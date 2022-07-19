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На здоровье19 июля 2022 15:04

Немного похожа на СПИД, но бояться не надо: главные ответы об оспе обезьян от вирусологов

Новосибирские вирусологи рассказали, под какие болезни маскируется оспа обезьян
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
\Новости об оспе обезьян все уверенней теснят надоевшие сводки про коронавирус.

\Новости об оспе обезьян все уверенней теснят надоевшие сводки про коронавирус.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новости об оспе обезьян все уверенней теснят надоевшие сводки про коронавирус. Вот и до России зараза добралась. Вроде, и не такая она страшная, как ковид, но все увереннее захватывает территории. Вроде, врачи призывают осторожничать, но маски мы поснимали и даже здороваемся за руку. И как-то непонятно: готовы мы к вирусу? Есть, чем защититься? Разберем и эти, и другие вопросы.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН?

- Первые симптомы очень похожи на обычную респираторную инфекцию. Болит горло, мышцы болят, боль в спине. Заболевание начинается, как обычное. Потом, если начинают микроязвочки появляться, уже надо брать пробы, - рассказал на пресс-конференции в ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.

Он же добавляет: болезней, для которых характерна сыть – несколько. Так что проблемы с кожей – это не категоричный сигнал об оспе обезьян. Но повод позвонить в поликлинику.

А КАК ВЫЯВЛЯТЬ БОЛЬНЫХ?

В Центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» уже готовы тесты. Это подтвердил главный научный сотрудник отдела геномных исследований Центра «Вектор» Сергей Щелкунов.

- Наша тест-система уже имеется в достаточном количестве в двадцати диагностических центрах Роспотребнадзора в разных регионах страны. Эта тест-система полностью - на отечественных химических компонентах создана. И при необходимости очень легко производство этой текст-системы может быть масштабировано, - заверил доктор биологических наук Щелкунов.

ВАКЦИНА, КОТОРОЙ ПРИВИВАЛИ В СССР, ЕЩЕ ДЕЙСТВУЕТ?

У людей, что постарше, есть отметка на плечах – след от прививки. Вакцину от натуральной оспы ставили до 1980 года. Хорошая новость: эта же вакцина действует против всей «плеяды» разных оспенных инфекций. В том числе – обезьяньей. И новость – так себе: «срок годности» прививки не бесконечный.

- Люди, родившиеся после 80-го года, не были вакцинированы, и поэтому люди 40-42 лет не имеют антител. А у тех, кто был привит до 80-го года, какой-то минимальный уровень иммунитета сохранился. Но известно, что с течением времени иммунитет этот падает. Насколько люди, родившиеся до 80-го года устойчивы к оспе обезьян - трудно сказать, - ответил на важный вопрос главный научный сотрудник отдела геномных исследований Центра «Вектор» Сергей Щелкунов.

ПОЧЕМУ ГЕИ - В ГРУППЕ РИСКА?

Подхватить оспу обезьян может кто угодно. Например, поев из общей посуды с зараженным. Или, допустим, поцеловав человека, у которого инфекция. Но академик РАН Сергей Нетесов обращает внимание на еще один путь заражения.

- Дело в том, что нынешняя вспышка обусловлена редким явлением, когда вирус попал в среду гомосексуалистов и передается в основном этим специфическим путем. В то же время, мы знаем историю появления ВИЧ-инфекции. Она был крайне редкой. Но распространяться начала как раз после аналогичного событий, когда вирус попал в среду гомосексуалистов. Он там видимо адаптировался и стал распространяться интенсивнее. Я бы издал памятку для всех, кто путешествует за границей, о возможных путях заражения инфекцией, — рассказал в интервью КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

Возникает резонный вопрос: что ж такого делают геи, что к ним льнет инфекция? Где она себе лазейку нашла? По словам вирусолога, дело в той полости, которой пользуются гомосексуалисты. Слишком она травматична. А вирусу, сами понимаете, достаточно микроскопической трещины.

А СЕЙЧАС МЕДИКИ ЧТО-ТО ДЕЛАЮТ?

Российские врачи уже отрабатывают: как действовать, если оспа обезьян пойдет по регионам. Бывают же учения в МВД, в МЧС, в ФСБ… А тут и у медиков проходят учения. Они идут в разных регионах, но вот – пример новосибирский.

- Мы провели учебу специалистов - как врачей, так и среднего медицинского персонала по всей территории области, потому что не знаем, где впервые окажется пациент. Провели тренировочные занятия с Роспотребнадзором по выявлению пациента с особо опасной инфекцией, прибывшего на территорию области. Была задействована служба аэропорта Толмачево и скорая медицинская помощь, - говорит главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Дорогой читатель, если увидите, что в вашем городе от терминала мчатся врачи с закрытыми носилками, если сверкает «мигалка» у кареты скорой помощи – не факт, что оспа пришла. Возможно – тоже учения.

ОСПА ОБЕЗЬЯН ОПАСНЕЙ КОВИДА?

Давайте так: расслабляться не стоит. Но и рыть бункер во дворе дома, чтобы пересидеть пятилетку-другую, тоже не нужно.

- Сейчас как раз исследуется вопрос того, насколько вирус оспы обезьян адаптировался к человеку за эти вспышки, что были в Европе. Он может адаптироваться так, что станет респираторной инфекцией. Но смертность от него, конечно, намного меньше, чем от вируса натуральной оспы, которая была на уровне 25-30%, - говорит академик РАН Сергей Нетесов. – Смертность нынешнего вируса - минимальная. А зараженные люди подвергаются лечению и лечению современному. Как мне кажется, ущерб от этого заболевания должен быть намного меньше, чем от коронавирусной инфекции, но пренебрегать им не стоит.

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