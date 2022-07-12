В Новосибирске оштрафовали 180 человек за езду на электросамокатах без прав

Оказывается, для многих самокатов нужны права.​ Фото: Виктория МИНАЕВА

Уже давно сотрудники ГАИ пытаются решить проблему с электросамокатами на улицах Новосибирска. Прогулка на популярном транспорте может оказаться запретным плодом: по закону самокаты с мощными двигателями приравниваются к мопедам. А значит, что к нарушителям ПДД применяют те же требования и санкции, что и к обычным водителям — все по главе 12 КоАП РФ. Так, в Новосибирске за последние полгода ГИБДД оштрафовала 180 человек, которые ехали на самокатах без прав.

— Если мощность электродвигателя самоката превышает 250 Вт, по техрегламенту этот транспорт подпадает под категорию L. Это значит, что у водителя должно быть водительское удостоверение категории А или М. Также если электросамокат мощный, то он должен двигаться не по тротуару, а по проезжей части, как мопед. Также по правилам, водители данного транспорта должны носить шлем, — сообщил КП-Новосибирск начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Бабенков.

Более того, если встать за руль самоката пьяным, можно не только заработать штраф, но и вообще лишиться водительского удостоверения, если оно у вас есть.

Популярные сервисы кикшеринга Whoosh и Urent уверяют, что законодательства не нарушают, а значит, кататься на их самокатах можно без проблем всем взрослым. Да, обязательно надо быть в трезвом виде, но вот приобретать права, по их словам, ни к чему.

— Наши самокаты не являются транспортным средством, для управления которым требуется водительское удостоверение. Их мощность не превышает 250 Вт, максимальная номинальная мощность в режиме длительной нагрузки составляет 143,4 Вт, а скорость ограничена 25 км/ч. Позицию о том, что для управления самокатом Whoosh водительское удостоверение не требуется, сформулировал и Минтранс России. Электросамокат приводится в движение мускульной силой, чтобы начать движение, нужно сперва оттолкнуться ногой. Он более близок к категории «Велосипед», нежели «Мопед», — сообщается на сайте Whoosh.

Представители сервиса даже советуют в случае штрафа не соглашаться с протоколом ГАИ и обращаться в суд.

Однако в ГИБДД сообщают обратное. Более того, как и автомобили, самокаты могут увезти на штрафстоянку на эвакуаторе.

— На стоянках находятся больше 100 самокатов. Весь транспорт — из кикшеринговых компаний. И был отправлен на спецстоянку именно из-за того, что мощность самокатов превышала заявленные 250 Ватт, а у водителей не было прав на управление ими. что нарушало статью 12.7 КоАП РФ. Некоторые самокаты на стоянке уже несколько месяцев. И никто из компании их не забрал до сих пор, хотя за все это время начисляются деньги, — пояснила КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД Татьяна Зверева.

Как уточнил директор ООО «ГАПП-9» Андрей Вивденко, поскольку самокаты причисляются к мототранспорту, каждый час на стоянке обходится в 22,4 рубля, а эвакуация стоит 1750 рублей. Похоже, кикшерингу проще купить новый самокат, чем забрать его со стоянки.

Штраф можно получить и если бросить арендованный самокат на улице.

— Кикшеринговые компании заключают с Новосибирском соглашения о размещении самокатов на тротуарах. Поскольку у людей, арендующих самокаты, нет документов, подтверждающих мощность двигателя меньше 250 Ватт, парковка на тротуаре и езда по нему запрещены. Парковаться можно только в специализированных парковочных карманах, — рассказал КП-Новосибирск руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber