«Обезболивающее пришлось вымаливать, в душевой не работал слив»: спортсменка пожаловалась на перинатальный центр, где родила двойню

Алена лежала в перинатальном центре 10 дней. Фото: предоставлено Аленой Яловой

В Новосибирске мастер спорта по боксу Алена Яловая родила двойню в областном перинатальном центре. Операция - кесарево сечение - прошла хорошо, дети здоровы, но условия пребывания в послеродовом отделении женщину возмутили.

- Медперсонала не хватает, в душевой не работает слив, и вся вода стекает в коридор. Подкормку для младенцев приносили на 20 минут позже. Ну как так? - возмущается женщина.

Что на это ответили в минздраве, читайте в материале КП-Новосибирск.

«МЫ НЕ МОЖЕМ ВАС ОФОРМИТЬ»

У Алены это вторая беременность. Два года назад женщина родила первенца в горбольнице. Все прошло хорошо, и второй раз она собиралась рожать там же.

- Меня положили в роддом при 1-й горбольнице на сохранение. 27 июня его закрыли на санитарную обработку, и нас, рожениц, отправили на скорой в областной перинатальный центр. Проблемы начались уже в приемном отделении. У меня плановое кесарево, срок подходит, а мне говорят: «У вас не то направление, и оформить мы вас не можем», - рассказала КП-Новосибирск Алена, многодетная мама.

Пришлось в спорах дойти до заведующей. В итоге будущую маму госпитализировали.

- Я успокоилась. До появления детей на свет все было нормально. Уколы ставили, КТГ делали. Предупредили, что 4 июля у меня будет кесарево и я пойду на операцию первая, потому что ношу двойню. Сказали не есть и не пить ничего перед операцией, - вспоминает женщина.

ЧУВСТВОВАЛА ДИКУЮ БОЛЬ И ЖЖЕНИЕ

Настал день икс. Время шло к обеду, а Алену на операцию никто не звал. Она решила узнать у медсестер, когда же ее вызовут.

- Мне сказали, время у врачей до ночи есть, прокесарят. Но ведь мне ни есть, ни пить нельзя, а у меня двойня! Если сахар упадет, тогда обморок может случиться! - негодует женщина. - Честно говоря, я не выдержала и поела. В итоге меня положили на операционный стол поздно вечером.

Операция прошла успешно, на свет появились два мальчика. Но последующие три дня Алена вспоминает с ужасом.

- Я три часа лежала в реанимации. Наркоз начал отходить, и я почувствовала дикую боль, жжение. Вызвала медсестру уже в палате, потому что меня просто трясло от боли. Мне нужно было обезболивающее. Но мне пришлось ждать несколько часов. Оказалось, что на до- и послеродовое отделения всего две медсестры! - объясняет Алена. - Медсестра сказала, что не может дать обезболивающее без направления врача, пришлось вымаливать его. В итоге я получила лекарство только в 7 часов утра.

В ДУШЕ - СКОЛЬЗКО, ПОДКОРМКА - С ОПОЗДАНИЕМ

Не понравилось Алене и то, что на следующий день после операции пришлось уже ходить.

- Медсестры и врач начали заставлять вставать и ходить на процедуры. Хотя в первый раз, когда рожала и меня кесарили, все приносили в палату. А тут пролеты большие, коридоры длинные. Было очень сложно. Я на половину процедур даже не ходила, - признается Алена.

Женщина уверена: в перинатальном центре нехватка персонала, это сказывалось не только на процедурах, но и на кормлении малышей. В отделении висело расписание, но подкормку привозили на 20 минут позже положенного.

- Дети уже плакать начинали от голода. Молоко же не сразу появляется… Душ - отдельная история. Там не работал слив, и вся вода стекала в коридор. Чтобы не поскользнуться, приходилось самим вытирать воду. Кроме того, в палате я лежала под вытяжкой, из которой дуло холодом. Просила выключить - ноль эмоций, - поделилась с КП-Новосибирск Алена.

Женщина рассказала про условия мужу, он позвонил в минздрав и оставил устную жалобу. 8 июля Алена уехала домой, выписка и радость встречи с близкими подарили хорошие эмоции, но многодетная мама решила все-таки предать огласке свои претензии, вдруг следующим роженицам будет легче.

ОФИЦИАЛЬНО

КП-Новосибирск передала представителям регионального минздрава жалобы Алены. Там сказали, что дать ответ по конкретной ситуации невозможно, так как это является врачебной тайной. В том числе нельзя сказать даже то, проводится ли проверка. Но на часть вопросов ответы все-таки удалось получить.

- Что касается областного перинатального центра, штатное расписание послеродового отделения соответствует порядку оказания медицинской помощи по данному профилю. Кесарево сечение относится к неосложненным хирургическим вмешательствам, и по стандартам оказания медицинской помощи женщина начинает самостоятельно вставать и передвигаться уже через 4 - 6 часов после операции для профилактики тромбообразования и других осложнений, - сообщили КП-Новосибирск в областном минздраве.

А вот про протекающую душевую и самостоятельную уборку в ней в ведомстве ничего не ответили.

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