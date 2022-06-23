Повестка дня восемнадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Андрей КОПАЛОВ

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 246 «О бюджете города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение)

2. О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (первое чтение)

3. О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 (первое чтение)

4. О внесении изменений в пункт 3.2 Порядка передачи приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 541 (первое чтение)

5. О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 339 «О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Новосибирска» (первое чтение)

6. О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 260 (первое чтение)

7. О внесении изменений в Положение о реестре муниципального имущества города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 644 (первое чтение)

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1075 «О звании «Почетный житель города» (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте города Новосибирска, утвержденное решением город-ского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 276 (первое чтение)

10. О внесении изменений в Положение о департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 (пер-вое чтение)

11. Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2021 год

12. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 30.06.2021 № 175 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы»

13. О внесении изменений в раздел 2 Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2022 год, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2021 № 241

14. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет города Новосибирска от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый пери-од 2024 и 2025 годов

15. О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов города Новосибирска

16. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

17. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 285

18. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев