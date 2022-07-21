В Новосибирске тополя-мальчики меняют пол: им устроят перепись

Пух вызывает аллергию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирск стал пятым среди самых зеленых миллионников. Рейтинг составила компания Marketing Logic. Аналитики высчитали долю зеленых насаждений от всей площади города. В итоге среди 15 российских миллионников Новосибирск занял пятое место. Пятое место в рейтинге кажется престижным. Однако качество новосибирской зелени до идеала недотягивает. Основная проблема - неухоженность.

- Территорий, которые не вызывают вопросов, в городе на самом деле не так много. Большая часть зелени в Новосибирске - это запущенные городские леса и необлагороженные парки. Этим пространствам нужен уход, - рассказала КП-Новосибирск Светлана Гижицкая, начальник муниципального отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств. - Леса нужно держать в устойчивом состоянии - оберегать их от вспышек насекомых, вывозить поваленные от ветра деревья и избавлять от сорных, которые быстро размножаются. Есть и аварийные деревья, что могут упасть в любой момент. Они же растут и на улицах с парками, угрожая пешеходам.

Из тополиного пуха растут новые деревья. Фото: предоставлено Светланой ГИЖИЦКОЙ

Самое волнующее новосибирцев дерево - тополь. Ежегодно многие горожане страдают от аллергии на пух, а ветхие экземпляры падают на людей и машины. Но пушит не каждый тополь. Оказывается, у этих деревьев есть пол и пух бывает только у «девочек». Казалось бы, давайте тогда сажать «мальчиков». Но оказывается, не все так просто.

- Нельзя сделать так, чтобы тополь вообще не цвел. Даже если мы посадим все деревья одного пола, со временем часть из них пол поменяет и пух продолжит распространяться, - объясняет Светлана. - Да, мы будем избавляться от старых тополей и заменять их на другие деревья.

Тополя со вторичными кронами. Фото: предоставлено Светланой ГИЖИЦКОЙ

Тем не менее у тополей масса плюсов. К примеру, у них достаточно большие листья, которые удерживают пыль. Поэтому сейчас в Новосибирске начали высаживать стерильные сорта тополей - они пол не поменяют и вообще не будут цвести.

Вообще, чиновники планируют устроить своеобразную перепись деревьев, чтобы понять, где и какие нужно заменить.

Светлана Гижицкая рассказала о переписи деревьев. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

- Все парки должны иметь дендрологические планы. Не так давно эти данные хранились в бумажном виде, многие бумаги устарели. Сейчас мы работаем над общей системой, в которой будет актуальная информация о каждом дереве - аварийное оно или нет, какая помощь ему нужна. Зная нужды парков, мы можем эффективнее планировать свою работу, - уточняет эксперт.

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