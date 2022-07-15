«Три дня он прожил с инфарктом»: вдова исследователя Арктики засудила новосибирскую клинику за смерть мужа

Авторитетный ученый умер от инфаркта - он не попал на конференцию по поиску нефти в Арктике. Фото: Предоставлено вдовой ученого

В Новосибирске вдова геофизика Владимира Могилатова засудила частную клинику за смерть мужа. 74-летний доктор наук вечером 28 января 2020 года стал жаловаться на боль в области сердца, на следующий день пошел в частную клинику, но не был сразу госпитализирован. Еще через пару дней попал на скорой в больницу, где у него остановилось сердце. Эксперты доказали: смерть можно было предотвратить. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Владимир Могилатов всю жизнь отдал науке, его бывшие коллеги работают в ведущих странах. Фото: Предоставлено вдовой ученого

«ГАЛЯ, ТРУДНО ДЫШАТЬ»

История болезни геофизика Владимира Могилатова длилась всего несколько дней. Доктор наук никогда не жаловался на сердце, а вечером 28 января, когда ехал в маршрутке с работы домой, у него защемило в груди. События описывает вдова Галина.

- В тот вечер он жаловался на боли в груди слева, хотя раньше таких проблем не было. Утром пошел на прием к неврологу в «Астра-Мед»: наблюдался там с 2014 года с гастритом, с 2018 года - с остеохондрозом. 29 января невролог назначил лечение обезболивающими, не исключив кардиологию. Врач-кардиолог сделала ЭКГ, но скорую вызывать не стала. Отправила мужа на анализы, в частности, на тропониновую пробу. Это белок сердечной мышцы, который является маркером повреждения миокарда. Кровь взяли рано утром 30 января, а результат, явно свидетельствующий о наличии инфаркта, был отправлен на электронную почту пациента лишь через четверо суток - 3 февраля. Два дня мужу не могли поставить верный диагноз и даже разрешили лететь на конференцию в Москву, - рассказала КП-Новосибирск Галина Могилатова.

Ученый стал собираться в командировку. Однако утром 2 февраля, перед поездкой в аэропорт, у Владимира Сергеевича случился сердечный приступ, он схватился за сердце: «Галя, трудно дышать». Жена вызвала скорую, ученый позвонил организатору конференции и отменил доклад, сдал электронный билет и снял бронь в гостинице.

Врачи увезли пациента в реанимацию Дорожной больницы. А через два часа доктор технических наук, профессор НГУ Владимир Могилатов скончался от остановки кровообращения.

- Реаниматологи смогли перезапустить сердце один раз, но через несколько минут оно опять остановилось. Помешал обильный некроз, вызванный инфарктом более чем трехдневной давности. Из Москвы и Санкт-Петербурга прилетели дочери, мы все были в шоке от случившегося. Лишь спустя сутки кардиолог клиники позвонила на телефон мужа в связи с катастрофическим результатом анализа на тропонин. Муж одной из дочерей ответил врачу: «Владимир Сергеевич вчера умер», - вспоминает тот страшный день Галина Могилатова.

Доктор технических наук стал соавтором более 26 патентов в области геофизики. Фото: Предоставлено вдовой ученого

ПРОГЛЯДЕЛИ СКАЧКИ В КАРДИОГРАММЕ

На похоронах доктора наук было более 150 человек: люди произносили речи, кто-то называл его гением геофизики. Ученые из Германии, Израиля, США звонили с соболезнованиями. Близкие до сих пор не могут смириться с утратой. Через несколько дней после похорон жена и дочери вернулись к истории болезни ученого и наняли адвокатов.

- Мы были шокированы тем, что кардиолог проглядела признаки инфаркта на кардиограмме и не вызвала скорую, а лаборантка передавала кровь на критично важное исследование два дня. В клинике нам потом говорили, что пациент сам отказался от скорой помощи, хотя письменно это не подтверждено. Если бы они видели, как все серьезно, то наверняка смогли бы объяснить это и муж оказался бы в больнице гораздо раньше. Выяснилось, что у клиники даже не было лицензии на кардиологию взрослым пациентам, это подтвердила проверка Росздравнадзора (в суде вскрылось, что лицензия находилась в стадии оформления. - Ред.), - говорит вдова ученого Галина Могилатова.

В итоге вдова подала иск на клинику в Октябрьский районный суд, помощник прокурора Октябрьского района Валерия Циплакова просила частично компенсировать моральный вред с учетом разумности и справедливости. В июле суд обязал клинику выплатить 350 тысяч рублей за смерть пациента.

- Его осматривала невропатолог, кардиолог клиники, сняли кардиограмму, но по ней не установили диагноз «инфаркт миокарда». Что самое главное, ему не сделали вовремя тропониновую пробу, которая показывает, есть ли у пациента инфаркт миокарда. В документах было написано: «не срочно». У него был трансмуральный инфаркт миокарда. Это было видно на электрокардиограмме, - сообщил КП-Новосибирск юрист «Доктор Право» Олег Шульгин, который представлял интересы Могилатовых.

Ученый прожил более 50 лет в браке, у него остались дети и внуки. Фото: Предоставлено вдовой ученого

Позиция клиники

«УЧЕНЫЙ ЖИЛ СВОЕЙ РАБОТОЙ»

В частной клинике «Астра-Мед» подтвердили, что в конце января 2020 года Владимир Могилатов пришел на прием к неврологу. Пациент жаловался на боли в шейном отделе позвоночника, вызванные, по его мнению, остеохондрозом, и попросил у доктора рецепт на обезболивающее. Из-за предстоящей командировки и участия в конференции известный ученый отказался от листка нетрудоспособности.

Директор клиники утверждает, что врачу с трудом удалось уговорить Владимира Сергеевича сделать ЭКГ и обратиться к кардиологу. В клинике говорят, что на приеме у кардиолога ученый категорически отказался от срочной госпитализации в отделение сердечно-сосудистой хирургии, хотя доктор увидел критичность ситуации в состоянии его здоровья.

- Как правило, негативные последствия для здоровья человека вызывают именно несвоевременная диагностика и весьма запущенная болезнь, когда медицина помочь уже бессильна. К сожалению, судя по документам, которые фигурируют в материалах дела, ясно, что Владимир Сергеевич не проходил ежегодный профилактический осмотр, который обязан организовать работодатель, не обращался за бесплатной диспансеризацией, также не было плановых консультаций у терапевта и кардиолога, - комментирует директор клиники «Астра-Мед» Марина Кондратенко. - Авторитетный ученый жил своей работой, а таких людей бывает сложно убедить регулярно обследовать свое здоровье, помощь и настойчивость в этом вопросе должны проявлять близкие.

По мнению Марины Кондратенко и заключениям двух медицинских экспертиз, из-за несвоевременной госпитализации была упущена возможность оказать адекватную помощь в стационаре.

Ученый мечтал превратить Арктику в Аляску и нашел способ, как обнаружить залежи нефти на дне. Фото: Предоставлено компанией НТК «ЗаВеТ-ГЕО»

СПРАВКА «КП»

Исследователь Арктики

Владимир Сергеевич Могилатов был известным геофизиком. Выпускник НГУ всю жизнь посвятил науке: выпустил более 150 научных статей в российских и зарубежных журналах, был соавтором 26 патентов на исследования в области геофизики. В России и за рубежом его знали как первооткрывателя нового метода электроразведки - зондирования вертикальными токами.Эта технология позволяет определять количество нефти и газа в месторождениях и сулит нефтяным компаниям доходы в миллиарды долларов.

Открытие ученого было запатентовано в РФ и США, и сейчас мировые корпорации начали использовать результаты исследований сибиряка.

- Муж всегда был большим романтиком - мечтал сделать Арктику новой Аляской для России. После установки российского флага на шельфе он придумал, как исследовать морское дно на предмет запасов газа и нефти. С несколькими геофизиками СО РАН они выиграли грант на научное обоснование экспедиции. Проект предполагает установку на льдине или корабле оборудования, которое зондирует дно электромагнитными волнами сквозь толщу воды и льда. Муж возлагал надежды на ту конференцию, на которую так и не попал, - добавляет Галина Могилатова. - Но мы уверены, его имя еще зазвучит.

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