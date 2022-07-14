«Более заразный, не боится вакцины»: вирусолог рассказал о новом варианте коронавируса «кентавр»

Вирусолог рассказал об отличиях нового варианта коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Кентавр» – это новый вариант «омикрона» ВА.2.75, именно о нем сейчас говорит мировое сообщество. Этот вариант вируса сформировался и распространился сначала в Индии, а затем попал в другие страны: Японию, Германию, Великобританию, США, Австралию, Новую Зеландию, Нидерланды и Канаду. Вероятно, он будет еще заразнее предыдущих, но вряд ли станет более летальным. Об этом КП-Новосибирск рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов.

– Пока само число зарегистрированных заболеваний, вызванных этим субвариантом Омикрона невелико, но оно стремительно растет. Ясно, что он свободно преодолевает иммунитет, выработанный на вакцинацию на основе «уханьского» варианта, и к тому же намного легче распространяется. Но в то же время, чтобы узнать больше и надежнее про его свойства, нужно минимум 2 недели. Надо получить и сопоставить данные по секвенированию (расшифровке последовательности) его РНК-генома с данными по скорости и легкости распространения, – рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

Кстати, по словам вирусолога, такие странные названия для новых вариантов придумывают не ученые, а журналисты.

– Его уже и «ниндзя» называли, и «кентавром». Ученые же называют его как вариант или субвариант «омикрона» BA.2.75, – отметил Сергей Нетесов.

До России новый субвариант пока не добрался.

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