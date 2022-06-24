«Прыгнула на лицо и укусила»: новосибирская зоозащитница чуть не осталась без носа, пытаясь поймать бездомную собаку

Собака кинулась в лицо женщины и провала ноздрю. Фото: предоставлено героиней публикации

Зоозащитница Ирина поехала в один из частных секторов Новосибирска, чтобы забрать брошенную хозяевами собаку, но в результате пострадала. Пес бросился на женщину и укусил за нос, пришлось даже накладывать швы. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

54-летняя Ирина - волонтер со стажем. Ей не раз приходилось забирать бездомных животных с улицы и отвозить на передержки. 20 июня Ирина поехала за очередной брошенкой в один из частных секторов Октябрьского района. Тогда женщина не знала, что для нее день закончится в травмпункте.

— Хозяева уехали, а собаку бросили. Без крова и нормальной еды собака прожила где-то месяц, — начала рассказ Ирина.

Когда женщина приехала на место, нашла собаку в сарае: соседи закрыли ее там, чтобы не убежала до приезда волонтера.

— Перед тем как ехать, я созвонилась с этими людьми. Мне сказали, собака спокойная и никогда никого не кусала. Я не ожидала, что она кинется, — пояснила КП-Новосибирск Ирина.

По словам женщины, если бы она знала, что собака кусачая, то подготовилась бы: взяла бы с собой маску и точно не поехала бы одна.

— Меня запустили в сарай. Я должна была накинуть на собаку одеяло, а потом надеть ошейник и поводок. А она в этот момент просто прыгнула мне на лицо и укусила, — продолжила Ирина.

Собака вцепилась женщине в нос и порвала его. Но, прежде чем поехать в больницу, Ирина договорилась с соседями, чтобы те присмотрели за собакой: кормили и поили ее. Также женщина оповестила других волонтеров, что она теперь не сможет забрать пса и это нужно сделать кому-то другому. Только после этого Ирина поехала в больницу. Женщине наложили восемь швов.

— 29 июня швы снимут. Что у меня там под повязкой, не знаю и боюсь смотреть. Наверное, пластику придется делать или еще что, — предположила женщина.

Несмотря на «боевую» травму, женщина не начала бояться собак и продолжит помогать им. По ее словам, ее часто кусали за ноги и руки, царапали. За лицо укусили впервые, но это не повод бояться. Просто нужно быть осторожнее.

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