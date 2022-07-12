Как подать заявку на конкурсы для инициативных ветеранов и молодежи

Заявки на областные профориентационные соревнования «Полигон твоих возможностей» принимаются до 15 августа 2022 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В Центре патриотического воспитания Новосибирской области поддерживают инициативную молодежь и ветеранов. Каждый может поделиться своим опытом, наработками, творчеством. Для этого Центр запустил четыре конкурса, приготовил подарки победителям и уже вовсю принимает заявки на участие. Подробности - в нашем материале.

СМОТР-КОНКУРС «ПОЗИЦИЯ - ЭНЕРГИЯ - ОПЫТ»

Уже в четвертый раз Центр проводит областной смотр-конкурс «Позиция - Энергия - Опыт». Цель мероприятия: выявить лучшие практики работы с молодежью в сфере патриотического воспитания. В прошлом году победители в награду получили экскурсионный тур в Санкт-Петербург. В этом году организаторы также готовят в подарок поездку, но в какой именно город - пока держат в секрете.

Заявки на участие принимаются до 30 июля 2022 года. К участию приглашают членов ветеранских общественных организаций Новосибирской области, иные общественные организации, объединяющие представителей старшего поколения и имеющие статус юридического лица.

Заявки на областной смотр-конкурс «Позиция – Энергия – Опыт» принимаются до 30 июля 2022 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

СОРЕВНОВАНИЯ «ПОЛИГОН ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Команды военно-патриотических клубов, объединений образовательных организаций Новосибирской области ждут на областных профориентационных соревнованиях «Полигон твоих возможностей». Участвовать могут курсанты в возрасте от 14 до 17 лет в составе команды из 5 человек. Каждую команду сопровождает руководитель.

Соревноваться курсанты будут в личном и командном зачетах. В личном покажут навыки медиков, спасателей МЧС, военкоров, стрелков и даже разведчиков. В командном будут участвовать в тактической игре на местности, куда войдут задания и упражнения из пяти специальностей, представленных в личном зачете.

Победители получат дипломы, кубки, медали и памятные призы.

Заявки на участие принимаются до 15 августа 2022 года. Соревнования пройдут со 2 по 5 сентября 2022 года.

Заявки на областной конкурс «На благо Отечества» принимаются до 15 августа 2022 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

«НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА»

Представителей военно-патриотических клубов и объединений Новосибирской области приглашают на областной конкурс «На благо Отечества». По итогам оценки конкурсных работ жюри отберет 44 лучших военно-патриотических клуба. Победителям вручат призы, среди которых пневматическая винтовка, маскировочная сеть и спилс-карты «Российская Федерация», «Новосибирская область».

Заявки на участие принимаются до 15 августа 2022 года.

Заявки на фестиваль патриотической песни среди ветеранских общественных организаций «Крымская волна» принимаются до 30 сентября 2022 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМСКАЯ ВОЛНА»

В этом году фестиваль патриотической песни среди ветеранских общественных организаций «Крымская волна» пройдет в очно-заочном формате. Его посвятили 85-летию региона, тема выступлений «Новосибирская область - моя малая Родина».

На первом этапе участники высылают жюри видеозапись своего выступления. В номинации фестиваля включили сольное, коллективное, семейное выступление и трио. Все победители получат дипломы, подарки, а также выступят на гала-концерте в Новосибирске.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2022 года по электронной почте mnu@nso.ru. К участию приглашают членов ветеранских общественных организаций нашего региона.

Все подробности о конкурсах смотрите на сайте Центра патриотического воспитания http://patriot.nso.ru и в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/patriotnsoo

Все проекты реализуются Центром патриотического воспитания при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области.