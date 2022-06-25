Иван Сидоренко: мы снова можем провести праздник в кругу родных и близких

Иван Леонидович Сидоренко. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Энергомонтаж»

Для меня День города - это всегда очень яркие и сильные эмоции. Я помню, как в детстве мы с родителями вместе с другими горожанами выходили на площадь Ленина, вокруг было много веселых и улыбающихся людей, много воздушных шаров, царила атмосфера добра и предвкушения большого праздника.

Таким и сегодня остается у меня ощущение от этого дня.

Мне нравится, что теперь, когда пандемия коронавируса отступила и большая часть ограничений сняты, новосибирцы снова имеют возможность быть вместе, выйти в выходной день на улицы любимого города, провести праздник в кругу своих родных и близких.

Считаю, здорово, что торжественные мероприятия в Новосибирске будут проходить в течение нескольких дней и не только в центре города. Например, жители микрорайонов Родники и Приозерный уже в этот четверг смогли посетить праздничный концерт с мастер-классами, призами и конкурсами.

От имени группы компаний «Энергомонтаж» хочу поздравить жителей Новосибирска с праздником! Пусть стороной проходят все жизненные трудности, пусть в ваших домах всегда царят уют и тепло, пусть громче звучит детский радостный смех! С праздником, с Днем родного города!

Иван Леонидович СИДОРЕНКО, генеральный директор группы компаний «Энергомонтаж», депутат Законодательного собрания Новосибирской