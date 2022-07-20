Это вам не Турция! Чем удивляет и как разоряет путешественников Горный Алтай

Невероятные горы Алтая. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Бассейн только такой? А нормальный есть? — это шумит постоялец из соседнего домика. Отчитывает хозяина нашей турбазы, что в бассейне – вода ледяная. Да и сам бассейн: надувная чаша из резины диаметром метра в три. — Как я в нем купаться буду? Прямо на улице? У вас тут – не Мармарис, я же все себе отморожу, - сердится гость. – Ну, вы даете… Ни вай-фая, ни бассейна…

Чаще всего базы на Алтае выглядят так: несколько деревянных домиков у горы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мужик, видимо, не понимал, куда едет. Представлял пальмы, катер и мулаток. А это Алтай, детка. Вай-фай здесь есть не везде. Это зависит от рельефа, и если вы поселились в низине, окруженной горами – готовьтесь к интернет-детоксу. Бассейнов, как в Мармарисе, тут единицы. И стоят втридорога.

ДОЛЛАРОВАЯ РЕКА

Уже на границе двух Алтаев (края и республики) отельеры будут испытывать вас на финансовую прочность.

- Самый бюджетный вариант — 23 тысячи за 2 дня в двухместной студии, включено посещение большого крытого бассейна, но только утром. Дальше — за дополнительную плату, — предлагают мне в одном из модных мест. Листаю фото на их сайте, двухместная студия — ничего особенного, а на снимке из ванной комнаты еще и фен перемотан скотчем. Мда, такие апартаменты в Турции стоили б раз в 5 дешевле.

Бассейнов тут нет. Вода в реках — холодная, течение — быстрое. Фото: Виктория МИНАЕВА

Сама природа тоже будто намекает о больших расходах в Горном. Взять знаменитое озеро Манжерок — когда-то символ дружбы, именно на нем проходил международный фестиваль молодежи, теперь это — воплощение шика. Вокруг дорогие турбазы, а изгиб Катуни рядом с ними называют «долларом». Мол река вычерчивает своим руслом именно этот нескрепный знак. И намекает: готовь, турист, кошелек.

Поэтому многие, как и я, предпочитают дорогим алтайским отелям - базы с деревянными домиками. Ценник на них демократичнее (см. подробнее ниже - Цены), но бассейн если и будет — то надувной. Альтернатива – журчащая рядом Катунь. Но даже к августу в этой холодной речке сводит ноги. Хотя местные туристы – те, что съезжаются из городов Сибири – плещутся в Катуни, как детвора в аквапарке, привыкшие.

КРАСНЫЕ ГОРЫ

На каждой базе вам предложат экскурсии. В этом году самая популярная — «Заброска на Марс». Марсом на Алтае прозвали местечко возле села Чаган-Узун, где возвышаются горы красного цвета. Локация, которая вот-вот станет визитной карточкой Республики. Платная доставка к ней туристов стала надёжным промыслом для местных. Во-первых, не каждый готов искать дорогу до красочных гор, во-вторых, не каждая машина способна покорить алтайский Марс. Камни на пути такие, что можно запросто пропороть брюхо. А внедорожники - самое то, на них и возят.

Вадим Алексеев на Марсе. Фото: Виктория МИНАЕВА

О том, как местные горы стали называть Марсами, версии разнятся. То ли туристы нарекли, то ли местный предприниматель. Ну, а может - совместно.

Марс и его туристы. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Здесь раньше была пастбищная территория. Туристы разведали место, что красиво, стали приезжать, мусорить. Хозяин прибирался. Потом перевел это место в зону туристического обслуживания. Сделал парковку, туалеты, тропинки, - рассказывает парень-кассир. За вход, чтобы подняться на горы он берет еще по 300 рублей с человека.

Земля красная, как на Марсе. Фото: Виктория МИНАЕВА

Горы на Марсе действительно живописные, но с переменчивым характером. В зависимости от положения Солнца меняют оттенок. А после дождя красный цвет становится насыщенней. Видимо, скучает гора-хамелеон по воде.

Марс — похоже, самое модное место на Алтае в 2022 году. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Раньше здесь океан был. Много ракушек люди находили, но туристы их все забрали, - немного сердится кассир. - Едут сюда со всей России. Из других стран - тоже: немцы, французы, китайцы. В этом году один араб был.

