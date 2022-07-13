Думали - аппендицит, а оказалось - рак: семилетнюю девочку из Новосибирска может спасти редкое лекарство

Девочка мечтала пойти в первый класс, но коварная опухоль грозит долгим лечением. Фото: Предоставлено Надеждой Сульдиной

Аня появилась на свет, казалось, с не такой уж страшной патологией: перед рождением у нее не разделились почки. Первые годы врачи наблюдали ее, все было в норме: малышка была активной, занималась танцами, каталась на роликах, скейтборде и велосипеде. Три недели назад стала жаловаться на боли в животе, родители подумали, что это аппендицит, и вызвали скорую. Оказалось, что у девочки рак почек, врачи способны спасти только одну. Теперь девочка не может вставать с кровати, а родители просят помощи: нужно редкое лекарство из-за границы. Как помочь девочке - в материале КП-Новосибирск.

Три недели назад журналист Александр и учитель биологии Надежда начали готовить детей к 1 Сентября: старшая дочка Люда пошла в третий класс, младшая Аня окончила садик. Семилетняя Аня вовсю радовалась лету: гуляла с друзьями, каталась на роликах, скейтборде и велосипеде. Но в один из дней начала жаловаться на боли в животе. На следующий день это повторилось, и мама решила вызвать скорую.

- Мы думали, что у Ани аппендицит, скорая увезла ее детскую больницу № 1. Дочку обследовали, отправили на КТ и сказали, что у ребенка нефробластома. Первые три дня были настоящим шоком: сперва нас перевели в детскую больницу № 3, затем - в областную клиническую больницу. Я места себе не находила, пока врачи не успокоили и не объяснили, что нас ждет, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Сульдина.

У Ани заболел живот, обследование выявило онкологию. Фото: Предоставлено Надеждой Сульдиной

Аня родилась с особенностью внутренних органов: у нее перед рождением не разделились почки. Однако раньше эта патология девочке никак не мешала: обе почки работали, три года наблюдения у врачей прошли спокойно. В остальном девочка росла здоровым ребенком - простужалась и болела не чаще других детей, была очень активной. В детсаду занималась хореографией и танцевала в первых рядах, на улице играла и устраивала гонки с другими ребятами. И очень хотела в школу.

- Бывали моменты, когда Аню не с кем было оставить, - говорит Надежда. - Тогда классный руководитель Люды разрешала Ане посидеть с сестрой на уроке. Анютка, которой тогда было 6 лет, активно занималась, выполняла задания в прописях и даже рассказывала у доски стихотворение, которое успевала выучить во время урока. Дочка все время шутила, что не хочет идти в первый класс, потому что уже все знает и ей там будет неинтересно. Однако получилось так, что в этом году в первый класс она и не пойдет.

Опухоль в почке оказалась настолько опасной, что пустила метастазы в легкие. Врачи составили программу лечения, предупредили: легко не будет. Сперва - палата детского центра онкологии и онкогематологии, затем - шестинедельный курс химиотерапии и операция по удалению почки. А после - еще один шестинедельный курс химиотерапии и лучевая терапия. Только так получится победить рак.

- Этот вид опухоли поддается лечению, но для того, чтобы победить болезнь, необходим дорогостоящий препарат «Космиген». Из-за сложностей со ввозом лекарств в нашей стране «Космиген» сейчас купить невозможно. Однако фонду удалось найти фармацевтического дистрибьютера, который готов предоставить нашим подопечным препарат в нужном количестве. Сумма сбора - 206 250 рублей, - сообщили в благотворительном фонде «Защити Жизнь».

Девочке нужно редкое лекарство, родители просят помощи. Фото: Предоставлено Надеждой Сульдиной

Мама говорит, что Аня уже привыкла к процедурам, она понимает, что есть опухоль, ее надо победить, поэтому надо слушаться врачей и не брыкаться. В больнице девочку обеспечивают всеми препаратами, однако по совету врачей благотворительный фонд объявил сбор на редкое лекарство.

- Родные и друзья нас очень поддержали, из Белово приехала бабушка. Старшая сестренка Люда очень скучает и ждет Анечку домой. В больницу нам привезли любимые игрушки - медвежонка с сердцем и лисичку-колбасу, на которой можно спать. Опухоль давит на внутренние органы, поэтому Аня почти всегда лежит, ест плохо. Активности сейчас мало, в основном смотрим мультик «В Стране невыученных уроков», читаем книжки, играем в «Майнкрафт», - добавляет Надежда Сульдина. - Читаем хрестоматию, былины и мечтаем о папиной пицце с сыром и колбасой.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь Ане получить лекарство - обратитесь в редакцию по номеру:8-923-145-11-03 или напишите на сайт БФ "Защити Жизнь". Мы передадим ваши контакты волонтерам.

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