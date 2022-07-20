«Мама, внутри огонь»: жительница Новосибирска обвинила врачей в смерти сына в психбольнице

В седьмом классе школьник начал жаловаться на сильные боли в голове, а потом попал в больницу. Однако лечение не давало результатов. Фото: Предоставлено героями публикации // Олег УКЛАДОВ

Жительница Новосибирской области Наталья Юдина считает, что в смерти ее 23-летнего сына Николая Ткачева виноваты медики. Парень попал в психоневрологический стационар еще в школе, затем у него диагностировали шизофрению. В последние месяцы он жаловался маме на отит и температуру, та просила врачей направить пациента на обследование. Через несколько дней Николай стал плохо видеть, потом впал в кому и перестал дышать. В заключении о смерти сказано: гнойный менингит. Женщина считает, что болезнь проглядели врачи, и планирует судиться.

Николай рос способным мальчиком, но в школе его травили. Фото: Предоставлено героями публикации

БИЛИ УЧЕБНИКОМ ЗА ПЯТЕРКИ

В детстве Николай Ткачев был способным мальчиком: читал много книг, приносил домой пятерки и точно чертил от руки. Жил с мамой в селе Щеглово Чановского района. Учителя хвалили парнишку, а с одноклассниками отношения не складывались: Колю считали белой вороной и били по голове учебником. Вскоре семья переехала ближе к Новосибирску.

- Видя, как Коля точно чертит от руки, учителя говорили, что растет прирожденный инженер. Сам же Коля был влюблен в самолеты и всегда мечтал быть пилотом, хотел связать жизнь с авиацией. Но в шестом классе сильно простудился, попал в больницу с опухшей ногой, врачи диагностировали ревматоидный артрит и проблемы с позвоночником. Коля периодически простужался, а в седьмом классе стал сильнее уставать, жаловался на мигрень, и мы пошли к невропатологу, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Юдина.

Тогда семья жила в Краснообске, и местный невропатолог диагностировал у Коли астенический синдром. Это когда больной постоянно чувствует слабость, апатию, утомляется и раздражается. Врач посоветовал маме наблюдать за сыном, не давать специальных лекарств и следить за иммунитетом. Медики советовали также пройти обследование в инфекционном институте, но мама с сыном так и не попали туда. Пока Наталья работала на двух работах, Николай был предоставлен сам себе. В восьмом классе мальчику стало хуже, он стал жаловаться на шум в голове и голоса.

- В 15 лет Коля не смог окончить восьмой класс, его направили к психиатру. Три врача провели осмотр и сказали, мол, это стресс из-за переходного возраста, пройдет, назначили таблетки. Препараты не дали эффекта, и сына стали класть в психиатрическую больницу: сперва на месяц-полтора, потом все чаще и на более длительное время, - продолжает Наталья Юдина.

Николай часто болел, у него выявили астенический синдром. Фото: Предоставлено героями публикации

«ПЛОХО ВИЖУ, ДЫШАТЬ НЕ МОГУ»

После 17 лет Николай стал попадать в психиатрический стационар часто и оставаться на несколько месяцев с признаками параноидальной шизофрении. Маме пришлось смириться, согласиться с врачами и оформить Коле инвалидность II группы. В феврале 2019 года женщина настояла на обследовании сына, и КТ выявило у него опухоль - аденому головного мозга, гидроцефалию и хронический отит правого уха.

Когда наступила острая стадия и из уха начало течь, отит вылечили, но пациент продолжал жаловаться на боли. Мать говорит, врачи считали, что опухоль не должна расти. Однако в динамике ее никто не наблюдал, а из-за психического состояния Николай не мог попасть на МРТ.

- Я убеждала врачей, что основная проблема не в шизофрении, что это опухоль и инфекция давят на мозг и мешают сыну вести себя адекватно, - вспоминает женщина. - Коля продолжал лежать в больнице. В мае 2022 года я пришла к нему, и сын пожаловался: «Мама, я плохо вижу. В глазах красные точки пляшут, внутри все горит, мне больно, мне жарко. Дышать не могу». В свой день рождения просил забрать его из больницы, но врачи рекомендовали еще полежать и пролечиться. Все его жалобы считали фантазиями. А потом Коля впал в кому и 7 июля умер.

В заключении о смерти сказано, что причиной стали отек мозга и гнойный менингит. Женщина теперь обвиняет врачей психбольницы в бездействии.

- В мае 2022 года он вышел ко мне с красным опухшим носом. Наверняка у него был отит, а эта болезнь может привести к менингиту. Я просила обследовать сына и вылечить от опухоли, от гидроцефалии. А ему вместо противовирусных давали нейролептики и увеличивали дозу. Я хотела его перевести в другую больницу, но не успела, а психиатры не давали направления, - добавляет Наталья Юдина. - С этими нейролептиками мы потеряли драгоценное время. Сейчас я ищу юриста, чтобы доказать ошибки врачей.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в минздрав Новосибирской области по факту трагедии.

Юноша мечтал стать пилотом в детстве, но болезнь позволила закончить только 9 классов. Фото: Предоставлено героями публикации

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Все решит экспертиза»

Новосибирские юристы советуют сперва обратиться в минздрав Новосибирской области, а затем идти в суд.

- Комиссия минздрава рассмотрит медицинские документы по ходу лечения и даст первичное заключение, это поможет понять, где искать доказательства оказания некачественной медицинской помощи. Затем нужно подать иск о компенсации морального вреда в суд. К иску нужно приложить результаты обследований врачей: как трагедия сказалась на здоровье истца. Суд назначит экспертизу, желательно провести ее за пределами Новосибирской области - например, в Казани. Там очень сильная база специалистов по психиатрии, - сообщила КП-Новосибирск семейный юрист Инесса Рябинина. - По результатам экспертизы будет понятна роль врачей в смерти пациента. Сроки давности привлечения их к ответственности - два года. Согласно практике предыдущих лет размер компенсации начинается от полумиллиона рублей.

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