Тайские арбузы прижились в Сибири

Людмила Шубина доказывает, что такой урожай можно получить не только на юге. Фото: Предоставлено Людмилой Шубиной

Людмила Шубина, агроном из Краснообска (город под Новосибирском), уже много лет выращивает в своих теплицах и на грядках экзотические культуры, доказывая, что и в Сибири для них благодатная земля. В этом году поспевают несколько сортов арбузов — красные и желтые, великаны и малыши.

— Наши арбузы уже большие, по 4 — 5 килограммов. Думаю, 25 июля возьмем их на пробу, — рассказала «КП»-Новосибирск» агроном.

Используется всё пространство теплицы - арбузы растут, как огурцы. Фото: предоставлено Людмилой Шубиной.

Огород у Людмилы Шубиной обустроен так, чтобы на пользу шло все пространство. Арбузы Людмила выращивает и в открытом грунте, и в теплице. В последней они висят на шпалерах, как огурцы.

— Новосибирская область очень пестрая по климатическим зонам. В районах, прилегающих к Северному Казахстану, очень жарко и осадков меньше. Самым комфортным для выращивания арбузов районом считает Сузунский — там легкие песчаные почвы. Славится арбузами и Омская область, там они тоже очень хорошо выспевают в открытом грунте. Юг Красноярского края и Иркутской области тоже можно использовать под бахчевые и экспериментировать, — считает Людмила Шубина.

Желтые арбузы — редкость, но их в наших широтах тоже выращивают. Фото: Предоставлено Людмилой Шубиной

В Сибири хорошо приживаются сорта с красной мякотью: Огонек, Шуга Бэби, Шуга Деликата, Кримсон, Трофи. А у Шубиной растет еще и экзотика — желтые арбузы-иностранцы.

— В 2019 году я привезла с Филиппин удлиненный темнокорый арбуз с ярко-желтой мякотью. Покупала я его на местном рынке, там никто не знал названия сорта ни по-английски, ни по-филиппински, поэтому я назвала его чисто по-русски — Филиппок. И вот из его семечек вырастила арбузы в Сибири. Еще у меня есть тайский арбуз с острова Самуи, он тонкокорый, сладкий. Семена я привезла почти 20 лет назад, и мы его по-прежнему размножаем. Кто-то не любит желтые арбузы, а кто-то просто в восторге от них, поскольку мякоть нежнейшая, сочная. Но этот тайский сорт совершенно нетранспортабельный, не распространен на рынках и в магазинах, поскольку очень деликатный, к нему нужен ювелирный подход, — шутит агроном.

У арбузов-«иностранцев» необычная продолговатая форма. Фото: предоставлено Людмилой Шубиной.

Это лето в Новосибирской области было дождливым, но бахче погода не повредила.

— Июнь выдался теплым, кто бы что ни говорил, даже дожди подействовали благодатно: арбузы ведь нужно поливать, а сейчас не понадобилось, — говорит Людмила Шубина.

Арбузы, выращенные в сибирских теплицах, созреют к концу июля. Фото: предоставлено Людмилой Шубиной.

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— Выберите подходящее место и грунт. Арбуз — выходец из Африки, поэтому любит песчаную рыхлую почву, когда корни хорошо прогреваются.

— Дайте семенам свободу! Ошибка многих — садить арбузы как огурцы: по 3 — 4 семечка в одну лунку. Но если посадить семена густо, то вы получите одну ботву, плодов будет мало. Поэтому арбуз надо садить редко.

— Поливайте, но не всегда. Когда арбуз начнет созревать, полив надо прекратить, чтобы ягода стала более сахаристой.

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