Что нового дала новосибирцам реформа социальной отрасли

Руководитель МКУ «Агентство развития социальной политики» Дмитрий Плоских. Фото: ndn.info

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска выступил инициатором реформы социальной отрасли. О новых подходах в социальной сфере и предварительных результатах реформы в интервью НДН.инфо рассказал руководитель МКУ «Агентство развития социальной политики» Дмитрий Плоских. Мы публикуем самые интересные ответы. Напомним, что недавно заслуги Дмитрия Плоских отметили первые лица города, вручив почетную грамоту «За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения в городе Новосибирске».

Фото: ndn.info

- Присоединяемся к поздравлениям: вы получили почетную грамоту «За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения в городе Новосибирске». Как вы лично оцениваете вклад МКУ «Агентство развития социальной политики» в развитие системы социальной защиты в городе?

- Агентство развития социальной политики было задумано как инструмент создания новых решений, благодаря которым в городе повысится качество жизни, в реалии Новосибирска будут введены лучшие отечественные и международные практики, а также разработаны свои собственные проекты в этом направлении.

С 2020 года одним из приоритетов работы агентства является реализация стратегии департамента по социальной политике мэрии Новосибирска в соответствии с национальными целями и задачами. И мы сегодня где-то идем в ногу со временем, а где-то его опережаем, решая такие задачи. К примеру, работая над формированием комфортной и доступной городской среды, над сохранением здоровья и улучшением качества жизни граждан, над созданием возможностей для развития талантов горожан, относящихся к категории наших благополучателей. Также в центре нашего внимания находится цифровизация социальной отрасли.

Фото: ndn.info

- Чего удалось достичь за последнее время, а какие задачи еще предстоит решить в ближайшем будущем?

- Многие услуги были переведены в цифровую плоскость, многие форматы работы с населением стали доступны и онлайн, и офлайн: от мастер-классов до получения различных услуг. Появилась возможность переосмыслить наши возможности и реализуемые департаментом по социальной политике управленческие модели.

В результате возникла идея об административной реорганизации отрасли. Мы поняли, куда необходимо двигаться в трансформации подходов взаимодействия с горожанами в сфере оказания социальной помощи. Большой этап реформы уже пройден: созданы новые интеграционные учреждения по работе с семьей и детьми, пожилыми людьми и в целом с жителями города разного возраста, нуждающимися в социальной поддержке.

Вместе с тем много работы еще впереди. В Агентстве развития социальной политики каждый день рождаются новые инициативы, которые продвигает наша команда, стремясь воплотить лучшие идеи в жизнь. Мы работаем в проектном режиме, когда любая проблема переводится в ранг задачи и решается с помощью проектных методов, в том числе идет широкое обсуждение с заинтересованными сообществами, вовлекается бизнес, происходит межведомственное и межсекторное взаимодействие. Так мы можем вместе с жителями города и экспертами предложить наилучшее решение. Это и есть человекоцентричный подход.

- Как вы сегодня оцениваете итоги реформы социальной отрасли?

- Мы создали три сильных управленческих центра по ключевым категориям жителей Новосибирска, с которыми мы работаем. Это семьи с детьми, испытывающие разного рода трудности, в частности семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Это жители серебряного возраста. Здесь главная задача - увеличивать активное долголетие и продолжительность жизни в целом, повышая ее качество. И третье - создание условий для помощи всем нуждающимся жителям города вне зависимости от возраста.

Спустя полгода после реорганизации все эти три центра показывают себя с наилучшей стороны. Эти учреждения стали методическими, финансовыми, управленческими центрами. При этом на земле осталась распределенная сеть учреждений, участвующих в оказании социальной помощи гражданам. На этом уровне продолжается системная настройка с целью приведения всех наших учреждений к единым высоким стандартам. Наша задача - создать условия равного доступа к качественным социальным услугам вне зависимости от места проживания горожан.

Одновременно мы приводим все наши учреждения в соответствие с федеральными и региональными стандартами и реализуем собственные инновационные практики, запуская лучшие лидерские решения на всю отрасль.

Фото: ndn.info

- Одной из составляющих реформы был курс на глубокую цифровизацию отрасли. Каковы успехи в этой части?

- Мы занимаемся глобальной оцифровкой наших услуг, которые постепенно становятся доступны горожанам как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. И конечно, приобретаем новое оборудование, позволяющее проводить более качественную реабилитацию. К примеру, в городском центре помощи семье и детям закупаются VR-оборудование, иммерсивные программы, управляемые цифровыми технологиями бассейн, спортплощадки и т. д.

Продолжается цифровизация клиентского сервиса. Нам важно формировать на наших площадках вовлекающую среду. Мы стремимся к тому, чтобы все они были привлекательными местами, где проводить время не только полезно, но и интересно. Одним из таковых стал проект по разработке клиентских зон. Мы ввели в зоне для посетителей специальные постаматы с навигацией по возможным направлениям оказания услуг. В таких зонах есть возможность в цифровом виде соединять получателей услуг на площадке со специалистами. Первую такую клиентскую зону мы открыли в Кировском районе. На подходе подобные зоны во всех остальных комплексных центрах и в центре «Заря». Будем тестировать работу, собирать обратную связь и дорабатывать для еще большего комфорта и ориентирования на граждан, которые будут к нам обращаться.

- В чем заключается миссия агентства?

- Наша работа направлена на повышение качества жизни горожан. Мы призываем новосибирцев активно подключаться к нашим социальным сетям, активно взаимодействовать с городской социальной справочной службой - задавать вопросы, вносить предложения. Мы хотим сделать город социально доступным, комфортным для всех жителей. Уверены, что этого можно достичь, только услышав голос каждого.