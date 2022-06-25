Блондинка в ударе: красавица с модельной внешностью стала двукратной чемпионкой России по ММА

Посмотрите, какой разной может быть Вера. Фото: Предоставлено Верой Бугой

Каблуки - на перчатки, а юбку - на спортивные шорты 36-летняя Вера Буга променяла 8 лет назад. Хрупкая блондинка начинала с тайского бокса, позже переключилась на кикбоксинг и всерьез увлеклась ММА. Параллельно женщина успевает воспитывать сына, которому сейчас 15 лет, участвовать в фотосессиях и помогать искать пропавших людей. О себе и своих хобби новосибирская спортсменка рассказала КП-Новосибирск.

ХОТЕЛА БЫТЬ САМОЙ СИЛЬНОЙ ВО ДВОРЕ

Вера родилась в Новосибирске в многодетной семье. Дисциплина в ее жизни присутствовала всегда: нужно было следить за двумя братьями. К тому же Вера занималась балетом, индийскими танцами и бегала по утрам.

- Я развивалась разносторонне. В спорт меня не отдавали, но я слишком любила фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом и хотела быть похожей на него. Быть самой сильной во дворе - вот чего я хотела. Это было в подростковом возрасте. К тому же у меня два младших брата, и я хотела иметь возможность за них заступиться, - рассказала КП-Новосибирск Вера Буга, спортсменка.

Годы шли, а бешеное желание покорить ринг не покидало сибирячку. В 28 лет Вера увидела рекламу о наборе в группу по тайскому боксу и решила, что это ее шанс.

Женщина занялась тайским боксом в 28 лет. Фото: Предоставлено Верой Бугой

- Я попросила брата подарить мне на день рождения абонемент на занятия. У меня не было цели становиться профессиональной спортсменкой - хотелось просто попробовать, побоксировать, - вспоминает женщина. - А вообще, на тот момент мы со знакомой руководили салоном красоты.

И понеслось. Поняв, что прогресс есть, Вера испытала свои силы на соревнованиях в 2015 году. Это был открытый ринг, и женщина сама напросилась на участие. Тренер поставил условие: выиграешь - возьмем в профессиональную группу.

- Я выиграла, подошла к тренеру и получила одобрение. Пути назад не было, - говорит спортсменка.

«СЫНУ НЕ НРАВИТСЯ, КОГДА МАМУ БЬЮТ»

Вера отдавала тренировкам всю себя. В зале она проводила по два-три часа шесть дней в неделю.

- Я ходила заниматься и со своей группой, и с другими. Занималась до изнеможения. Тренеры уже просто запрещали пускать меня в зал, - продолжает Вера. - Параллельно с этим я работала и воспитывала сына.

Борьба в зале и с самой собой привели Веру на первый в ее жизни чемпионат России по тайскому боксу. По словам женщины, она ехала туда и не понимала, что ее ждет.

- Мне «повезло», моей соперницей была чемпионка мира. Я провела три боя, два из них проиграла. В некоторые моменты я вообще не понимала, что происходит, и думала: «Зачем меня по рингу таскают?», - признается женщина.

Первый и не самый удачный результат не сломил хрупкую блондинку, а закалил. Вера стала чаще ездить на соревнования, выступать. Ей удалось стать мастером спорта по тайскому боксу и членом федерации. Однако родные не совсем одобряют выбор женщины.

- Я им даже не говорю о выступлениях, всегда сообщаю результаты после. Не люблю, когда они переживают, для меня это отдельная психологическая нагрузка. Обычно если они смотрят бой, то задают один и тот же вопрос: «Зачем ты это делаешь?», - описывает реакцию родных спортсменка. - Сына один раз брала с собой на соревнования. Он активно болел за меня, но больше не поехал: не нравится ему, когда маму бьют.

Мы тоже спросили нашу героиню, зачем все это, почему ей нравится драться. Вроде как не женское дело... Вера искренне ответила:

- Тайский бокс - самый зрелищный, жесткий вид спорта. Там задействованы и руки, и ноги: локти, плечи, колени. Получаешь много адреналина.

Красивый удар! Фото: Предоставлено Верой Бугой

По словам спортсменки, она долго воспитывала сына одна. Из-за спорта не было ни времени, ни сил, чтобы построить личную жизнь.

- Сейчас у меня есть молодой человек. Он военный и не против моего увлечения, - уверяет Вера.

КИКБОКСИНГ и ММА - ДЛЯ ОПЫТА

Трижды став чемпионкой России по тайскому боксу, Вера стала номером один. Ответственности, как и силы в руках и ногах, - больше. У женщины появился новый и тогда еще неизведанный страх проигрыша.

Чем больше побед, тем больше ответственность. Фото: Предоставлено Верой Бугой

- Мне не хочется уступать свое место кому-то. Когда постоянно выигрываешь, тяжелее проигрывать. Появился другой уровень ответственности, чем в начале моей спортивной карьеры. Если проигрываешь, то все начинают говорить, что спортсмен уже не способен побеждать. Когда случайно выигрываешь, хвалят. Чем больше опыта, тем тяжелее выходить на ринг. И уже не думаешь о боли, - делится боксерша.

Одним тайским боксом Вера решила себя не ограничивать и попробовала силы в кикбоксинге. А позже проверила силы в ММА. В последнем виде спорта женщине удалось стать двукратной чемпионкой России.

- Каждый из этих видов спорта по-своему интересен. Кикбоксинг нужен был мне для опыта. Вообще, тайских боксеров в этом виде спорта не очень любят. ММА - борьба. Она жестче. Если в тайском боксе нужно продумывать стратегию, то в последнем, грубо говоря, кто кого завалит, - рассуждает спортсменка. - Меня сильно мотивирует мой сын. Я вижу, как он гордится каждой моей победой, и это заряжает еще большей энергией.

Синяков и ссадин женщина не боится. Как любой спортсмен, она старается пропускать меньше ударов. Да, не всегда получается, но тут приходит на помощь спортивный костюм.

- К этому привыкаешь. Когда сильно избиты ноги, то можно надеть юбку. Если сильно избито лицо, то спортивный костюм, чтобы обозначить, что я спортсменка, - объясняет Вера. - На форме обязательно есть обозначения, каким видом спорта я занимаюсь.

У Веры есть план на будущее - участвовать в профессиональных боях ММА, как Хабиб или Макгрегор, но только для женщин.

А ЧТО ЕЩЕ?

Несмотря на совсем не женские увлечения, Вера иногда чувствует себя слабой: в свободное от спорта время женщина участвует в фотосессиях.

На ринге Вера не думает о боли. Фото: Предоставлено Верой Бугой

- Я выборочно участвую в съемках. В большинстве случаев это бартер: меня снимают, а я отмечаю в социальных сетях. Рекламу один раз предлагали, но я не согласилась. На сборах была, - уточняет женщина.

Помимо моделинга у Веры есть еще одно хобби. Она волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Уже два года женщина помогает искать пропавших взрослых и детей.

- Я сама позвонила и предложила свою кандидатуру. У меня есть физические силы, я выносливая. Я могу применить эти качества в этой сфере, - добавляет сибирячка.

Про истории поисков женщина не рассказывает - не имеет права. Говорит одно: запоминаются только трагические случаи, потому что их острее переживаешь. Если человека удалось найти целым и невредимым, можно выдохнуть и успокоиться.

Все свои увлечения, хобби наша героиня выбрала сама. Никто не приводил ее за руку в спортзал, на съемки или в поисковый отряд. Может быть, поэтому Вера чувствует себя по-настоящему счастливой женщиной.

Женщина помогает поисково-спасательному отряду. Фото: Предоставлено Верой Бугой

- Пусть никто не сомневается в себе. Никогда не поздно исполнять свои желания, пусть вам хоть 90 лет. Если хочешь - иди и делай. Мы живем один раз. Соответствовать мнению окружающих все равно не получится, да даже не стоит к этому стремиться. Нужно делать так, чтобы душе было приятно, - мотивирует всех Вера

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