от нас и начал возмущаться, что машина им мешает. Хотя другие соседи не приходил с претензиями, - говорит женщина.

Конфликт обострился 20 июля. По словам Александры, изначально сосед пришел к ним с председателем СНТ. Тот попросил на ночь машину загонять во двор. Владельцы согласились на эти условия.

- Ближе к вечеру сосед пришел вместе со своей сожительницей, добился в наши ворота. К нему вышла моя 9-летняя дочка, а он ей: «Давай, своего дядю и мамашу позови сюда». От него пахло алкоголем. Вышел дядя и в его сторону посыпались оскорбления. Дядя отправил его домой, - вспоминает Александра. – Нам еще за день до этого машину поцарапали, и мы думаем на этого соседа.

Как говорит женщина, они с родственником остались возле авто, чтобы закрасить царапины.

- А потом вижу, что сосед возвращается. Орет оскорбления. Кинулся на дядю, а я встала между ними. Он попытался ударить меня с головы в лицо, но я успела оттолкнуть его от себя, - рассказывает Александра. – В итоге, сосед схватил меня и прислонил спиной к забору. Потом, чувствую резкий удар, течет кровь по лицу и мне стало плохо. Оказалось, он разбил мне бровь камнем.

Александре вызвали скорую. Врачи диагностировали рваную рану и сотрясение головного мозга. После она писала объяснительную у участкового.

- Меня удивило, что полиция не приехала, хотя мы вызывали экипаж. Я сама приезжала в отдел и писала заявление, - говорит пострадавшая. – Я отправила жалобу в прокуратуру за бездействие.

КП-Новосибирск отправили запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы понять приезжали ли правоохранители на вызов.

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