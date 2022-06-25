«Отбивают желание учиться!»: в Новосибирске родители пожаловались на рваные учебники, которые выдали школьникам

Отвратительное состояние пособий в школе объяснили недостатком финансирования. Фото: предоставлено читательницей.

Родители новосибирской школы в Советском районе пожаловались на удручающее состояние учебников, которые детям выдают в библиотеке. По словам взрослых, грязные и рваные учебники отбивают у детей желание учиться. Почему книги в таком состоянии, вполне понятно: некоторые из них датированы 2013-2014 годами. Об этом родители школьников рассказали КП-Новосибирск.

– Учебники нам выдают те, которые нужно списывать давным-давно. Они непригодны для обучения, на них смотреть противно. Такие выдают из года в год. На мои вопросы, почему так происходит, библиотекарь отвечает, что не хватает финансирования. Говорит, что как только появляются деньги, фонд обновляют, но хватает не на все и не всегда, – рассказала КП-Новосибирск мама одной из учениц. – В начальной школе было еще более-менее, наверное, дети маленькие бережнее относятся. А у старшеклассников – просто ужас. В прошлом году я пришла с кучей непригодных выданных дочери учебников и потребовала их обменять в библиотеке. Мне там предложили выбрать получше из того, что есть. В этом году пойду повторять процедуру. Ведь по тем, что выдали учиться невозможно – из них вываливаются страницы.

Сибирячка недоумевает, почему бюджета, который ежегодно выделяют школе, на закупку новых книг не хватает.

– Есть бюджет школы, его утверждают на год. Непонятно, финансирование чего первостепенно в системе образования? Как получается так, что из года в год не хватает денег на обновление школьного фонда? – негодует женщина. – В 2021 году среди всех самые новые учебники были датированы 2020 годом, в этот раз нам выдали учебники, выпущенные в 2013-2014 годах.

Сибирячка уверена, такое состояние книг пагубно влияет на процесс обучения.

– Такие книги отбивают желание учиться. Так было и с моей дочерью. Ей выдали учебник английского языка, он в виде большой тетради в мягком переплёте. Книга была в ужасающем состоянии. У ребёнка и так были сложности с изучением предмета, а засаленный и рваный вид учебника вызвал ещё большее отвращение. Отбил напрочь интерес ознакомиться с иллюстрациями, начать изучать предмет, потому что такое пособие и смотреть, и в руках держать неприятно, – сказала собеседница издания.

По словам женщины, некоторым ученикам везёт – кому-то всё же попадаются новые. Их вместе со старыми складывают в стопку. А затем хаотично распределяют между детьми.

Мама школьницы уверена, такое состояние книг пагубно влияет на процесс обучения. Фото: предоставлено читательницей.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

КП-Новосибирск обратилась за комментарием по поводу ситуации с непригодными учебниками в Минобразования Новосибирской области.

– Родителям, которых не устраивает состояние выданных учебников, необходимо писать обращения по этому поводу. Обратиться следует в департамент образования мэрии Новосибирска или же составить обращение в Министерство образования Новосибирской области. Обращения в любом случае будет приняты, рассмотрены, будут организованы проверки, – сообщил КП-Новосибирск министр образования НСО Сергей Федорчук.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Комсомолка» поинтересовались у психолога, влияет ли внешний вид учебников на обучаемость ребёнка.

– Эстетический компонент не всегда влияет на процесс обучения. Если у ребёнка сформирована глубокая исследовательская мотивация, то в каком бы состоянии учебники не были, ребёнку будет интересно все узнавать. Это касается тех детей, которые абсолютно здоровы. Если же речь о детях, у которых есть особенности, по типу синдрома дефицита внимания, задержки психического развития, повышенной гиперактивности, то для них состояние учебников имеет значение. Например, исчерченный или рваный учебник младшеклассникам с особенностями будет мешать собраться. Они будут отвлекаться, – пояснила КП-Новосибирск клинический психолог, детский и семейный психотерапевт Елена Чистякова, – Если говорить об учениках среднего звена, то им, конечно, будет приятнее держать в руках новый учебник с эстетической точки зрения. Но, по моему опыту, прямой связи между состоянием книг и обучением нет. Если у ребенка есть какие-то особенности в развитии, то какую бы ему не положили книгу, он лучше от этого заниматься не будет. Для тех, у кого есть синдром дефицита внимания, гиперактивность, сложности и особенности внимания, минимальные мозговые дисфункции, сложности со зрительным восприятием, а также для ребят кинестетиков и визуалов, состояние книг будет важно. Но оно не будет решающим при обучении. Гораздо важнее установить контакт с педагогом, получить поддержку от родителей. Принятие и участие их в образовательном процессе на весах более ёмко и важно для ребёнка, чем новый учебник, – уверена специалист.

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