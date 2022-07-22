«Хотел бы от него избавиться»: бывший опер из ЛНР был уволен из новосибирского ГУФСИН из-за украинского паспорта

Из-за украинского паспорта мужчину уволили из новосибирского ГУФСИН, хотя он давно гражданин РФ. Фото: предоставлено героем публикации

Жителя Новосибирска Алексея Болотова, переехавшего из Луганской области в 2014 году, уволили из новосибирского ГУФСИН из-за украинского паспорта. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

С 2005 по 2010 годы Алексей проходил службу в МВД Луганской области, работал опером в уголовном розыске. С 2010-го по 2011-ый годы был фельдшером в медчасти при исправительной колонии в ЛНР. Уволился оттуда в звании старшего лейтенанта внутренней службы, а когда начались военные действия на Донбассе, уехал в Россию.

— В Новосибирск я приехал из города Ровеньки Луганской области, это был 2014 год. Переехал вместе с сыном. В 2015 году получил российское гражданство и паспорт гражданина РФ. Чтобы получить гражданство, мне нужно было подать заявление об отказе от украинского гражданства в консульство Украины, заверенное нотариально, что я и сделал, после чего получил российский паспорт, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Болотов.

В Новосибирске Болотов хотел устроиться на службу в силовых структурах.

— В 2017 году я обратился в кадры ГУФСИН. Тогда еще у меня не было полного пакета документов, с которыми я мог бы прийти на службу. В кадрах мне пояснили, какие бумаги необходимы для трудоустройства, я начал их собирать и в 2019 году принес все, что требовалось, в том числе нотариально заверенное заявление об отказе от украинского гражданства и копию почтового чека об отправке данного отказа в консульство Украины в Москву, — говорит Алексей. — Я претендовал на офицерскую должность с сохранением звания старший лейтенант. Но мне тогда предложили устроиться младшим инспектором с присвоением звания прапорщик. Это должность в отделе надзора и безопасности. Я согласился.

Отслужив три года, Болотов решил двигаться дальше по карьерной лестнице. В начале 2022 года он обратился к начальнику ФКУ УИИ ГУФСИН России по НСО с просьбой принять его инспектором в один из филиалов в городе Новосибирск.

— Мне все одобрили. С 1 марта я вступил в должность инспектора филиала по Первомайскому району Новосибирска. Далее процедура такая — кадры ГУФСИН направляют представление в Москву для присвоения офицерского звания. Управлением кадров этот вопрос рассматривался в течение месяца. И вот спустя некоторое время они начали интересоваться — где мой отказ от украинского гражданства и где украинский паспорт, — рассказал мужчина.

Болотов ответил, что паспорт на руках, а чтобы окончательно разорвать все узы с Незалежной, ему нужно было выехать на территорию, подконтрольную украинской власти.

— Сделать это было невозможно. Там не работают организации, где нужно собирать определенный пакет документов, чтобы окончательно отказаться от гражданства. В итоге вопрос о присвоении звания был перенесен на следующую кадровую комиссию. И вот мне пришел отказ, — рассказывает Алексей. — Еще у меня начали спрашивать, почему я не сдал украинский паспорт в консульство или в УФМС. Но дело в том, что с 2015 года выход из гражданства через консульства приостановили, а с 2017 года — полностью отметили. А в УФМС сказали, что никогда не изымали паспорта, у них нет таких полномочий. Это замкнутый круг.

Алексей получил вот такое уведомление. Фото: предоставлено героем публикации

Тогда ему предложили сдать паспорт в кадры ГУФСИН в Новосибирске.

— Я его сдал. Надеялся, что это решит мою проблему трудоустройства, что меня утвердят в должности и присвоят звание. Но через пару дней меня вызвали, вернули паспорт и предложили уволиться из органов по собственному желанию. Почему я должен увольняться? Я никого не обманывал, подложные документы не предоставлял. Выходит, что я, являясь гражданином РФ, не могу служить в госструктурах. Я хочу избавиться от украинского паспорта, но на законодательном уровне я не могу это сделать.

Мужчина обратился в суд Новосибирского района с иском к ГУФСИН с просьбой восстановить его на работе.

— Процедура сдачи украинского паспорта на законодательном уровне до конца не проработана. Я хочу, чтобы внесли дополнения в законодательство, что делать в таких ситуациях. Чтобы такие же жители Донецка или Луганска могли беспрепятственно служить госструктурах РФ, — добавил Алексей.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-секретарь ГУФСИН России по Новосибирской области Олег Огуля прокомментировал эту ситуацию так:

— Указанный сотрудник уволен из уголовно-исполнительной системы по пункту 5 части 3 статьи 84 Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 19. 07. 2018 № 197-ФЗ (в связи с представлением сотрудником подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в уголовно-исполнительной системе, а также в связи с представлением сотрудником в период прохождения службы в уголовно-исполнительной системе подложных документов или заведомо ложных сведений, подтверждающих его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в части, касающейся условий замещения соответствующей должности в уголовно-исполнительной системе, если это не влечет за собой уголовную ответственность), — сообщил Олег Огуля.

Вышеуказанная информация как раз прописана в полученном Алексеем уведомлении о прекращении контракта и увольнении со службы в уголовно-исполнительной системе, именно это в суде и намерен оспаривать бывший оперативник.

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