Мама, я на Марсе. Фото: Виктория МИНАЕВА

НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА

И все-таки ступать исхоженными тропами — не мой вариант. Хотелось чего-нибудь эксклюзивного.

Село Кокоря — почти на границе с Монголией. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Тогда тебе дорога в Кокоря (ударение на последний слог), там горы вообще улет, — рассказал за ужином хозяин базы.

Это точно наша планета? Фото: Виктория МИНАЕВА

Кокоря — это дальше Марса, совсем близко к Монголии.

Журналист «КП» Вадим Алексеев считает, что это одно из самых красивых мест на Земле. Фото: Виктория МИНАЕВА

Село оказалось аутентичным, как кувшин с кумысом. И даже название на указателе написано алтайскими буквами. Там и живут одни алтайцы. На счастье встретили местного чабана Максима, который на своем УАЗике сопроводил нас до тех самых гор. Это была мистическая картина — будто то, что рисовал Рерих, воплотилось под твоими ногами. На глазах горы меняли цвет от желтого к фиолетовому. Внизу петляла река.

Цвет гор меняется в зависимости от освещения. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Я вот не понимаю тех, кто дальше Чемала не едет, — говорит пастух. - Сидят в отеле у какого-нибудь искусственного озера, по периметру - песочек, шезлонги… Ну, вы поняли. Наверное можно отдохнуть и в таком месте. Но это – не настоящий Алтай. Настоящий – это реки с бешеным течением, это озера настолько чистые, что можно зайти по колено в воду, и смотреть, как между твоих ног проплывает хариус, это вот такие горы.

- А как называются-то?

- Нет у них названия, — пожал плечами чабан и немного смущаясь попросил: — А можешь сфотографировать меня? Сто раз тут был, а ни одного фото нет. Красиво у нас, все-таки…

Пастух Максим говорит: «Сто раз тут был, а фото на фоне этих гор не было». Исправили это недоразумение. Фото: Виктория МИНАЕВА

ЦЕНЫ

Аренда жилья: от 1500 до 5000 рублей в сутки. Это цена аренды гостевого деревянного домика на двоих.

Обед в кафе: от 400 рублей на человека.

Шашлык: от 300 рублей

Экскурсия на вертолете: от 10 тысяч рублей

Полет над Алтаем на воздушном шаре: от 16 тысяч рублей

Сплав по реке Катунь: от 1500 рублей

Магазины: почти во всех крупных туристических точках есть различные сетевые супермаркеты со слегка завышенными ценами, процентов на 20

ЧТО ПРИВЕЗТИ В ПОДАРОК

Мед — от 300 р. за 0,5л

Медовуха — от 300 р. за 1,5 л

Сувениры — от 150 р.

Травяные чаи — от 200 р.

Безалкогольные алтайские бальзамы — от 250 р.

Экокосметика с пантами маралов — от 500 р.

КАК ДОЕХАТЬ?

До Горно-Алтайска на самолете, автобусе, такси, или своей машине. Поезда в Горный Алтай не ходят.

В самом Горно-Алтайске туристы останавливаются редко и едут дальше на автобусе или машине, самые популярные направления, где снимают домики:

Манжерок, Чемал, Онгудай, Акташ, Кош-Агач, Артыбаш.

\Туристы на Алтае едут по красивейшей трассе страны — Чуйскому тракту. Фото: Виктория МИНАЕВА

Марс: за селом Чаган-Узун, Кош-Агачский район, Республика Алтай.

От Горно-Алтайска – по Чуйскому тракту выйдет чуть больше 400 километров. Ходит автобус. Но от трассы нужно ехать еще в горы, так что придется искать попутчиков.

А тут уже пейзаж напоминает лунный. Фото: Виктория МИНАЕВА

А можно заказать тур до Марса: цена от того же Горно-Алтайска – от 5500 рублей.

Разноцветные горы: за селом Кокоря, Кош-Агачский район, Республика Алтай.

От Горно-Алтайска – по Чуйскому тракту чуть больше 450 километров, доехать до Кош-Агача, а там с местными договориться о заброске на Кокоря. Цена — от 3000 рублей.

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