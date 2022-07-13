«Сказал, что в живых ее не оставит»: друзья сибирячки, зарезанной мужем у детской площадки, раскрыли подробности трагедии

Муж набросился на Инну с ножом прямо у их дома. Фото: соцсети

Жители дома на улице Татьяны Снежиной 45\1 в Новосибирске стали свидетелями жуткой сцены. В понедельник, 11 июля, на парковке у детской площадки мужчина набросился с ножом на собственную жену. КП-Новосибирск пообщалась с друзьями погибшей девушки, которые рассказали, что между супругами и ранее часто бывали ссоры, а накануне трагедии Инна* решилась уйти от мужа.

«ПРИХОДИЛА КО МНЕ БЕРЕМЕННАЯ С СИНЯКАМИ»

- Мы с Инной познакомились еще когда ей было лет семь, а мне на тот момент уже около 18. Мы вместе занимались конным спортом. Инна часто прибегала на конюшню, когда родители ругались, папа у нее бил маму. Один раз мы вообще утром обнаружили, что она там ночевала, потому что не хотела идти домой. Когда ей исполнилось 14 лет, и она получила паспорт, ее родители там провернули какую-то махинацию, подробностей я не знаю, но она фактически осталась без прописки и жилья, - рассказала КП-Новосибирск одна из подруг девушки. – Она пыталась подрабатывать где-то в ларьках, а в вечерней школе, где она училась, ей пытались помочь с жильем, да и вообще сделать так, чтобы она хотя бы эту школу закончила. Она часто приходила ко мне, когда ей было очень плохо. А потом Инна вышла замуж.

Раньше Инна занимался конным спортом. Фото: соцсети

По словам подруги, с будущим супругом Инна познакомилась через общих друзей. Молодые люди расписались около четырех лет назад, и девушка практически сразу забеременела. Друзья обрадовались, что у девушки с трудной судьбой появилась опора.

- Думали, хороший вроде парень. Не пьющий, без темного прошлого. Но уже почти сразу после свадьбы начались первые звоночки. С Инной мы тогда стали общаться намного меньше. Иногда списывались, она обмолвилась однажды, что «хотела бы встретиться, да муж не дает». И вообще мы все, ее знакомые, начали замечать, что он как будто отгораживает ее от нас, сводит на нет все контакты, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка. – И почти сразу после свадьбы у них начались конфликты, ссоры, он поднимал на нее руку. Шок был, когда она беременная пришла ко мне в синяках. А он знал прекрасно мой адрес и приехал за ней, чтобы забрать обратно. Я не хотела ее отпускать, но он как-то убеждал ее, что все будет хорошо, да и она постоянно повторяла, что «больше ей идти некуда». К родителям она по понятным причинам пойти не могла, они практически не общались.

После свадьбы девушка практически сразу забеременела. Фото: соцсети

«ГОВОРИЛ ДРУГУ, ЧТО СЕЙЧАС ПОЕДЕТ ЕЕ УБИВАТЬ»

Но в конце концов Инна все же решила уйти от мужа. Собрала свои вещи, забрала двоих дочерей и уехала к одной из своих знакомых, у которой она раньше снимала жилье.

- Она уже несколько раз хотела уйти от него, но боялась. Он ей то угрожал, что найдет ее везде и никуда не отпустит, то наоборот как-то убеждал уговорами вернуться. Какое-то время назад Инна даже спрашивала меня, как ей лучше подать на развод так, чтобы он до последнего не знал об этом. Ну вот, видимо, сейчас она уже не выдержала и уехала вместе с детьми. Но он как всегда и там смог ее выследить. Опять каким-то образом уговорил вернуться, приехал к ней туда выпивший на такси. И она ему снова поверила. Собрала вещи, взяла детей и поехала. Получается, он ехал опять же на такси, а она за ним на их машине. И вот когда они подъехали к дому и начали доставать пакеты из машины, он на нее набросился.

Как рассказывали в соцсетях очевидцы, мужчина сначала завел детей в подъезд, а потом уже набросился с ножом на супругу. Свидетелями жуткой сцены стали прохожие, соседи и гулявшие на детской площадке ребята и их родители. Они же вызвали на место медиков и полицию.

- Как мы потом еще выяснили, он в этот же день в пять утра звонил своему другу и прямым текстом говорил, мол «сейчас поеду ее убивать». То есть он уже тогда это планировал, знал, что в живых ее не оставит. Но при этом, примерно в это же время у него на страничке в соцсетях появился пост о том, как сильно он ее любит и так далее… Не знаю, это он себя так убеждал в этом, или пытался ее задобрить, - вспоминает подруга погибшей девушки.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи, по данному факту возбуждено уголовное дело. Детей пары, по словам знакомых, сейчас передали свекрови погибшей девушки, дальше вопросом их устройства будут заниматься органы опеки.

* — имя героини изменено

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