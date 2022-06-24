Новосибирский подросток входит в десятку самых результативных баскетболистов России

Алексей Воробьев выступал в финале первенства России под номером 18. Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

С чего начинали юные герои свой победный путь, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем вместе с героями проекта «Расцветай с Триумфом!»

ВМЕСТЕ СО СТАРШЕЙ СЕСТРОЙ

Баскетболисту Алексею Воробьеву 15 лет, он занимается в «Триумфе». Алексей на 10-й строке в рейтинге самых результативных игроков России в своей возрастной категории и на 7-й строке в рейтинге России по КПИ (показателю эффективности действий игрока). В сезоне 2021/22 играл в составе команды «Березники Калий-Баскет» (Пермский край) в финале первенства России среди юношей до 16 лет (2007 года рождения и моложе), где «Березняки» заняли четвертое место.

С командой и тренером Алексеем Бедняковым. Предоставлено героем публикации

С 4 лет Алексея водили на плавание, он даже занимал призовые места. Но уже в первом классе юный спортсмен сделал выбор в пользу баскетбола. Примером была старшая сестра - пятиклассница Дарья.

- Папа хотел отправить меня на легкую атлетику, но я сказал, что буду баскетболистом, как сестра. Когда в первый раз пришел к нашему тренеру, в голове была одна мысль: надо хорошо себя показать, - вспоминает Алексей.

Алексей в финале первенства России. Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

«С ДИСЦИПЛИНОЙ - ПРОЩЕ!»

Основным игроком Алексей стал не сразу. Говорит, только 4 года назад начал хорошо играть. До этого был скованным, но работа тренеров Алексея Беднякова и Юрия Жулябина и регулярные занятия сделали свое: вышел на новый уровень.

Родители стараются бывать на всех соревнованиях. Если не получается, обязательно смотрят трансляцию, а потом всей семьей обсуждают матч. Мама Тамара поддерживает эмоционально, папа Евгений дает трезвую оценку, а сестра Даша разбирает игру, делает профессиональные замечания: она сейчас судит игры по баскетболу.

Алексей постоянно в разъездах. Из-за выступлений в последней четверти учился в общей сложности только месяц. Пропущенные темы изучает самостоятельно, благо под рукой есть интернет с видеоуроками, а одноклассники скидывают примеры работ.

Мама помогала с учебой до седьмого класса, теперь просто контролирует. Папа в прошлом легкоатлет с физкультурным образованием, второе высшее - военное. Поэтому дома всегда дисциплина. Алексей говорит, это только на пользу.

- Объективно, когда есть дисциплина, человеку проще. С ней нет беспорядка в голове, - считает юноша.

Алексей с сестрой Дарьей и родителями. Предоставлено героем публикации

СПРАВИТЬСЯ С БОЛЕЗНЬЮ

Самые уязвимые места у баскетболистов - колени. Бывают травмы, которые могут поставить крест на спортивной карьере. Поэтому в игре всегда нужно быть максимально сосредоточенным, готовым ко всему.

Но проблемы могут поджидать не только на баскетбольной площадке. У Алексея в пятом классе обнаружили остеохондроз, который возникает во время стремительного роста человека. Начали болеть нижние передние части колен. Первый врач, поставив диагноз, категорично сказал забыть о баскетболе.

- Я очень расстроилась, проплакала всю дорогу до дома, - у мамы от воспоминаний слезы до сих пор подступают к глазам. - Позвонила тренеру Алексею Александровичу Беднякову, он меня успокоил, поддержал. Сказал: «Не переживай, у спортсменов такое бывает». Мы пошли к другим докторам, они прописали лечение: носить специальные наколенники, ходить на физио, беречь себя на тренировках.

После двух лечебных курсов за год Алексей смог полноценно вернуться в баскетбол и выкладываться на тренировках по полной.

Баскетболисты носятся по площадке с сумасшедшей скоростью. Предоставлено героем публикации

ГДЕ НЕ МЕСТО МЕДЛЕННЫМ И ГЛУПЫМ

Тренер в баскетболе очень важен. Он ставит бросок, дает правильную физическую подготовку, разрабатывает тактику, если нужно, меняет ее в ходе игры.

- У нас хорошие тренеры. Разбирают игроков команды соперников, рассказывают, как вести себя с каждым. Мы заранее строим защиту, стратегию, выходим на игру подготовленными. А если кто-то плохо играет, тренеры умеют найти слова, чтобы тот собрался и лучше показал себя на площадке, - говорит Алексей.

Медленные и глупые в баскетболе не задерживаются: здесь важно понимание игры, умение моментально реагировать на действия противников, способность продумывать шаги наперед. А еще важна регулярность в тренировках: ежедневно, кроме воскресенья, и никаких пропусков без уважительной причины.

Для Алексея такой режим привычен. Ему нравятся спорт, команда, общение с друзьями-баскетболистами по всей России. В будущем он планирует уехать в Санкт-Петербург обучаться на спортивного менеджера.

Баскетболист на поле должен быть максимально собранным. Предоставлено героем публикации

ГРЯДКА МОРКОВКИ ДЛЯ СПОРТСМЕНА

Интересуемся, есть ли у баскетболистов рекомендации по питанию, приему витаминов.

- Особых требований к питанию нет. Просто готовлю вкусную домашнюю пищу. Зимой на столе фрукты, яблоки, бананы. А летом все свое, с дачи: жимолость, клубника, вишня, малина. Еще Алексей любит морковку. Я специально для него вторую грядку посадила, - улыбается Тамара Воробьева.

Но если грядку морковки вырастить не проблема, то вырастить чемпиона сможет не каждый.

- Невозможно вырастить спортсмена специально, даже если ты задался такой целью. Конечно, ребенок должен заниматься спортом, родители - поддерживать, подсказывать, поощрять. На каком именно виде спорта остановиться - выбирать ребенку, здесь важно его желание, к которому присоединяется поддержка семьи и тренера. А чтобы все получалось, был прогресс, нужно следить за регулярностью занятий и постоянством режима, - уверен папа спортсмена.

В спортивной школе «Триумф» занимаются 1410 детей. В учреждении представлены такие направления, как дзюдо, спортивная аэробика, художественная гимнастика, мини-футбол, баскетбол, регби. «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

ГК «Расцветай» - лидер строительного рынка. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир.