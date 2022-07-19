«Он стал шире, горбинка выросла!»: у девушки увеличился нос после ринопластики в Новосибирске

По словам Елены, нос стал шире. Фото до операции - слева, после - справа. Фото: предоставлено Еленой Зуевич

Жительница Алтайского края, 33-летняя Елена Зуевич, пожаловалась на новосибирского врача. Женщина хотела избавиться от заложенности носа и горбинки, но осталась недовольна результатом. Нос стал больше.

- Я теперь вообще не могу дышать. Нос стал еще шире, кончик опустился, горбинка выросла, - возмущается пострадавшая.

Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

200 ТЫСЯЧ ЗА НОС

Проблемы с носом у Елены с детства. Женщина объясняет это тем, что часто падала и ломала его. Из-за этого снаружи нарастал хрящик, в итоге ей стало тяжело дышать.

- Этой зимой муж нашел в интернете клинику. Мы клюнули на хорошие отзывы о докторе. Я долго собиралась с духом, а решилась в считаные минуты. Это была моя первая операция в жизни, - рассказала КП-Новосибирск Елена Зуевич.

По словам женщины, ей требовались септоринопластика - исправление искривленной носовой перегородки - и турбинопластика, чтобы устранить заложенность носа. За две операции Елена заплатила 200 тысяч рублей.

- Я приехала в Новосибирск, это была весна. Операция длилась четыре часа. Я спросила у хирурга: «Все нормально?» Он ответил: «Да, теперь у вас нос ровный». Когда мне сняли повязку, я посмотрела в зеркало и разочаровалась. Сразу же сказала, что нос кривой! Врач заверил меня, что это отек и все скоро пройдет, - вспоминает женщина.

НОС - КРИВОЙ, КОНЧИК - ОПУЩЕН

Отек спал, а нос не изменился. По словам Елены, стало хуже. Нос вообще перестал дышать, и горбинка стала в несколько раз больше.

- Если раньше я могла закапать в нос, и заложенность проходила, то теперь капли пролетают сразу в горло. Я пришла в клинику поговорить с врачом и попросить вернуть деньги. Мне сначала предложили все переделать, я отказалась. Наняла юриста, чтобы та общалась с медиками. Клиника предложила вернуть только 30 тысяч рублей, никак это не аргументируя, - говорит Елена. - Я же настаиваю на всей сумме. Вы сами посмотрите на фото: нос стал шире, он с горбинкой, не прямой.

В итоге пришлось идти к другому хирургу. В заключении нового врача написано: «Приобретенная деформация носа, последствия ринопластики».

- В другой клинике мне сказали, что нос у меня кривой и кончик опущен, хрящи раздробленные. Пока что нос держится на швах. Как только швы размягчатся, нос вообще уйдет вбок. Мне нужно менять хрящ и ставить вместо своего искусственный, - вздыхает пациентка.

«ДЕФЕКТОВ НЕ УСТАНОВЛЕНО»

В другой клинике готовы исправить ситуацию. Денег просят намного больше - 480 тысяч рублей. Елена написала досудебную претензию в первую клинику. Она потребовала вернуть ей деньги за две операции. На претензию ответили:

- В справке из больницы, которую вы предоставили, отсутствует подпись главного врача, описание проведенного обследования и (или) лечения, обоснованности лечебно-диагностических мероприятий. Соответственно, этот документ не представляет собой медицинского заключения и не может свидетельствовать об объективном статусе здоровья пациента. Также по результатам внеплановой проверки качества и безопасности медицинской помощи дефектов не установлено.

Елена планирует подавать иск в суд, чтобы вернуть заплаченное.

КП-Новосибирск также обратилась за комментарием в клинику, где девушке сделали операцию. Ответа мы пока не получили.

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