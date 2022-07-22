«Ждали уколов и веселились»: новосибирская школьница 4 года ищет первую любовь из инфекционной больницы

Третьеклассница попала в больницу с менингитом - и влюбилась. С тех пор она ищет этого мальчика. Фото: Предоставлено героем публикации

16-летняя София Сироткина с 2017 года ищет парнишку, с которым познакомилась в детской больнице № 3. В третьем классе она попала туда с менингитом, в палате встретила мальчика Артема. Дети сдружились, вместе переносили ежедневные уколы, заботились друг о друге, играли на смартфонах. София впервые влюбилась, но признаться мальчику побоялась. Телефон Артема записала мама, а потом потеряла. Может быть, получится найти паренька сейчас?

Девочка пролежала в больнице 10 дней, но потом потеряла контакты Артема. Фото: Предоставлено героем публикации

«НАС ЛЕЧИЛИ ОДИНАКОВО»

16-летняя София Сироткина - без пяти минут выпускница новосибирской гимназии. В дневнике - четверки и пятерки, за плечами 14 лет бальных танцев, гитара, вязание и десятки прочтенных книг на английском языке. В будущем школьница хочет стать учителем английского. А еще у нее есть мечта - найти мальчика Артема, с которым познакомилась в больнице.

- В третьем классе я заболела вирусным менингитом, меня положили в детскую больницу № 3 в одну палату с мальчиком Артемом и девочкой Леной. Нас лечили одинаково: сразу ставили уколы в спину, после которых нельзя было сидеть три дня. Сперва укололи Артема, потом он смотрел, как в палату заносили меня, - рассказала КП-Новосибирск София.

Поначалу дети не разговаривали и стеснялись друг друга. Темноволосый Артем выглядел постарше Софии, а девочка Лена была младше и лежала с мамой. Однажды София решила нарушить тишину больничной палаты, увидев у Артема на телефоне игру Red Ball 4. Благодаря игре маленькие пациенты начали общаться, и вскоре завязалась дружба. В соседней палате лежали еще два мальчика, один из которых оказался братом Артема, и девочка.

- Тема говорил, что он профессионал в красном шарике, а я - в игре Geometry Dash. Помню, как с нетерпением ждали, когда нам привезут еду, так как наша палата была в самом конце коридора. И помню, как ждали уколов в 10 часов утра. Когда мы стали проводить больше времени вместе, он мне очень понравился, - вспоминает София Сироткина.

Школьница 5 лет мечтала найти Артема, а потом узнала о поиске в соцсетях. Фото: Предоставлено героем публикации

ФАМИЛИЮ НЕ ЗНАЕТ, ТЕЛЕФОН ПОТЕРЯЛА

Через 10 дней врачи решили выписать Софию домой, девочка успела спросить номер Темы. Записали его на мамин телефон. В последний день девочка чуть не плакала от расставания, но обещала позвонить. Уже из дома София звонила по видео, пока Артем и его брат еще лежали в больнице.

- Но в скором времени мамин телефон сломался без возможности починки, все номера потерялись. Мне было очень обидно. Потом мы с мамой повторно приехали в больницу и встретили там маленькую Лену - соседку по палате, но Тему я так и не увидела. С тех пор я часто вспоминала его и то, как весело нам было вместе. Я даже не знаю, как его найти, ведь я не помню ни фамилии, ни отчества - только имя, - призналась София Сироткина.

Девушка надеется, что парень ответит. Фото: Предоставлено героем публикации

София написала в сообщество ВК «Ищу тебя», но пока так и не нашла друга детства. Девочка призналась, что хотела бы встретиться с Артемом и вновь общаться.

- Я бы сказала что-то вроде: «Я часто вспоминала тебя и думала, что у тебя сейчас происходит и помнишь ли ты меня вообще». Хотелось бы погулять где-нибудь в спокойном месте, вспомнить, как мы проводили время в больнице, и обсудить все события, начиная с выписки, - добавляет София Сироткина. - Тогда я так и не призналась. Наверное, сейчас я могу сказать, что это была единственная большая симпатия к человеку за все время.

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