Новосибирец обвинил пациентов психбольницы в изнасиловании сына

Отец парня написал заявление в полицию. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вокруг одной из психиатрических больниц Новосибирска разразился скандал. Отец 22-летнего пациента обвиняет его соседей по палате в побоях и насилии. У мужчины есть претензии и к персоналу. Во-первых, не реагировали на издевательства. Во-вторых, не водили гулять и мыться. Корреспондент КП-Новосибирск поговорила с отцом пациента, и он пересказал слова сына.

«ВЫШЕЛ В ИСТЕРИКЕ И НАЧАЛ КРИЧАТЬ»

22-летний Иван* - инвалид с детства. Умственную отсталость у него диагностировали в раннем возрасте. Как объясняет папа Вани, физически парень хорошо развит, но разум у него пятилетнего ребенка.

- В этом году Ваня стал более раздражительным и легковозбудимым: взрослеет, гормоны играют. К тому же еще и трое близких умерли за полгода. Это наложило свой отпечаток на поведение сына. Я пошел в психдиспансер, где он стоит на учете, и спросил, можно ли положить Ваню в стационар на корректировку поведения, - рассказал КП-Новосибирск Евгений*, отец Ивана.

На коленях царапины. Фото: предоставлено Евгением

Сначала Ваню положили на карантин и сразу же начали лечение, чтобы не упускать время. Через 10 дней парня отправили в больницу, где, по словам отца, начались проблемы.

- По телефону мне говорили, что с сыном все хорошо и он под наблюдением. Через неделю мне разрешили приносить передачи и звонить два раза в неделю. За неделю до того, как нужно было забрать сына, разрешили встречу, - вспоминает новосибирец. - Во время свидания Ваня чуть ли не в истерике вышел и начал кричать, чтобы его забрали. Я же подумал, что ему просто не нравится лежать в больнице.

«ЕГО БИЛИ И НЕ ВОДИЛИ ГУЛЯТЬ»

Как говорит Евгений, сын начал жаловаться на побои, но мужчина не сразу придал его словам значение. Думал, Ваня сам ко всем пристает, а его отталкивают, отсюда и синяки.

- Вернувшись домой, я снова и снова вспоминал слова сына. Сердце было не на месте, и я через пару дней решил, что пора забирать Ваню. Позвонил врачу, а он меня начал отговаривать. Я настоял на своем и привез Ваню домой. В общей сложности он провел вне дома около 20 дней. Я ужаснулся! Он весь запаршивел из-за того, что их не водили в душ и гулять. А после он рассказал, что его избивали двое мужчин из палаты, бывшие зэки, и насиловали, - поделился с КП-Новосибирск Евгений.

На руке тоже синяк, будто схватили. Фото: предоставлено Евгением

Он вместе с сыном пошел в полицию и написал заявление. После Иван прошел судебно-медицинскую экспертизу.

- Ваня ясно и четко описывает, что происходило, показывал и говорил об ощущениях. Он же как ребенок… Я верю его словам, - говорит сибиряк. - Надеюсь, что следствие разберется.

Евгения еще не ознакомили с результатами экспертизы.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск удалось получить комментарий от представителей психиатрической больницы, где проходил лечение Иван:

- В настоящее время идет доследственная проверка. По результатам судебно-медицинской экспертизы каких бы то ни было повреждений не выявлено.

КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

* Имена изменены по этическим соображениям.

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