Региональная Общественная палата отметила 15-летний юбилей

Общественной палате Новосибирской области исполнилось 15 лет! Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты.

В 2022 году Общественной палате Новосибирской области исполнилось 15 лет. 14 июля в концертном комплексе имени Маяковского членов палаты отметили высокими наградами: медалью Покрышкина, медалью Бакурова, почетными грамотами Новосибирской области и Законодательного собрания, благодарственными письмами мэра города Новосибирска. Вручить награды и поздравить региональную палату приехали высокие гости: федеральный инспектор по Новосибирской области аппарата полномочного представителя Президента России в СФО, губернатор Новосибирской области, председатель Законодательного собрания, сенатор Российской Федерации, мэр Новосибирска, митрополит Новосибирский и Бердский.

Поздравить представителей палаты приехал губернатор Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты.

ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ

- Палата Новосибирской области создавалась одной из первых. Все эти годы мы ощущали себя и работали как диалоговая площадка между властью и обществом. 13 наших комиссий работают с жителями, представителями власти, СМИ, бизнесом, некоммерческим сектором. Нас волнуют темы семьи, здоровья, здравоохранения, мы проводим мониторинг реализации национальных проектов. Обсуждаем с горожанами, что их волнует, чтобы транслировать это представителям власти, - прокомментировала председатель Общественной палаты Галина Гриднева.

В торжественном мероприятии, посвященном 15-летию палаты, принял участие глава региона. Он отметил эффективность совместной работы по контролю реализации региональных и национальных проектов, подготовке поправок в Конституцию, сопровождению избирательного процесса.

Сенатор Российской Федерации Александр Карелин отметил активность и неравнодушие региональной палаты. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты.

- В портфеле Общественной палаты много наработок, реальных дел - очень важных и полезных, в том числе для меня и моих коллег. Общественная палата всегда была на передовой, когда реализовывались важные проекты в нашей стране и регионе. Она не стала каким-то формальным, совещательным органом, и поэтому ценность этого инструмента для нас, представителей власти, очень высока, - подчеркнул губернатор.

Активность и неравнодушие палаты отметил сенатор Российской Федерации Александр Карелин. А Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выделил ценность работы палаты для жителей всего региона.

- Общественная палата - это та платформа, с помощью которой люди пытаются донести свое мнение об общественных процессах, которые происходят глубоко в обществе. Очень важно понимать, что, когда человек обращается за помощью в Общественную палату, эта помощь будет ему оказана или будут созданы условия для того, чтобы об этой проблеме задумались, - сказал владыка.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ЛЮДЬМИ

Первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов поздравил представителей палаты с юбилеем и напомнил, что при отработке документов совместно с представителями палаты их мнение всегда учитывается.

Ценность работы палаты для жителей всего региона подчеркнул митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты.

- Все члены Общественной палаты - люди самодостаточные. Это люди, которые досконально разбираются в тех вопросах, в комиссиях по которым они работают. Вы действительно связующее звено между властью и людьми. Вас надо слушать, потому что, бывает, вы ставите вопросы в совершенно новом ракурсе и плоскости, - поделился своим мнением Андрей Панферов.

- Общественная палата - это сгусток той энергии, людей, которые знают как, умеют и делают жизнь людей лучше. Мы все с вами равны, каждый из вас работает больше меня и вместе со мной. Спасибо вам всем большое! - поблагодарила собравшихся председатель региональной Общественной палаты Галина Гриднева, которая работает здесь со дня основания. Галина Борисовна напомнила: кроме торжественной церемонии, Общественная палата продолжит вручать в течение года награды и благодарности, чтобы отметить всех активистов и партнеров, с которыми сотрудничает.