Хуже борщевика: дерево-сорняк из Америки захватывает Сибирь

Одна из съёмок проходила в ботсаду. Фото: Дарья КОРТУНОВА

С 8 по 15 июня в Новосибирске снимали первые выпуски для передачи «Пришельцы среди нас». Цикл программ будут показывать на канале «Наука». Пришельцами телеведущие называют растения, которые пришли на чужую территорию и отвоевали себе место под солнцем. Корреспондент КП-Новосибирск провела один день вместе со съемочной командой.

ТАМ, ГДЕ КЛЕН ШУМИТ

Гордость Новосибирска - ботанический сад в Академгородке. Там столичные телевизионщики и начали снимать свою программу. Первый герой цикла программ - американский клен. Прибыл он в наши широты, как понятно из названия, из Америки. Пришелец сразу перешел в активное наступление, отвоевывая территорию у наших родных берез. По-научному такая конкуренция называется инвазией.

- Клен хорошо закрепил свои позиции в городе. Он начал победоносно шествовать по местным лесам. Клен не просто внедряется в среду растений-аборигенов - своей корневой системой он отбирает родину у изначально живших здесь растений, - рассказал КП-Новосибирск Николай Лащинский, доктор биологических наук, научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада.

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Сработал принцип из сказки «Теремок». Жили-были растения, а пришел клен и всех вытеснил, как медведь. При этом у клена на территории, где такие деревья никогда не росли, нет природных врагов - насекомых или птиц. В итоге происходит бесконтрольный рост растения. И оно мешает другим, буквально выживает другие культуры. Ученые говорят, ведет себя хуже борщевика. А еще растение может делать воздух ядовитым - оно способно окислять выхлопы автомобиля до более опасных веществ.

- Этот клен - дерево-сорняк, а еще сильнейший аллерген, у многих аллергия на его пыльцу, - уточнил биолог.

КТО ЕЩЕ В ПРИШЕЛЬЦАХ?

Съемки проходили и в Караканском бору, и на Михайловской набережной, и на площади Калинина. Новосибирск выбрали для съемок не случайно. Автор проекта Вадим Трубинов вдохновился местной флорой и фауной.

- Мы планируем снимать выпуски о жерухе лесной, золотарнике, борщевике, боровике Сосновского, - поделился с КП-Новосибирск Вадим Трубинов, автор проекта, сценарист.

Вся техника у операторов с собой. Фото: Дарья КОРТУНОВА

Как уточняет биолог, золотарник попал в наши края как декоративное растение. Сейчас активно распространяется по брошенным полям и внедряется в леса, вытесняя виды местной флоры. Боровик Сосновского - пришелец с Кавказа. Изначально его разводили как силосную культуру. Но при контакте с листьями в солнечную погоду человек получает сильные ожоги.

Новосибирск стал не единственной площадкой для съемочной команды. Проект охватил всю Россию, от Москвы до Дальнего Востока. Однако целых пять серий будут посвящены именно столице Сибири.

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