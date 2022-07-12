Новосибирец пытается забрать полуторогодовалую дочку у бывшей жены из-за немытой посуды

Мужчина называет жену неряхой. Фото: предоставлено героем публикации

Молодая семья из Новосибирска делит полуторагодовалого ребенка. Пара на стадии развода, и мужчина уверен, что мама не очень-то и хочет воспитывать дочь. Он уверят, что за два года брака не видел дома чистоты и готовой еды для ребенка. Суд уже постановил на время развода оставить малышку с отцом, что для России уже не редкость.

РЕВНОВАЛА К РЕБЕНКУ И НЕ НОЧЕВАЛА ДОМА

Максим* и Виолетта* сошлись 2,5 года назад благодаря сайту знакомств. Ему - 27, ей - 32. Он - риелтор, она - визажист. После первой встречи поняли, что не могут друг без друга, и чуть погодя решили сыграть свадьбу. Через год брака родилась дочка Маша*.

- Жена еще перед родами сказала, что в декрете сидеть не будет. Она визажист, мол, ей работать надо. Когда я забрал супругу с дочкой из роддома, в семье начались проблемы. Ночью Виолетта даже не вставала к ребенку: я сам брал малышку на руки, успокаивал и укладывал. Думаю, у нее не проснулся материнский инстинкт. Она вроде и играет с ребенком, но особого трепета я не видел, - рассказал КП-Новосибирск Максим, отец Маши.

Мужчина сфотографировал быт бывшей. Фото: предоставлено героем публикации

По словам мужчины, женщина просидела в декрете полтора месяца и вышла на работу. Из-за этого с дочкой чаще всего сидел он: мог позволить себе работать из дома, отлучался только на сделки или показы квартир.

- Из-за этого у нас начались проблемы. Виолетта начала ревновать меня к ребенку, мол, я ей столько внимания должен уделять, а не дочери. Появились недопонимания на фоне домашнего быта. Жена не всегда ведь пропадала на работе, но дома постоянно был беспорядок, - продолжает мужчина.

Как утверждает Максим, на его мужские плечи легли в том числе и женские заботы. Говорит, что он и готовил, и убирал, и стирал.

- А она в этот момент сажала ребенка перед телевизором, а сама в телефоне сидела - дела решала, - возмущается отец Маши. - Она же мне изменять начала. Я узнал случайно. Уехал с дочерью к бабушке в гости, а мне потом отправили видео с домофона, как она в 3 - 4 часа утра возвращалась домой. Цветы начала приносить от поклонников...

МУЖ-ДОМОХОЗЯИН

Виолетта подала на развод. В иске указала, что требует с супруга алименты и определение места жительства дочки с ней. Максим подал встречное заявление. Пока решения не было, договорились, что Маша будет два дня жить с мамой, а два дня - с папой.

Казалось бы, чужая семья - потемки. Никто не знает, что происходило в их семье за закрытыми дверями на самом деле. «Комсомолка» нашла знакомую семьи, которая до переезда в другой город бывала в гостях у Максима и Виолетты.

- Мы часто гуляли вместе с детьми. Потом Виолетта захотела выйти на работу, Максим в основном работал из дома. Я предложила им иногда сидеть с Машей за деньги. Я обратила внимание, что Максим больше интересовался девочкой. Мама немного отстраненная, но, может, у нее характер такой, - поделилась с КП-Новосибирск знакомая семьи. - У них вообще была договоренность, насколько я знаю, что она будет работать, а он - домохозяином. Но не сложилось, видимо.

Не сложилась и попеременная жизнь с ребенком: отец перестал отдавать ребенка матери. Говорит, та - неряха, дома посуда немытая, ребенок долго ходит в одном и том же памперсе. Уверяет что каждый визит к маме заканчивался соплями или другой болячкой.

- Я перестал отдавать Машу Виолетте. Бывшая жена даже особо не протестовала, - говорит Максим.

К МАМЕ ИЛИ ПАПЕ?

На днях состоялся суд по определению места жительства ребенка на время развода. К большому удивлению, суд встал на сторону Максима. Решили, что Маше лучше будет жить с отцом. Органы опеки поддержали это решение.

- В силу малолетнего возраста девочка нуждается в постоянном внимании и заботе со стороны родителей, а у отца имеется возможность осуществлять постоянный уход за ребенком по месту проживания, не передавая его третьим лицам, - написано в определении суда. - Как у отца, так и у матери созданы условия для проживания, но отец может обеспечить ребенку постоянный уход и заботу.

Решение обосновано тем, что Максим работает из дома, при надобности его может подменить его мама - бабушка ребенка. Также возможно, что на решение суда повлияло то, что сейчас у Виолетты нет постоянного дохода и она не имеет возможности выйти на работу, будучи с ребенком на руках.

Пока судебные тяжбы не закончатся, женщина сможет видеть дочку несколько раз в неделю в определенные часы.

КП-Новосибирск попыталась связаться с Виолеттой, но она не захотела комментировать ситуацию.

* Имена изменены по этическим соображениям.

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