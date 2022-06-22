Напали и подожгли машину: новосибирца приняли за закладчика и избили среди ночи

Машина выгорела полностью. Фото: предоставлено героем публикации

39-летний Артур Беляев приехал в Новосибирск по делам и через некоторое время должен был вернуться в Адыгею, куда переехал 15 лет назад. Однако здесь он попал в заварушку в стиле лихих девяностых: с дракой, стрельбой и поджогом автомобиля, в котором находились все документы Артура. О том, как это произошло, — в материале КП-Новосибирск.

Ночной автомеханик

Около 4 часов утра Артур вместе с другом поехал в микрорайон Затон за автомехаником. Нужно было срочно починить машину, и мастера, готового помочь среди ночи за двойную цену, нашли только там. Мужчины договорились, что заберут его возле его СТО, а потом отвезут к поломанной машине. Приехав за мастером, созвонились, тот попросил подождать 15 минут.

— Когда мы стояли и ждали механика, к нам подошли два парня лет 18 - 25 и начали задавать вопросы. Они спросили, что мы здесь делаем. Я ответил в их же стиле: «Вы слишком молоды, чтобы задавать мне такие вопросы». Один из них мне говорит: «Слышь, ты вообще знаешь, где находишься?» Я аж опешил, — рассказал КП-Новосибирск Артур.

Словесная перепалка и выяснение, кто здесь главный, продолжились. Парни заявили, что ищут закладчиков, а поскольку наших героев они увидели в Затоне впервые, подумали, что это они и есть. Артур с другом пытались объяснить ситуацию, но не вышло.

— Они говорили, что сейчас кому-то позвонят и нас тут на части порвут. Потом они свистнули, и из темноты вышли еще два человека. Один из парней взял камень и ударил меня им по голове. Мой приятель побежал к машине, я следом. Пытались уехать, но эти ненормальные разбили нам пассажирское стекло, — описывает события той ночи Артур.

«Приехала машина, началась стрельба»

По словам мужчины, он вышел из машины, чтобы решить дело кулаками, и его еще раз ударили по голове камнем. Пока он отмахивался от одного неприятеля, другие громили машину. Оставшийся в авто приятель пытался завести двигатель, чтобы уехать, но обломал ключ в замке.

— В итоге мы с другом остались — я с разбитой головой, он — с носом. Парни же почему-то переключились на нашу машину, — продолжает Артур. — А мы просто спрятались в кустах. Боялись, что кто-то из парней нас найдет. Потом перед нами проехала еще какая-то машина. Началась стрельба. Мы с приятелем в кустах сидим, друг на друга смотрим, думаем, куда вообще попали. Мы сами дети девяностых — и тут такое! Я обалдел.

В авто были и документы, и телефон и бумажник. Фото: предоставлено героем публикации

По словам нашего собеседника, они с приятелем сидели в кустах до рассвета, пока все не утихло. Потом уже услышали полицию и решили выйти посмотреть, что стало с машиной. Она догорала вместе с документами, кошельком, телефоном. Вместе с полицией приехали скорая и пожарные — службы вызвали местные жители. Артура осмотрели, у него было рассечение.

— Я даже не смог заявление написать: машина оформлена на жену. Она потом с моих слов писала. Поехать и снять побои тоже не мог: у меня ни денег, ни паспорта, — добавляет Артур.

По его словам, уголовное дело не завели, потому что ждут результатов пожарной экспертизы. А вот когда они будут, в ведомстве не уточнили, сказали лишь, что позвонят. Артур же ничего не может сделать, пока не восстановлен паспорт.

КП-Новосибирск также обратилась с запросом в полицию, чтобы узнать, что за перестрелка случилась в Затоне ночью 4 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер