Курьер из Питера проехал на самокате 4 тысячи километров, чуть не умер под Новосибирском и решил закончить эксперимент

После Новосибирска путешественник решил свернуть на Алтай. Фото: Никита Манько // vk.com/samokatrussiaspb

Денис Бритвин живет в Санкт-Петербурге, работал курьером. В этом году молодой человек отправился в путешествие по стране на самокате. Уже доехал до Новосибирской области, и тут с ним случилось ЧП: отравился едой из придорожного кафе. Поправить здоровье парню помогли байкеры из города Татарска. Теперь путешественник думает о том, что дистанцию надо сократить и эксперимент завершить. О своих приключениях самокатчик рассказал корреспонденту КП-Новосибирск.

Путешественник едет налегке - с палаткой, спальником и рюкзаками. Фото: vk.com/samokatrussiaspb

СМЕНИЛ ЧЕТЫРЕ САМОКАТА

Полгода назад 28-летний Денис Бритвин работал курьером в Санкт-Петербурге, а теперь он - путешественник. Парень решил проехать всю Россию, от Питера до Владивостока, на самокате за полгода, чего до сих пор никто не делал. Сборы в дорогу заняли всего пару часов. С собой Денис взял палатку, спальник, два рюкзака с вещами: около 9 - 10 килограммов.

- Решился абсолютно спонтанно - гулял по Питеру. Сама идея безумная, смелая, и я этим воспользовался. Никаких спонсоров у меня не было, но был опыт велопутешествий в Крым, на юг России. Завел дневник в соцсетях и начал выкладывать записи, люди стали подписываться и следить за мной. Не только любители самокатов - абсолютно разные люди. Всем стало интересно, для многих это взрыв мозга, - рассказал КП-Новосибирск Денис Бритвин.

Петербуржец выехал в апреле и добрался до Новосибирска за 84 дня. Останавливался в мотелях, хостелах, даже ночевал в лесу около 20 раз. Часто турист находил бесплатный ночлег у таких же безбашенных путешественников. В пути нередко встречал компаньонов - велопутешественников. Но свой транспорт парень считает более надежным.

- Самокат - самая простая штука: там нечему ломаться, кроме подшипников. За всю дорогу я сменил четыре самоката, пятый мне подарили в Ижевске, и я до сих пор на нем еду. В Омске я поменял подшипники, поставил максимальный класс, и теперь они прокатят еще 2 тысячи километров. Потратил на ремонт всего рублей 200, - говорит Денис Бритвин. - Электросамокат не справился бы. Его надо было бы заряжать, к тому же можно проколоть шины.

Байкеры из Татарска помогли справится с отравлением Фото: vk.com/samokatrussiaspb

«КОГДА СОВСЕМ ТЯЖЕЛО, ОРУ МАТОМ НА ВСЮ ТРАССУ»

Путешественник уверяет: конфликтов с водителями у него не было. Никто не смотрит свысока, даже наоборот - предлагают еду, воду, деньги, а кто-то даже подбросить. Но Денис сам себе установил жесткое правило: двигаться только на самокате, а в пути соблюдать трезвость. Ради безопасности даже музыку нельзя слушать, иначе можно попасть под колесо.

- Самый опасный участок трассы был от Тюмени до Новосибирска, его я проехал за три недели. Дело в том, что там кончается хорошая, широкая обочина, и ехать некомфортно. Я двигаюсь навстречу потоку и пропускаю трафик, а потом еще смотрю машины позади, которые идут на обгон, - описывает свой способ передвижения КП-Новосибирск Денис Бритвин. - В день могу ехать по 18 часов: сперва левой ногой отталкиваюсь, затем - правой. Устаю дико, когда тяжело ору матом на всю трассу.

В Новосибирске путешественника приютили велофанаты. Фото: vk.com/samokatrussiaspb

ОТРАВИЛСЯ И ЧУТЬ НЕ УМЕР

В пути Денис пережил множество приключений. Однако самое тяжелое испытание выпало в Новосибирской области.

- На границе с Новосибирской областью я заехал в придорожную гостиницу в 25 километрах от границы, поел и отравился. Ехал с температурой через мучения по жаре. Эти 450 километров стали самым сложным испытанием: думал, не доеду, упаду, умру. Встречный ветер в лицо, ехать не могу, и все. Но все-таки смог добраться до Татарска, - продолжает Денис Бритвин.

Путешественника с отравлением спасли мотоциклисты из татарского мотоклуба DogGed, два дня парень отлеживался и затем стартовал в Новосибирск.

Путешественник не советует повторять за ним, самокат не для дальних путешествий Фото: Никита МАНЬКО

На самом деле Денис сейчас уже на исходе сил. Он признался: планирует завершить свой трип досрочно: поехать на Алтай, и на этом все. За полгода до Владивостока доехать все равно не успеет, да и рисковать собой ему больше не хочется. Но впечатления от своей поездки, несмотря на трудности, он получил самые яркие.

- Отношение к путешественникам везде одинаково хорошее, просят совместное фото, даже автограф, - признается Денис Бритвин. - На трассе много страшного. ДТП видел, также у фур колеса на полной скорости отлетают. Камни из-под колес летят, тут только шлем поможет. Есть что рассказать внукам, но главное, что я им скажу: так далеко на самокате лучше не путешествовать!

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