«Шип от альпинистской кошки воткнулся в ногу»: новосибирский альпинист сорвался с ледника Большой Актру

Парень сорвался во время спуска с ледника Большой Актру. Фото: Виталий ПОЛИЩУК

Для двух новосибирских альпинистов восхождение на Большой Актру на Алтае едва не закончилось трагедией. Маршруту, которым они шли, приписана сложность 3А: крутые снежные и скальные склоны и длинные сложные в преодолении участки. На одном из таких альпинист и сорвался, повредив ногу. Истекая кровью, он вместе с другом все-таки добрался до лагеря. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

— Разметили маршрут еще в СССР. Последние 10 лет им не пользовались, а парни решили попробовать. Поднялись они нормально, а вот когда спускались, один из них сорвался. Пока летел и кувыркался, шип от альпинистской кошки воткнулся в ногу. Рана была пару сантиметров глубиной и шириной где-то также, — рассказал КП-Новосибирск Виталий Полищук, владелец паблика АСТ-54, который стал очевидцем.

У парней было тяжелое снаряжение — около 42 килограммов весил каждый рюкзак. Спуск к лагерю занял у них около трех часов. В лагере парню оказали первую помощь.

— Альпинисты чудом смогли добраться. Наши гиды оказали первую помощь. Распределили около 80 килограммов снаряжение ребят между собой и направились еще ниже к базовому лагерю. Оттуда на ожидавшем ЗИЛе парней довезли до лагеря в посёлке Курай, — рассказал КП-Новосибирск Кирилл, чья группа и помогла парням.

Когда парню оказали первую помощь в лагере, к ЗИЛу он шел уже сам. А уже на следующий день после происшествия, парню зашили рану в больнице поселка Акташ.

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