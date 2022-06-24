Песни, пони и сахарная вата

Сергей Бондаренко устроил для горожан праздник. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Во дворе дома по улице Ипподромская ТОС Центрального округа провел зрелищную спартакиаду среди детей. Победила команда ТОС «Русь»: им достались овации, медали и кубки. Но даже проигравшие не печалились, ведь после наряженных соревнований их ждал праздник, посвященный Дню города.

«ГОРОД И ЛЮДИ ЖИВУТ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»

К концертной дворовой площадке подтягивается все больше народа: гостей угощают ароматной кашей из полевой кухни. Ребятня с удовольствием охлаждается водой и лимонадом. Две очаровательные лошадки катают детей под тенью деревьев, а со сцены звучит веселая музыка. Организовать теплый яркий праздник помог депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Сергей Бондаренко.

—Нашему городу исполняется 129 лет, а в следующем году – 130! Представьте себе: почти 130 лет назад собрались добрые люди, приехали с разных концов России-матушки, взяли, да и построили мост через Обь. Вокруг сформировалась первая деревня, которая выросла со временем в такой замечательный большой красивый город Новосибирск. Но наш город богат не домами, площадями и парками, а людьми и взаимной любовью: потому что город и люди живут друг для друга. Всем хорошего настроения, здоровья, поздравляю всех с Днем рождения города!— поприветствовал депутат собравшихся жителей.

«ЭТО ОБЪЕДИНЯЕТ И СБЛИЖАЕТ»

Гостям пели душевные песни артисты из театра Музкомедии, клоун Обнимашка не давала никому скучать: устраивала конкурсы, веселила детей и взрослых. Ребятня носилась между Обнимашкой и очередью за сахарной ватой, кто-то успевал прокатиться на лошадке не по одному разу.

Жительница соседнего дома Елена Солодуха рассказала, что праздники для ребятни здесь проводят регулярно. Три года назад она переехала сюда вместе с семьей и очень довольна. Дочка Катя с начала празднования успела прокатиться на обеих лошадках, — очень праздник нравится, лошадки хорошие, быстрые! – улыбается девчушка и со скоростью ветра убегает к столу с лимонадом.

— Мы контактируем абсолютно со всеми на округе, и с ТОСами, и с жителями. Стараемся поддерживать со всеми тесные теплые отношения. У нас по всему округу проводятся традиционные мероприятия. Например, День защиты детей уже очень много лет проводим во дворе по адресу Ипподромская 45а, Новый год отмечаем на Селезнева, 33, а в этом дворе проводим мероприятия, посвященные именно Дню города. Это большой двор, его окружают четыре дома. Здесь огромная площадка, которую мы сохранили от застройки. Футбольное поле, на котором сегодня проходил спортивный чемпионат между ТОСами. Стараемся делать для жителей все, что можем. Мы же видимся с ними и на приемах граждан и на таких праздниках. Это объединяет, сближает, что особенно важно в наше время, – рассказал депутат Сергей Бондаренко.

К депутату подходит местная жительница с малышом на руках, здоровается, как с хорошим другом. Сергей Бондаренко помог устроить в сад ее первенца, а теперь у мамочки уже второй ребенок. Расспрашиваем ее, почему пришлось обращаться за помощью к депутату?

— В сентябре первому ребенку исполнилось 2 года 10 месяцев, поэтому его в сад не брали. И хоть мы обратились к Сергею Бондаренко поздно, в конце августа, он нам помог. Очень быстро решил вопрос, мы думали недели через три-четыре что-то станет ясно после нашего обращения, а уже через неделю звонок: приходите в детский сад. Он до этого и другим мамочкам из нашего дома помогал с такими вопросами. А праздники у нас частенько проводят, Новый год был со Снегуркой, даже на оленях катали, у нас здесь всегда весело! — поделилась Ольга Гончар.

На мероприятии не обошлось без сюрприза: депутат Сергей Бондаренко спел для гостей песню «Желаю вам!». Подпевали дети, взрослые, кто-то даже пританцовывал. Все, как на настоящем большом семейном празднике.