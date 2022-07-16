Цветные с ног до головы: в Новосибирске прошел фестиваль красок

Посмотрите, как ярко! Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Новосибирске выдались жаркие выходные. Люди снова заполонили пляжи, но на одном из них все были не в воде, а в краске. Как прошел фестиваль красок - в фоторепортаже КП-Новосибирск.

Краски продавали на месте. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Солнце, пляж, громкая музыка. Кто-то загорает или купается, но большинство отдыхающих скучковалось перед сценой. Одежда, лица, волосы этих людей синие, желтые, красные. Взрослых столько же, сколько и детей, и все одинаково энергично танцуют и смеются. Такого результата и ждали организаторы фестиваля.

Организатор Валерия выбрала бы краску своего любимого цвета — розовую. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

— У «Фестиваля красок» есть идея. Это семейный отдых, в рамках которого комфортно себя чувствуют и дети, и взрослые, — рассказала КП-Новосибирск Валерия Акопян, главный организатор.

По подсчетам Валерии, они купили тонну яркой краски. Ради эксперимента привезли самый мощный генератор пены в Новосибирске. В середине праздника вся площадка превращается в большое белое облако, в котором тусуются разноцветные люди.

Веселились даже взрослые. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Первый такой фестиваль прошел в 2014 году — на него пришло семь тысяч человек.

Сегодняшний праздник — первый после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией. Люди соскучились по красочным забавам.

Данил обсыпал племянницу Арину фиолетовой краской, а она его — голубой. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Многие приходили уже подготовленные и со своим «реквизитом». Для тех, кто не был готов, краску продавали на месте. Один пакет — 200 рублей, два — 300 рублей.

В целом очень удобно: можно сначала испачкаться краской, а потом спокойно смыть ее в море.

Люди были в краске с головы до ног. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

С часу до пяти гости фестиваля пачкали друг друга, танцевали и участвовали в играх.

— Мы готовились к фестивалю, купили краски всех цветов — целых двадцать пакетов. Люди здесь безбашенные, с классным настроением. Лучше приходить сюда с тем, кто разделяет такое веселье, не боится запачкаться, — поделились эмоциями с КП-Новосибирск подруги Катя и Ира.

Тридцатипятилетние Катя и Ира умеют веселиться не хуже детей. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Девушки раскрасились с ног до головы — здесь это обычная история. В волосах сверкали блестки.

— Я выбрала самые яркие краски — оранжевую и зеленую. Хотя мой любимый цвет — черный, но для фестиваля это не лучший вариант, — рассказала Виктория, еще одна участница.

Виктория пришла на фестиваль в компании пятерых друзей. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Кто-то ушел с «Фестиваля красок» с раскрашенной одеждой и приятными воспоминаниями, а корреспондент КП-Новосибирск, писавший этот репортаж, вдобавок к этому утащила с собой песню «Солнце Монако». Услышала ее днем, а в голове вертится до сих пор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер