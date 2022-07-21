Какие вы Whooshлые: в Новосибирске ГИБДД ввела штрафы за езду на самокате без прав – насколько это законно?

Кто же прав — кикшеринг или ГИБДД — должен ответить суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники автоинспекции останавливают людей на самокатах и спрашивают: есть права на управление мопедом? Если нет – штраф. Глава областного управления ГИБДД объяснил КП-Новосибирск: мощность у этих «прокатных» самокатов такая же, как у мопедов. Экспертиза это показала, а значит и правила действуют «мопедные». Только выходит тогда и ездить кикшеринговые самокаты должны по проезжей части? Разные мнения на этот счет – в материале КП-Новосибирск.

С кикшерингом в Новосибирске не задалось с самого начала. Велодорожек не отыщешь днем с фонарем, тротуары разбитые. Даже пешеходы спотыкаются, а самокатчики и вовсе падают, как кленовые листья в сентябре.

Власти не говорят, что хотят изжить средства индивидуальной мобильности. Мол, пусть будут, если всё законно. Но вот планку требований к прокату поставили высокую. Мэрия, например, велела оплачивать места для парковки, а если за стоянку не заплатили - эвакуация.

Автоинспекция пошла дальше. Потребовала права за управление электросамокатами. Основания объясняет глава областного управления ГИБДД Александр Бабенков.

- Мы исходим из мощности данного транспортного средства. Если мощность электродвигателя превышает 0,25 киловатт, то, в соответствии с техрегламентом, он попадает по категорию L. У водителя должно быть водительское удостоверение категории A, M, либо В. Вот такую практику мы осваиваем. Порядка 180 водителей к ответственности привлечено. Соответственно, если мощный электросамокат, то он должен двигаться не по тротуару, а по проезжей части, - рассказал КП-Новосибирск Александр Бабенков.

По мнению главного автоинспектора, мощность превышена у самокатов обеих кикшеринговых компаний, работающих в регионе. Так что хоть ты катишься на желтом, хоть на фиолетовом - можешь увидеть пред собой жезл автоинспектора. Сервисы проката не согласны с такими санкциями. Пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев уверяет, что самокаты неправильно причислять к мопедам.

- Для нас это достаточно удивительная ситуация. Все самокаты Whoosh имеют мощность ниже 250 ватт. По действующим правилам дорожного движения, их никак нельзя сравнивать с мопедом. Это велосипед, или пешеход - в зависимости от трактовки, потому что в действующих правилах дорожного движения нет «самоката». Но это совершенно точно - не мопед, - рассказал КП-Новосибирск Денис Балакирев. - Завод-изготовитель по нашей просьбе ограничивает мощность. Мы, безусловно, представили в госавтоинспекцию данные, которые подтверждают мощность электросамокатов Whoosh. Это и сертификация электросамокатов, и экспертиза, которая подтвердила допустимую мощность.

Выходит, ГИБДД считает самокат мопедом, а компания кикшеринга - велосипедом. Или пешеходом. И только собственно самокатом никто не считает. Потому что нет самоката в правилах дорожного движения.

Если допустить, что позиция автоинспекции верна, пешеходы - классические, без колëс - будут только рады. Тротуары останутся только им. Но что будет на дорогах? Рассуждает руководитель Новосибирского областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

- Раз это транспортное средство, то парковаться - только в парковочных карманах, движение - по пешеходной зоне запрещено. И если следовать логике инспекторов ГАИ, то самокат может ехать посреди полосы на дороге, что по мне является просто странным явлением и в принципе странной мыслью, - говорит Ашурков.

Странная мысль, или резонная? Теперь это решит суд. Некоторые штрафники обратились с заявлениями, жалуются на действия автоинспекции. Теперь на заседании и будут выяснять, что это за штуки, гоняющие со скоростью 25 километров в час: мопеды, велосипеды, или это просто такие пешеходы.

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