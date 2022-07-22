Юная сибирячка взяла серебро первенства России по спортивной аэробике

Анастасия Адодина: спортивная аэробика - очень красивый спорт! Источник: Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

Чаще мы видим радужную сторону жизни спортсменов. Медали, слезы радости на пьедестале почета, признание, поклонники... Но для того, чтобы к этому прийти, нужно приложить много сил и упорства. С чего начинали юные герои свой победный путь, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем с героями проекта «Расцветай с Триумфом!».

В СПОРТ ЗА СЕСТРОЙ

Анастасии Адодиной 13 лет. Она многократный победитель и призер всероссийских соревнований, серебряный призер первенства России - 2022 по спортивной аэробике. В Новосибирск юная спортсменка перебралась из Барнаула в 2020 году и сразу попала в команду «Триумф», где показала отличные результаты.

Спортивная аэробика очень красивая и зрелищная, совмещает акробатику, танцы, гимнастику. Здесь важны выносливость, динамика, слаженность и четкость движений. В этот спорт Анастасия пошла за старшей сестрой Лизой.

- От Лизы у нас столько купальников осталось: нужно было их куда-то девать, - смеется мама Оксана. Говорит, изначально привела Лизу на просмотр к тренеру по художественной гимнастике, но той не понравилась спина девочки. А с аэробикой все сложилось без проблем: укрепилась спина, развилась гибкость. Поэтому и младшая Анастасия пошла по проторенной дорожке.

У сестер очень теплые отношения. Даже в Новосибирск семья вместе с Анастасией переехала из-за Лизы, которая перебралась сюда на учебу.

- Дочка скучала по сестре, плакала. Пришлось переехать, - объяснила мама.

О переезде семья ничуть не жалеет: в новой спортивной школе результаты у Анастасии стали лучше, да и сам город нравится и ей, и родителям.

Анастасия с командной и тренером Татьяной Юрьевой. Источник: из личного архива

НОВЫЙ ВИТОК

Спортивная жизнь нашей героини началась в 4 года. Родители заезжали за дочерью в детский садик, забирали прямо с сон-часа, чтобы успеть на тренировки. Нужно было собрать девочку и отвести на занятия через весь город.

- Уже в 4 года я смогла сесть на шпагат, это не у всех получается. Главное, постоянно работать над телом, иначе станешь деревянным. Мне кажется, когда мы переехали в Новосибирск, результаты в целом улучшились, - рассказала «Комсомольской правде» Анастасия Адодина.

Спортивную школу и тренера посоветовала старшая сестра, это стало по-настоящему новым витком развития.

- Тренер у нас замечательный, Татьяна Олеговна Юрьева совмещает в себе и психолога, и врача, и всех родственников в одном лице. Если она ругается на нас, то только по делу, для лучшего результата в будущем, - уверена Анастасия.

На летних каникулах юные спортсмены отдыхают недолго. Источник: из личного архива

ПРАВИЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Именно тренер помогла Насте справиться с кризисом, когда пришла апатия и захотелось все бросить. Мама каждый день отправляла ее на тренировку, девочка собиралась, шла, но на полпути возвращалась домой. Так было целую неделю, пока не обратились за помощью к Татьяне Олеговне.

- После разговора с тренером стало легче, все прошло. У меня есть главная цель: победить саму себя. Тренер ставит такую же цель: ты должен подняться в своих результатах. Когда хорошо готовишься, вкалываешь, тогда все складывается. Если тренер видит, что ты стремишься делать еще больше и лучше, он поможет тебе подняться в своем развитии. Может уделить больше времени тебе или даже всей команде, если видит, что есть желание работать сообща. И работать не абы как, а в полную силу, - говорит спортсменка.

На одном таланте, гибкости и красоте далеко не уедешь. Спорт - тяжелая работа для целеустремленных. Но, по словам Анастасии, спорт дал ей еще и настоящих друзей.

- У спортсменов своя особенная жизнь. Ежедневные тренировки по три часа, выходные только два дня. Мои друзья в основном из команды. Я их всех знаю лучше и ближе, чем других, потому что работаю с ними каждый день. Мне с ними комфортно, они надежные, серьезные, настоящие, - добавляет спортсменка.

Анастасия Адодина: главное правильно настроиться перед выступлением. Источник: из личного архива

«ПРЕТЕНЗИИ ТОЛЬКО К СЕБЕ»

Тренировки занимают много времени. Чтобы не страдала учеба, нужно соблюдать режим. Не надеяться на контроль родителей или тренера, а следить за этим самой. Именно так поступает Анастасия.

- Я в шестом классе училась во вторую смену, после школы сразу делала уроки. Свободное время бывало иногда утром после тренировок. Тогда я просто отдыхала, набиралась сил. Чтобы все успевать, нужно высыпаться, а это получается только когда придерживаешься режима: на тренировку встаешь каждый день в 7.00, а засыпаешь в 22.00 - 22.30. Если ляжешь в полночь, то утром просто не поднимешься, - делится опытом спортсменка.

Летний отпуск у нее лишь месяц. С Анастасией мы встретились как раз после ее возвращения из летнего спортивного лагеря. Там были не только интенсивные тренировки - психологи готовили спортсменов к следующему соревновательному сезону. Учили справляться с эмоциями, волнением и негативом после проигрыша.

- Конечно, поражения даются нелегко. Но у меня в такие моменты нет злости на соперников. Все претензии человек должен предъявлять только к себе: зачем на других обижаться? Как справляюсь с волнением перед выступлениями? Просто иду и выступаю. Тренеры в такие моменты очень поддерживают, помогают успокоиться, говорят: «У вас все получится, вы же столько готовились», - признается Анастасия.

НЕ МЕСТО ЖАЛОСТИ

Мама Оксана смотрит на дочь с гордостью. Говорит, она всегда была очень благоразумной и целеустремленной. А на вопрос о том, не хотелось ли пожалеть ее, когда еще малышкой та капризничала и отказывалась идти не тренировки, отвечает не раздумывая:

- Нет. Есть такое выражение, что жалость порождает бедность ума. Она порождает бедность всего: без тренировок мышцы атрофируются, упорство атрофируется. Спорт должен быть в жизни, без него никак.

СПРАВКА КП

В спортивной школе «Триумф» занимаются 1410 детей. В учреждении представлены такие направления, как дзюдо, спортивная аэробика, художественная гимнастика, мини-футбол, баскетбол, регби. «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

ГК «Расцветай» - лидер строительного рынка. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир.