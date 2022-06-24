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Спорт24 июня 2022 0:00

Новосибирский подросток входит в десятку самых результативных баскетболистов России

«Расцветай с Триумфом!» - совместный информационный проект ГК «Расцветай» и МБУ СШ «Триумф», где мы рассказываем о талантливых воспитанниках этой спортивной школы
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Алексей Воробьев выступал в финале первенства России под номером 18. Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

Алексей Воробьев выступал в финале первенства России под номером 18. Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

С чего начинали юные герои свой победный путь, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем вместе с героями проекта «Расцветай с Триумфом!»

ВМЕСТЕ СО СТАРШЕЙ СЕСТРОЙ

Баскетболисту Алексею Воробьеву 15 лет, он занимается в «Триумфе». Алексей на 10-й строке в рейтинге самых результативных игроков России в своей возрастной категории и на 7-й строке в рейтинге России по КПИ (показателю эффективности действий игрока). В сезоне 2021/22 играл в составе команды «Березники Калий-Баскет» (Пермский край) в финале первенства России среди юношей до 16 лет (2007 года рождения и моложе), где «Березняки» заняли четвертое место.

С командой и тренером Алексеем Бедняковым. Предоставлено героем публикации

С командой и тренером Алексеем Бедняковым. Предоставлено героем публикации

С 4 лет Алексея водили на плавание, он даже занимал призовые места. Но уже в первом классе юный спортсмен сделал выбор в пользу баскетбола. Примером была старшая сестра - пятиклассница Дарья.

- Папа хотел отправить меня на легкую атлетику, но я сказал, что буду баскетболистом, как сестра. Когда в первый раз пришел к нашему тренеру, в голове была одна мысль: надо хорошо себя показать, - вспоминает Алексей.

Алексей в финале первенства России. Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

Алексей в финале первенства России. Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

«С ДИСЦИПЛИНОЙ - ПРОЩЕ!»

Основным игроком Алексей стал не сразу. Говорит, только 4 года назад начал хорошо играть. До этого был скованным, но работа тренеров Алексея Беднякова и Юрия Жулябина и регулярные занятия сделали свое: вышел на новый уровень.

Родители стараются бывать на всех соревнованиях. Если не получается, обязательно смотрят трансляцию, а потом всей семьей обсуждают матч. Мама Тамара поддерживает эмоционально, папа Евгений дает трезвую оценку, а сестра Даша разбирает игру, делает профессиональные замечания: она сейчас судит игры по баскетболу.

Алексей постоянно в разъездах. Из-за выступлений в последней четверти учился в общей сложности только месяц. Пропущенные темы изучает самостоятельно, благо под рукой есть интернет с видеоуроками, а одноклассники скидывают примеры работ.

Мама помогала с учебой до седьмого класса, теперь просто контролирует. Папа в прошлом легкоатлет с физкультурным образованием, второе высшее - военное. Поэтому дома всегда дисциплина. Алексей говорит, это только на пользу.

- Объективно, когда есть дисциплина, человеку проще. С ней нет беспорядка в голове, - считает юноша.

Алексей с сестрой Дарьей и родителями. Предоставлено героем публикации

Алексей с сестрой Дарьей и родителями. Предоставлено героем публикации

СПРАВИТЬСЯ С БОЛЕЗНЬЮ

Самые уязвимые места у баскетболистов - колени. Бывают травмы, которые могут поставить крест на спортивной карьере. Поэтому в игре всегда нужно быть максимально сосредоточенным, готовым ко всему.

Но проблемы могут поджидать не только на баскетбольной площадке. У Алексея в пятом классе обнаружили остеохондроз, который возникает во время стремительного роста человека. Начали болеть нижние передние части колен. Первый врач, поставив диагноз, категорично сказал забыть о баскетболе.

- Я очень расстроилась, проплакала всю дорогу до дома, - у мамы от воспоминаний слезы до сих пор подступают к глазам. - Позвонила тренеру Алексею Александровичу Беднякову, он меня успокоил, поддержал. Сказал: «Не переживай, у спортсменов такое бывает». Мы пошли к другим докторам, они прописали лечение: носить специальные наколенники, ходить на физио, беречь себя на тренировках.

После двух лечебных курсов за год Алексей смог полноценно вернуться в баскетбол и выкладываться на тренировках по полной.

Баскетболисты носятся по площадке с сумасшедшей скоростью. Предоставлено героем публикации

Баскетболисты носятся по площадке с сумасшедшей скоростью. Предоставлено героем публикации

ГДЕ НЕ МЕСТО МЕДЛЕННЫМ И ГЛУПЫМ

Тренер в баскетболе очень важен. Он ставит бросок, дает правильную физическую подготовку, разрабатывает тактику, если нужно, меняет ее в ходе игры.

- У нас хорошие тренеры. Разбирают игроков команды соперников, рассказывают, как вести себя с каждым. Мы заранее строим защиту, стратегию, выходим на игру подготовленными. А если кто-то плохо играет, тренеры умеют найти слова, чтобы тот собрался и лучше показал себя на площадке, - говорит Алексей.

Медленные и глупые в баскетболе не задерживаются: здесь важно понимание игры, умение моментально реагировать на действия противников, способность продумывать шаги наперед. А еще важна регулярность в тренировках: ежедневно, кроме воскресенья, и никаких пропусков без уважительной причины.

Для Алексея такой режим привычен. Ему нравятся спорт, команда, общение с друзьями-баскетболистами по всей России. В будущем он планирует уехать в Санкт-Петербург обучаться на спортивного менеджера.

Баскетболист на поле должен быть максимально собранным. Предоставлено героем публикации

Баскетболист на поле должен быть максимально собранным. Предоставлено героем публикации

ГРЯДКА МОРКОВКИ ДЛЯ СПОРТСМЕНА

Интересуемся, есть ли у баскетболистов рекомендации по питанию, приему витаминов.

- Особых требований к питанию нет. Просто готовлю вкусную домашнюю пищу. Зимой на столе фрукты, яблоки, бананы. А летом все свое, с дачи: жимолость, клубника, вишня, малина. Еще Алексей любит морковку. Я специально для него вторую грядку посадила, - улыбается Тамара Воробьева.

Но если грядку морковки вырастить не проблема, то вырастить чемпиона сможет не каждый.

- Невозможно вырастить спортсмена специально, даже если ты задался такой целью. Конечно, ребенок должен заниматься спортом, родители - поддерживать, подсказывать, поощрять. На каком именно виде спорта остановиться - выбирать ребенку, здесь важно его желание, к которому присоединяется поддержка семьи и тренера. А чтобы все получалось, был прогресс, нужно следить за регулярностью занятий и постоянством режима, - уверен папа спортсмена.

В спортивной школе «Триумф» занимаются 1410 детей. В учреждении представлены такие направления, как дзюдо, спортивная аэробика, художественная гимнастика, мини-футбол, баскетбол, регби. «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

ГК «Расцветай» - лидер строительного рынка. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир.

БИЗНЕС-ПРЕССРасцветай с Триумфом