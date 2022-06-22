«Огненные картины» вспыхнули под Новосибирском

Волонтеры выложили изображение летящего журавля. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Уже третий раз по инициативе Центра патриотического воспитания в нашем регионе прошла акция «Огненные картины». Накануне 22 июня - Дня памяти и скорби - в шести муниципальных районах и городских округах Новосибирской области вспыхнули изображения летящего журавля, фигуры солдата, Вечного огня и надписи «Мы помним». Для создания каждой картины использовали 2,5 тысячи свечей.

НЕ ТОЛЬКО В ГОРОДАХ, НО И В ОБЛАСТИ

Изначально всероссийская акция «Огненные картины войны» проходила в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Постепенно к ней присоединялись новые участники: к примеру, в прошлом году эффектную акцию провели в Латвии, Узбекистане, Киргизии и других странах.

Центр патриотического воспитания выступил с инициативой проводить подобное мероприятие не только в крупных городах, но и в районных центрах региона. Уже третий год для участия в акции «Огненные картины» выбирают новых участников, чтобы каждый из районов нашей области мог стать частью завораживающе красивого мемориального события.

Свечи одновременно зажигали пьезозажигалками около 20 волонтеров. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Огненные картины зажгли одновременно в разных уголках Новосибирской области в ночь на 22 июня, в 22.00. Это знак памяти о трагическом дне, когда наша страна столкнулась с фашистской агрессией. В этом году свечи вспыхнули в шести муниципальных районах и городских округах Новосибирской области: в селах Усть-Тарка, Криводановка, Здвинск, наукограде Кольцово, городах Болотное и Купино.

«ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ»

Каждая картина состоит из 2,5 тысячи свечей. Изображение заранее готовит дизайнер: рисует контур, продумывает расстановку свечей. Затем картину делят на сектора по 100 свечей и переносят квадратами на место установки. Выкладывают первый квадрат, затем - второй и так далее. По просьбе участников акции в этом году подготовили не одну картину для всех, а три разных варианта.

- В прошлом году мы выкладывали только изображение Вечного огня, на которое ушло порядка тысячи свечей, а в этом собирали картины из 2,5 тысячи свечей. Выкладывают их примерно час-полтора. Зажигают одновременно с разных концов около 20 человек с помощью пьезозажигалок с длинным наконечником. Это очень красивое, впечатляющее действие, которое стоит увидеть. Ежегодно сотни жителей приходят к местам проведения акции, - рассказала «Комсомольской правде» заместитель директора Центра патриотического воспитания Елена Гусишная.

Вечный огонь из свечей. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В Усть-Тарке и Криводановке зажгли картину Вечного огня, в Здвинске и Купино - солдата, в Кольцово и Болотном - журавля. Жители пришли поучаствовать в красивой акции, вспомнить, смотря на огоньки свечей, тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, среди ежедневной суеты остановиться и поблагодарить воинов, которые долгие 1418 дней смотрели в лицо смерти, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, почтить память 27 миллионов погибших солдат и мирных граждан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Одна огненная картина состоит из 2,5 тысячи свечей

• Каждую картину выкладывали около 1 - 1,5 часа

• Картину одновременно зажигали около 20 волонтеров

• Акция стартовала в 22.00 в ночь на 22 июня

• Всего по Новосибирской области вспыхнули 6 огненных картин

• Акцию «Огненные картины» Центр патриотического воспитания Новосибирской области проводит с 2020 года