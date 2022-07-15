Голова из мультика: жительница Новосибирска зарабатывает на костюмах зверей для взрослых

Девушка создает персонажей больше 3 лет. Фото: предоставлено Ангелиной Талашкевич

Относительно новая субкультура фурри распространена в основном на Западе. Молодые люди ходят по улицам в костюмах человекоподобных животных - среди них есть и собаки, и белки, и панды. Они придумывают себе образ и следуют ему везде, некоторые очень прочно ассоциируют себя с мультяшкой. Где они берут костюмы? Шьют на заказ. При этом готовы отдавать за «карнавальный» наряд приличные деньги. На любви западной молодежи к человекозверюшкам и решила заработать юная жительница Новосибирска. Ангелине всего 18 лет, но она может похвастать приличным доходом. Как удалось наладить диковинный бизнес - в материале КП-Новосибирск.

НЕОБЫЧНЫЙ РЕБЕНОК

Ангелина с детства была творческим ребенком. Любила рисовать динозавров и монстров. Девочка была необычайно упертой и талантливой, но о своем детстве в семье девушка вспоминать не хочет. Просто говорит: было сложно.

Эскизы девушка придумывает сама. Фото: предоставлено Ангелиной Талашкевич

- По семейным обстоятельствам я ушла из школы после 7-го класса, если не ошибаюсь. Больше погрузилась в творчество. Рисуя фантастику, в любом случае натыкалась в интернете на косплей, а чуть позже узнала про направление фурри - это люди, интересующиеся антропоморфными животными. Их костюмы называются фурсьюты. Я начала пробовать свои силы - создавать костюмы - в 10 лет, - рассказала КП-Новосибирск Ангелина Талашкевич, мастер по созданию костюмов. - Выпросила у бабушки деньги на самые дешевые материалы и начала ваять. Получилось, скажем так, максимально неаккуратно. Помню, сделала одну голову и отдала ее подруге.

Первую голову Ангелина сделала в 15 лет. Фото: предоставлено Ангелиной Талашкевич

Фурри в основном встречаются в западных странах - Европе, Америке. Ребятам лет по 20, они надевают костюмы человекоживотного и начинают жить его жизнью. Продумывают какие-то сценарии, черты характера. Многие настолько прочно связывают себя с вымышленным персонажем, что даже по нужде присаживаются не на унитаз, а в лоток!

Но вернемся к нашей героине и ее бизнесу. Для заказчиков она шьет в основном только головы зверюшек, ручки, ножки и хвосты. Бабушка стала для внучки партнером. Она поддержала маленькую Ангелину и снова помогла вернуться к необычному хобби, когда той исполнилось 12 лет. Но дело опять не заладилось, и весь набор для кройки и шитья полетел в мусорку. Следующий заход случился в 15 лет. Именно с третьей попытки все и завертелось.

СЕКРЕТ ФИРМЫ

Девочка смотрела много обучающих видео, старалась, оттачивала мастерство, только материалы оставались прежними: поролон и клей.

Голова из поролона. Фото: предоставлено Ангелиной Талашкевич

На словах процесс создания кажется простым: для начала из поролона делается основа головы, с помощью серого строительного скотча рисуется выкройка и переносится на искусственный мех. Затем мех сшивается и приклеивается к поролону. Но ты попробуй сделать из всего этого симпатичную мультяшку, чтобы как в диснеевских историях.

- Процесс небыстрый, может длиться от недели до месяца. Ведь нужно сделать не только голову, но и хвост с лапами, - объясняет Ангелина.

Все крепится на клей. Фото: предоставлено Ангелиной Талашкевич

Себестоимость такого комплекта - 10 - 12 тысяч рублей. Основу девушка берет в художественных или строительных магазинах. Самое дорогое - искусственный мех. Его цена доходит до 6 тысяч рублей за метр.

Как вам голова? Фото: предоставлено Ангелиной Талашкевич

- В среднем цена за костюм - от 500 до 1000 долларов (от 30 до 50 тысяч рублей. - Ред.). Первую голову у меня купили через соцсети. Заплатили 500 долларов. В основном берут иностранцы, - продолжает Ангелина. - На первом месте - Америка, на втором - Германия.

БАБУШКА НА ПОДХВАТЕ

Сейчас производство поставлено на поток. На помощь девочке пришла бабушка. Семейный подряд лихо орудует клеем и ножницами: творят дома невообразимое. Без стрессовых ситуаций не обходится.

Костюм дракона уехал в Америку. Фото: предоставлено Ангелиной Талашкевич

- Как-то раз мы сделали дракона и отправили его в Америку. А посылка потерялась, и ее месяц не могли найти. Мы молились, чтобы все быстрее закончилось и нам не пришлось перешивать все чешуйки заново, - вспоминает девушка. - Все закончилось хорошо, посылку нашли.

Костюмы девушка продает через соцсети. Фото: скриншот из видео

Геля рада, что ее хобби стало прибыльным делом. Пока она не ставит перед собой никаких целей и творит в свое удовольствие.

- Я планирую восстановиться в школе и окончить обучение. Корочки-то нужны, - добавляет Ангелина.

Примерили бы такой образ? Фото: скриншот из видео

При этом самой надевать костюм выдуманного персонажа ей не хочется. Девушка живет в реальном мире, где время - деньги, а мультики - для малышей.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Побег от реальности

В Новосибирске, если сильно постараться, тоже можно встретить нескольких фурри с мохнатыми головами. Но понять такого прохожего сможет далеко не всякий. В комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре уже предложили приравнять фурри к экстремистским движениям. Да и общественники уверены, что это деструктивная субкультура.

А что же по этому поводу думают новосибирские активисты?

- Это похоже на деформацию восприятия происходящего вокруг, попытка спрятаться от окружающих и уйти в свой придуманный мир. Воспринимать происходящее в подобных фильтрах, когда вокруг тебя живут сказочные герои, опасно для психики. В реальной жизни это может привести к принятию решений, которые могут навредить жизни и здоровью не только самого сказочного персонажа, но и других людей, его близких и родных. Отсюда и суициды или оружие в школах, - поделился с КП-Новосибирск своим мнением Сергей Майоров, председатель Совета отцов Новосибирской области.

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