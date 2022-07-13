В Новосибирске вынесли приговор драгдилерам за рекордную партию наркотиков стоимостью в 110 млн рублей

Дело рассматривали в Новосибирском областном суде. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирский областной суд поставил точку в деле двоих драгдилеров. По версии правоохранителей, молодые люди не только наладили канал поставок синтетики на территорию Сибири, но и создали сеть интернет-магазинов, через которую продавали запрещенный товар в розницу.

Зимой 2021 года из Белгородской области 21-летнему новосибирцу доставили подержанную иномарку. На первый взгляд, машина была ничем не примечательна, но служебная собака наркополицейских безошибочно определила, что машина «с сюрпризом». Внутри были спрятаны десятки тщательно упакованных пакетов с подозрительным веществом. Позже экспертиза показала, что почти 300 тысяч разовых доз наркотика.

Наркотики привезли в машине. Фото: пресс-лужба ГУ МВД России по НСО

- Примерная стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет свыше шестидесяти миллионов рублей. По имеющейся информации, злоумышленнику была доставлена крупная партия наркотических средств для последующего мелкооптового сбыта бесконтактным способом. Распространять вещества планировалось на территории Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края и других регионов СФО, - рассказывала о громком задержании официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе следствия полицейские взяли в оборот 11 человек. Оптовые партии наркотиков в Новосибирск они доставляли при помощи транспортных компаний, заказывая перевозку автомобилей, мебели и бытовой техники. В каждой посылке был свой тайник.

Например, килограмм амфетамина драгдилеры спрятали в акустической системе. Всего в арендуемых задержанными квартирах и гаражах сыщики нашли в общей сложности 55 килограммов синтетики больше чем на 110 миллионов рублей. Двое фигурантов - Владислав Валицкий и Артем Румянцев - предстали перед Новосибирским областным судом. Свою вину в покушении на сбыт наркотиков и участии в преступном сообществе они не признали.

Один из обвиняемых, Артем Румянцев, до начала заседания поговорил с журналистом КП-Новосибирск и посетовал, что следствие, по его мнению, велось из рук вон плохо:

- Доказательств абсолютно нет никаких, а запрос срока в ходе прений - 18 лет. Без доказательств!

- То есть, Вы утверждаете, что не занимались наркоторговлей?

- Я утверждаю, что не занимался наркоторговлей.

- А почему вам вменили тогда такой состав?

- К органам следствия вопросы…

В своей невиновности Валицкий и Румянцев пытались убедить присяжных, но коллегия непрофессиональных судей вынесла обвинительный вердикт, на основании которого сегодня был оглашен аналогичный приговор.

- Валицкий и Румянцев признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Валицкий судом признан виновным в том, что он совершил эти преступления в составе преступного сообщества. Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 16 лет лишения свободы, Румянцеву суд определил 9 лет шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание им постановлено в исправительных колониях строгого режима, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Анжелика Егорова.

Дело предполагаемых подельников осужденных сегодня парней выделили в отдельное производство. Его рассматривает Кировский районный суд Новосибирска. Помимо наркотических статей, восьми мужчинам и одной женщине также вменяют участие в преступном сообществе. Всем задержанным грозят серьезные сроки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber