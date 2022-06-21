«Рана на лбу, все было в крови»: девятилетняя девочка разбила голову на детском картинге в Новосибирске

Девятилетняя девочка ехала с открытым забралом и ударилась об руль. Фото: Предоставлено родителями потерпевшей

В Новосибирске девятилетняя девочка пришла на картинг и оказалась в больнице. Ребенок разогнался и влетел в ограждение, руль рассек ей лоб. Родственники винят инструктора и сотрудников картинга: плохо провели инструктаж, не дали аптечку и медлили с вызовом скорой. У девочки сотрясение мозга, отек глаза и огромный шрам. Управляющий обещал компенсацию, но теперь не берет трубку. Кто ответит за травмы ребенка?

Шестилетнему ребенку (в центре) достался шлем без стекла. Фото: Предоставлено родителями потерпевшей

ГАЗ, ТОРМОЗ, ПОЕХАЛИ!

Девятилетняя Марфуша давно хотела сходить на картинг. Родители работают в разных городах, поэтому в прошлую субботу покататься на машинках девочку повела 31-летняя тетя Юля. Она забронировала время на гонку в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

- По телефону мне сказали, что у них есть двухместные машины для взрослого и ребенка. Мы думали, что покатаемся все вместе - я с моей шестилетней дочерью Аней, мой 28-летний друг и девятилетняя Марфа. Оказалось, что двухместная машинка всего одна - туда посадили меня с дочкой, Марфу посадили в детский карт, а моего друга - во взрослый. Инструктор показал нам, где газ и тормоз, а потом завел карты. Мы стартовали: сперва я с дочкой, потом друг, последней ехала племяшка, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, тетя пострадавшей девочки.

По словам женщины, как именно надевать шлемы, как опускать забрало, никто ничего не говорил. Компания села в свои машинки, и каждый нажал на газ.

Тетя проехала вперед и остановилась, чтобы проконтролировать племянницу - та никогда не каталась на карте. Через 10 секунд из-за поворота на большой скорости вылетела Марфа, но не нажала на тормоз и врезалась в ограждение из шин. К машине тут же побежали два парня.

- Я не смогла сразу вылезти из своего карта. Парни сказали, что девочка рассекла бровь. Но тут я увидела, как ее несут на руках, а на лбу у нее настоящая дыра. Кожа лопнула, даже кость было видно, и все лицо в крови. Я стала орать: «Врача!», - продолжает тетя потерпевшей.

Травма ребенка сорвала отпуск, и девочка не может лететь к маме в Москву. Фото: Предоставлено родителями потерпевшей

«ТЯНУЛИ СО СКОРОЙ, НЕ НАЗНАЧИЛИ ВСТРЕЧУ»

Тетя стала умолять сотрудников картинга вызвать скорую, те испугались и стали звать охрану торгового центра. Охранники пришли через 10 минут и сказали, что тут нет своего врача, стали звонить в скорую.

- Я просила аптечку - мне дали только влажные салфетки. Мы ждали скорую еще минут 10, затем нас отвезли в больницу. Там поставили диагноз: «рваная рана лба», «сотрясение головного мозга». Оказалось, Марфа поехала с поднятым стеклом на шлеме и ударилась лбом об руль как раз через это окошко. А как я поняла позже, моей шестилетней дочке вообще выдали шлем без стекла. Перед заездом сотрудники сами надели на нас шлемы, и никто не опускал стекло и не говорил его опустить, - сообщила Юлия. - Марфуша же очень стойко все перенесла, не плакала и все твердила: «Мне не больно». Рвалась на танцы и к маме в Москву.

Через два дня после травмы у ребенка заплыл глаз, а запланированный перелет в столицу пришлось отложить.

Врачи говорят, шрам сложный. Возможно, на лбу ребенка останется след даже после лазерной коррекции. Представители картинга сначала предлагали помощь в лечении и готовы были решить вопрос в досудебном порядке, но потом, по словам тети, перестали выходить на связь.

Родители девочки требуют компенсацию. Фото: Предоставлено родителями потерпевшей

Вторая сторона

«РОДИТЕЛИ САМИ ОТКАЗАЛИСЬ ВСТРЕЧАТЬСЯ»

Мы позвонили в картинг, где все случилось. Там не стали отнекиваться, признали: инцидент был. Но о встрече с родителями дали другую информацию.

- Картинг работает более 6 лет, таких ситуаций с травмами у нас еще не было. Все проверки мы проходим согласно регламенту, ГОСТам. Мы общались с отцом девочки, приглашали на встречу - мужчина отказался. Пока ситуацию будем решать в правовом поле. Мы в первую очередь стоим на стороне потребителей, мы готовы вести диалог, - сообщили КП-Новосибирск в администрации картинга ТРЦ «Галерея Новосибирск».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Здесь нет ничего уголовного»

Новосибирские юристы уверены, что в этом случае картингу не грозит уголовное дело. Однако права потребителя нарушены.

- В данном случае имеет место нарушение прав потребителя при оказании развлекательной услуги. Это при условии, что ребенок соблюдал все правила безопасности. Должны быть компенсированы расходы на лечение и реабилитацию, а также моральный вред, - сообщил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев. - Степень причиненных повреждений не позволяет ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

* Имена изменены.

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