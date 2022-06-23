Жизнь без боли? Легко с экспертами!

Прием травматолога-ортопеда в многопрофильной клинике на Степной 23. Фото: Клиника Эксперт.

Мы решили задать вопросы специалистам Клиники Эксперт и узнать, что они об этом думают.

Вадим Владимирович Шашков, врач - травматолог-ортопед, врач высшей категории, к. м. н. Фото: Клиника Эксперт.

- Вадим Владимирович, как избежать чрезмерной нагрузки и травм во время тренировок, активного отдыха и работ на дачном участке?

- Несоразмерная нагрузка может привести к обострению артрозов, причем возрастных ограничений эта проблема не имеет. Например, артроз коленных суставов может быть как у заядлой дачницы пенсионного возраста, так и у злоупотребляющей спортом фитнес-модели. Это все является следствием перенапряжения капсульно-связочного аппарата или даже повреждения внутрисуставных структур. Поэтому я рекомендую перед любыми физическими нагрузками проконсультироваться с врачом - травматологом-ортопедом, который поможет к ним подготовиться.

Владимир Сергеевич Дементьевский, врач-нейрохирург, врач-невролог. Фото: Клиника Эксперт.

Как избавиться от боли, если избежать травмы все же не удалось, нам расскажет Владимир Сергеевич Дементьевский, врач-нейрохирург, врач-невролог.

- При стойком болевом синдроме можно поставить блокаду. Блокады часто используют при лечении острой и хронической боли.

Этот метод требует знания анатомии, опыта и порой применения дополнительной навигации. Для многих видов блокады нужны УЗИ или рентгеновский аппарат, чтобы врач точно видел, где находится игла и куда вводится лекарство. Эффект напрямую зависит от точности и опыта врача.

Блокады имеют и противопоказания, их нужно проводить только тем пациентам, кому это может помочь. Поэтому до назначения манипуляции обязателен осмотр врача и, при наличии показаний, дополнительные обследования - МРТ, УЗИ, лабораторные анализы.

Мы применяем препараты долгого действия: дипроспан, продленные анестетики. Период действия зависит именно от выбранного лекарства. Во многих ситуациях блокада лишь облегчает реабилитацию, а стойкость эффекта будет зависеть от того, как пациент в дальнейшем будет заниматься физкультурой, насколько тщательно будет соблюдать рекомендации по гигиене движений.

Не нужно жить с болью - важно диагностировать ее причины и устранить их, а в этом вам помогут врачи Клиники Эксперт. Более 20 медицинских направлений, КТ, МРТ, УЗИ, рентген и еще множество современных и точных видов диагностики - все это и профессионализм врачей помогут вам решить ваш вопрос.

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