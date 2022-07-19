Немного похожа на СПИД, но бояться не надо: главные ответы об оспе обезьян от вирусологов

\Новости об оспе обезьян все уверенней теснят надоевшие сводки про коронавирус. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новости об оспе обезьян все уверенней теснят надоевшие сводки про коронавирус. Вот и до России зараза добралась. Вроде, и не такая она страшная, как ковид, но все увереннее захватывает территории. Вроде, врачи призывают осторожничать, но маски мы поснимали и даже здороваемся за руку. И как-то непонятно: готовы мы к вирусу? Есть, чем защититься? Разберем и эти, и другие вопросы.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН?

- Первые симптомы очень похожи на обычную респираторную инфекцию. Болит горло, мышцы болят, боль в спине. Заболевание начинается, как обычное. Потом, если начинают микроязвочки появляться, уже надо брать пробы, - рассказал на пресс-конференции в ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.

Он же добавляет: болезней, для которых характерна сыть – несколько. Так что проблемы с кожей – это не категоричный сигнал об оспе обезьян. Но повод позвонить в поликлинику.

А КАК ВЫЯВЛЯТЬ БОЛЬНЫХ?

В Центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» уже готовы тесты. Это подтвердил главный научный сотрудник отдела геномных исследований Центра «Вектор» Сергей Щелкунов.

- Наша тест-система уже имеется в достаточном количестве в двадцати диагностических центрах Роспотребнадзора в разных регионах страны. Эта тест-система полностью - на отечественных химических компонентах создана. И при необходимости очень легко производство этой текст-системы может быть масштабировано, - заверил доктор биологических наук Щелкунов.

ВАКЦИНА, КОТОРОЙ ПРИВИВАЛИ В СССР, ЕЩЕ ДЕЙСТВУЕТ?

У людей, что постарше, есть отметка на плечах – след от прививки. Вакцину от натуральной оспы ставили до 1980 года. Хорошая новость: эта же вакцина действует против всей «плеяды» разных оспенных инфекций. В том числе – обезьяньей. И новость – так себе: «срок годности» прививки не бесконечный.

- Люди, родившиеся после 80-го года, не были вакцинированы, и поэтому люди 40-42 лет не имеют антител. А у тех, кто был привит до 80-го года, какой-то минимальный уровень иммунитета сохранился. Но известно, что с течением времени иммунитет этот падает. Насколько люди, родившиеся до 80-го года устойчивы к оспе обезьян - трудно сказать, - ответил на важный вопрос главный научный сотрудник отдела геномных исследований Центра «Вектор» Сергей Щелкунов.

ПОЧЕМУ ГЕИ - В ГРУППЕ РИСКА?

Подхватить оспу обезьян может кто угодно. Например, поев из общей посуды с зараженным. Или, допустим, поцеловав человека, у которого инфекция. Но академик РАН Сергей Нетесов обращает внимание на еще один путь заражения.

- Дело в том, что нынешняя вспышка обусловлена редким явлением, когда вирус попал в среду гомосексуалистов и передается в основном этим специфическим путем. В то же время, мы знаем историю появления ВИЧ-инфекции. Она был крайне редкой. Но распространяться начала как раз после аналогичного событий, когда вирус попал в среду гомосексуалистов. Он там видимо адаптировался и стал распространяться интенсивнее. Я бы издал памятку для всех, кто путешествует за границей, о возможных путях заражения инфекцией, — рассказал в интервью КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

Возникает резонный вопрос: что ж такого делают геи, что к ним льнет инфекция? Где она себе лазейку нашла? По словам вирусолога, дело в той полости, которой пользуются гомосексуалисты. Слишком она травматична. А вирусу, сами понимаете, достаточно микроскопической трещины.

А СЕЙЧАС МЕДИКИ ЧТО-ТО ДЕЛАЮТ?

Российские врачи уже отрабатывают: как действовать, если оспа обезьян пойдет по регионам. Бывают же учения в МВД, в МЧС, в ФСБ… А тут и у медиков проходят учения. Они идут в разных регионах, но вот – пример новосибирский.

- Мы провели учебу специалистов - как врачей, так и среднего медицинского персонала по всей территории области, потому что не знаем, где впервые окажется пациент. Провели тренировочные занятия с Роспотребнадзором по выявлению пациента с особо опасной инфекцией, прибывшего на территорию области. Была задействована служба аэропорта Толмачево и скорая медицинская помощь, - говорит главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Дорогой читатель, если увидите, что в вашем городе от терминала мчатся врачи с закрытыми носилками, если сверкает «мигалка» у кареты скорой помощи – не факт, что оспа пришла. Возможно – тоже учения.

ОСПА ОБЕЗЬЯН ОПАСНЕЙ КОВИДА?

Давайте так: расслабляться не стоит. Но и рыть бункер во дворе дома, чтобы пересидеть пятилетку-другую, тоже не нужно.

- Сейчас как раз исследуется вопрос того, насколько вирус оспы обезьян адаптировался к человеку за эти вспышки, что были в Европе. Он может адаптироваться так, что станет респираторной инфекцией. Но смертность от него, конечно, намного меньше, чем от вируса натуральной оспы, которая была на уровне 25-30%, - говорит академик РАН Сергей Нетесов. – Смертность нынешнего вируса - минимальная. А зараженные люди подвергаются лечению и лечению современному. Как мне кажется, ущерб от этого заболевания должен быть намного меньше, чем от коронавирусной инфекции, но пренебрегать им не стоит.

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