В Новосибирске открылась кофейня, где работают люди с синдромом Дауна

В кофейне работают люди с синдромом Дауна. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

На углу советской четырехэтажки в Центральном районе Новосибирска открылась маленькая кофейня, с большим сердцем. Ее назвали "Шарлотка". Работают там ребята с синдромом Дауна, а помогают следить за тем, чтобы все было по стандартам качества - кураторы. КП-Новосибирск заглянули в кофейню, чтобы посмотреть, как проходит рабочий день инклюзивного баристы.

САМОЕ СЛОЖНОЕ - ПЕНКА

С порога в нос бьет яркий аромат перемолотых свежих зерен. «Здравствуйте», - приветствует нас светлый высокий паренек. Это Павел Есипов, у него синдром Дауна. Парню 24 года, но это уже вторая его работа.

Кофейня находится в Центральном районе. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

- Я работаю в кинозале, смотрю за порядком. Здесь – кофе готовлю. Сначала взвешиваю зерна, потом вместе с Александром (куратором - ред.) их перемалываем и делаем «таблетку». Дальше в «печь» (так Паша называет кофе-машину – Ред.). Взбиваю молоко и все соединяю, - рассказывает КП-Новосибирск необычный бариста.

Пока что Паша на стажировке. По словам парня, проще всего ему даются капучино и американо. На каждый напиток уходит по 3,5 минуты. Есть и те рецепты, что пока не выходят:

Все выверяется до грамма. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

- Не получаются айс-латте, раф. Но я научусь, - говорит Паша. – Самое сложное?.. Вот пенка еще не всегда получается.

МЕЧТУ ДОРАБОТАЛ ЖЕНИХ

Идея создать инклюзивную кофейню в Новосибирске пришла местной жительнице 41-летней Анастасии Говоровой. Это ее ещё студенческая мечта.

- Первая кофейня у нас в городе открылась на площади Ленина. Я помню, как меня впечатлила кофейная культура. Будучи студенткой, я написала бизнес-план своего заведения. Воплотить мечту в реальность помог мой жених, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия Говорова, основательница кофейни. - Я рассказала ему о своей мечте, он поддержал. Только предложил сделать ее инклюзивной, так как сам работает в этой сфере.

Анастасия мечтала о кофейне. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Начало было положено в марте этого года. Нашли организацию, которая занимается с ребятами с ментальными расстройствами, предложили сотрудничество.

- Помещение взяли в аренду, мой жених сам все покрасил, подобрал. Логотип нам студенты художественного института разработали. Что касается персонала, то ребята прошли обучение в школе бариста. С ними занимался бариста с образованием психолога, - рассказывает женщина.

Анна Терешкова заглянула на кофеек. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Помещение тут небольшое. Посетителей тоже пока немного. Но пока мы разговариваем, в дверь входит Анна Терешкова, вице-мэр города Новосибирска.

- Спасибо, Паша, кофе отличный, - похвалила его Анна Терешкова.

РАБОТА НА ДВА ЧАСА

Обучение необычных бариста длилось месяц. Для них подобрали мягкий график работы – два часа в день.

- Они здесь на ¼ ставки. Им трудно фокусироваться, если они работают дольше. Плюс у них есть еще работа. К примеру, еще одна девочка, сменщица Паши, работает в библиотеке, - говорит Анастасия.

Люди заходят в новое место. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

К каждому инклюзивному баристе приставлен куратор. Это молодые ребята, следящие за работой начинающих. Они смотрят, чтобы молоко было взбито правильно, сироп добавлен по граммовке.

- Каждый родитель ребенка с ментальными особенностями переживают, что их дети не смогут социализироваться в обществе, устроиться. Мы даем им как раз такую возможность. Они здесь меняются. К примеру, Паша уже начал чаще улыбаться, - считает директор кофейни.

К 1 августа у инклюзивных бариста есть цель отточить свои навыки до совершенства, к этому числу закончится стажировка. И тогда их смогут официально устроить на работу. Анастасия в свою очередь планирует поставить это дело на поток и открыть еще как минимум две такие кофейни по городу.

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