В Новосибирской области рекордно обмелела река Обь: в чем причина?

Уровень воды опустился до 39 сантиметров. Фото: Дмитрий Торгач.

Жители Новосибирска могут спокойно пройти по дну Оби далеко от берега. У них нет сверхспособностей: это река, всегда полноводная и широкая, обмелела до небывало низких отметок. Утром 21 июля уровень воды опустился до 39 сантиметров.

Обмелевшая река открыла много новых мест для прогулок. Фото: Дмитрий Торгач.

О напасти предупреждали еще синоптики: с 14 июля из-за падения уровня воды действует штормовое предупреждение. В чем причины внезапного обмеления и как это ударит по гражданам, разбиралась КП-Новосибирск.

На реке образовалось много заводей. Фото: Дмитрий Торгач.

ЖАРКАЯ ВЕСНА — ВСЕМУ ВИНА

Чтобы понять, почему обнажилось каменистое дно с ракушками, пришлось заглянуть в историю предыдущих месяцев. А май, как помнят новосибирцы, удивлял жарой не хуже, чем на курортах. Именно за ранний приход лета природа теперь расплачивается.

На дне лежали здоровенные булыжники. Фото: Дмитрий Торгач.

— Апрель и май были очень жаркими и засушливыми, с периодами рекордных температурных показателей. Тут нужно отступить от темы и вспомнить сезон половодья. Так же, как зимняя погода влияет на наши прогнозы по половодьям, весенняя погода влияет на прогнозы падения уровня воды. В Оби наблюдаются две волны половодья. Первая связана с таянием снега и льда после зимы, вторая — с таянием снега в высокогорных районах Республики Алтай. В этом году вторую волну никто даже не заметил: она пришла в мае на полторы недели раньше обычного, прошла довольно быстро, и подъем воды тогда был ниже нормы. Низкая межень в принципе достаточно типичное явление, оно происходит каждый год. Если бы в мае была не такая жаркая погода, то низкую межень мы бы настолько не почувствовали, — рассказала КП-Новосибирск Анна Лапчик.

Вода отступила от берега еще весной — за это время успели вырасти кустарники. Фото: Дмитрий Торгач.

Июнь расщедрился частыми дождями, но и они не восполнили дефицит. По словам синоптика, для того чтобы кардинально изменить ситуацию, сильные дожди в верховьях Оби или в ее бассейне должны непрерывно идти 5 — 7 дней.

ТЕПЛОХОДЫ НА МЕЛИ

Непростые времена настали и для навигации. С 19 июля «Речфлот» сократил рейс от Речного вокзала до Седовой Заимки на две остановки.

На обнаженном дне лежат груды раковин моллюсков. Фото: Дмитрий Торгач.

Мусор, к сожалению, тоже. Фото: Дмитрий Торгач.

— Мы не ходим до Бибихи и Седовой Заимки, последняя остановка — Новая Заря. Как только уровень воды повысится, рейсы будут возобновлены, — сообщили КП-Новосибирск в «Речфлоте».

Но обмеление пока что не грозит полным прекращением судоходства на Оби. В Верхне-Обском бассейновом управлении держат руку на пульсе, создавая баланс между небольшим притоком воды и ее сбросами.

Рыбаки удят с новых «берегов». Фото: Дмитрий Торгач.

— В июне приток воды в Новосибирское водохранилище составил всего 69% от нормы. Обское водохранилище необходимо наполнять для обеспечения нужд различных отраслей. Но необходимо и часть воды с водохранилища сбрасывать в реку ниже по течению, чтобы судоходство сохранялось. Из-за дефицита воды сбросы были уменьшены, — объяснили в Верхне-Обском бассейновом управлении.

Удочки переместили ближе к воде. Фото: Дмитрий Торгач.

Пока что судам приходится уменьшать объем грузовых перевозок: компании рынка речных перевозок к концу сезона навигации могут недосчитаться прибыли. Но в общем и целом северным районам области недостаток жизненно важных продуктов не грозит: их могут довезти по автомобильным дорогам.

И все же синоптики не теряют надежды, что пересохшее русло снова наполнится влагой. Причем, судя по прогнозам, спасение должно прийти скоро.

На дне лежали здоровенные булыжники. Фото: Дмитрий Торгач.

— В течение одних-двух суток мы ждем в Республике Алтай осадки около 15 — 20 миллиметров. Затем, конечно, опять установится сухая погода, но и такой дождь поможет. Эта вода дойдет до Барнаула и Новосибирска только к самому концу июля. Надеемся, что благодаря этому не будут принимать какие-то более жесткие меры, не будут еще больше уменьшать сброс воды и судоходство, соответственно, не прекратится совсем, — говорит Анна Лапчик.

КСТАТИ

Навигацию к северу от Новосибирска отменили отчасти потому, что больше всего река обмелела именно там. В селе Фоминском Мошковского района 19 июля зафиксировали рекордно низкий уровень воды — всего 20 сантиметров. Таких критически низких показателей не было последние 30 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер